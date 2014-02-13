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О чем писал Минфин в декабре 2016

31.01.17 16:10
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Предлагаем Вашему вниманию аналитический обзор писем Министерства Финансов РФ.

Обзоры готовятся Юзваком М.В., юристом, специализирующимся в области налогового и финансового права на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

Контролируемые сделки

Письмо от 28 декабря 2016 г. № 03-12-11/1/78760
Сумма доходов по сделкам за календарный год в целях статьи 105.14 НК РФ определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка признания доходов, установленного главой 25 НК РФ (пункт 9 указанной статьи). При этом для определения суммы доходов по сделкам за календарный год с целью признания сделок контролируемыми на основании соответствующего суммового критерия следует суммировать доходы за календарный год по сделкам с каждым лицом, являющимся контрагентом по таким сделкам. Соответственно, в общем случае факт превышения суммового критерия для признания сделок контролируемыми устанавливается по каждой совокупности сделок, совершаемых с каждым взаимозависимым лицом.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 1 декабря 2016 г. № 03-07-11/71110
В этой связи суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении по договору купли-продажи недвижимого имущества (основного средства), принимаются к вычету в полном объеме вне зависимости от того, что данное имущество предназначено для использования одновременно в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость, и в деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход. После ввода таких объектов недвижимости в эксплуатацию суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в течение 10 лет в порядке, предусмотренном вышеуказанными пунктами 4 и 5 статьи 171.1 НК РФ.

Письмо от 6 декабря 2016 г. № 03-07-05/72561
Получаемые банком суммы денежных средств, выделяемые официальными дилерами и представителями иностранного или российского автопроизводителя на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным банком физическим лицам со сниженной процентной ставкой на приобретение автомобилей, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 5 декабря 2016 г. № 03-07-07/72137
Что касается налога, ранее принятого к вычету по запасным частям и деталям, используемым при оказании гарантийных услуг, то согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету по товарам (работам, услугам) в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, подлежат восстановлению в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). При этом восстановление сумм налога производится в налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги) передаются или начинают использоваться для осуществления операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). Восстановленные суммы налога не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.

Письмо от 5 декабря 2016 г. № 03-07-08/72092
Российская организация, приобретающая у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговом органе Российской Федерации, работы по монтажу, пуску и наладке ввезенного на территорию Российской Федерации оборудования, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость. При перечислении иностранной организации денежных средств в счет проведения работ (оказания услуг) по монтажу, пуску и наладке оборудования на территории Российской Федерации частями российской организации — налоговому агенту следует исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость в бюджет с каждой суммы частичной оплаты.

Письмо от 8 декабря 2016 г. № 03-07-09/73280
При приобретении агентом услуг для одного покупателя-принципала составление агентом принципалу по приобретенным для него услугам двух счетов-фактур на основании одного счета-фактуры, выставленного агенту продавцом не предусмотрено.

Письмо от 2 декабря 2016 г. № 03-07-07/71809
Услугу по взаимодействию с органами государственной власти по вопросам, связанным с реализацией сделки по отчуждению акций, возможно отнести к услугам брокера, непосредственно связанным с услугами, которые оказываются брокером в рамках лицензируемой деятельности, только если такое взаимодействие необходимо для реализации условий Договора. Услуги по совершению иных действий, необходимых для надлежащего исполнения Договора, могут быть отнесены к услугам, определенным в Перечне, только если они связаны с брокерской деятельностью или с организацией размещения (предложения) ценных бумаг.

Письмо от 6 декабря 2016 г. № 03-07-11/72578
Услуги по предоставлению доступа к компьютерному обеспечению через сеть Интернет, оказываемые российской организацией, облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при оказании услуг по предоставлению доступа к компьютерному обеспечению через сеть Интернет, принимаются к вычету у покупателя услуг в порядке и на условиях, предусмотренных вышеуказанными пунктами статьей 171 и 172 НК РФ.

Письмо от 17 ноября 2016 г. № 03-07-09/67407
Отражение в одном корректировочном счете-фактуре показателей по товарам, в отношении которых осуществляется уточнение в сторону увеличения, с одновременным уменьшением количества других поставленных (отгруженных) товаров, а также составление двух корректировочных счетов-фактур к одному счету-фактуре с отражением в одном показателей по товарам, в отношении которых осуществляется уточнение количества в сторону увеличения, а в другом — в сторону уменьшения, Правилам не противоречит.

Письмо от 8 декабря 2016 г. № 03-03-06/2/73326
Банком, применяющим порядок, предусмотренный п. 5 ст. 170 НК РФ, исчисления налога на добавленную стоимость, суммы налога, предъявленные по полученному по соглашению о предоставлении отступного недвижимому имуществу, используемому в дальнейшем для сдачи в аренду, учитываются единовременно в полном объеме при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов с учетом положений статьи 252 НК РФ.

Письмо от 13 декабря 2016 г. № 03-03-05/74496
По имуществу, полученному налогоплательщиками на безвозмездной основе, налог на добавленную стоимость вычету (возмещению) не подлежит.

Письмо от 9 декабря 2016 г. № 03-07-05/73666
Учитывая, что физические лица не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и этот налог к вычету не принимают, счета-фактуры по товарам (работам, услугам), оплаченным физическими лицами в безналичном порядке, возможно выписывать в одном экземпляре.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-07/78031
Услуги по обслуживанию воздушных судов в аэропортах оказываются только в отношении воздушного судна. Учитывая изложенное, предоставление услуг по обслуживанию пассажиров в бизнес-залах и помещениях для особо важных персон на территории аэропорта не подлежит освобождению от обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-11/77998
Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении опциона на заключение договора поставки товаров, принимаются к вычету в случае осуществления операции по дальнейшей уступке прав по данному опциону, признаваемой объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 29 декабря 2016 г. № 03-07-08/78995
В случае переуступки иностранным покупателем права требования товаров российскому лицу денежные средства, полученные российским продавцом от иностранного покупателя в счет предстоящей реализации товаров, на основании абзаца второго пункта 1 статьи 154 и подпункта 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость в том налоговом периоде, в котором они получены.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-07/77999
В отношении лекарственных средств, на которые регистрационные свидетельства отсутствуют, в том числе по причинам истечения срока действия регистрационного удостоверения и незавершенности процедуры перерегистрации, пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов не применяется.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-08/77947
Поскольку операции по передаче имущества в качестве вклада в имущество общества (без изменения уставного капитала) в ст.ст. 146, 149 НК РФ не поименованы, такая передача имущества не освобождается от налога на добавленную стоимость.

Российская организация, получающая от иностранного лица недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в качестве вклада в ее имущество, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость. При этом указанная организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента соответствующие суммы налога, имеет право на вычет данных сумм в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК РФ.

Налог на прибыль

Письмо от 9 декабря 2016 г. № 03-03-РЗ/73562
В случае если работник заключил договор с образовательным учреждением от своего имени, компенсация стоимости его обучения не относится к расходам, указанным в подпункте 23 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Письмо от 8 декабря 2016 г. № 03-03-06/2/73326
НК РФ не предусматривает особого порядка признания имущества амортизируемым в случае частичного использования налогоплательщиком нежилого помещения в целях извлечения прибыли и не исключает его из состава амортизируемого имущества в неиспользуемой части. Также положениями главы 25 НК РФ не предусматривается особого порядка начисления амортизации в случае частичного использования нежилого помещения в целях извлечения прибыли.

Письмо от 8 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/73076
Датой признания дебиторской задолженности ликвидированного должника безнадежной в целях налогообложения прибыли организаций будет признаваться дата внесения в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации. С указанной даты кредитор вправе включить такую дебиторскую задолженность в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Документальным подтверждением ликвидации организации-должника может служить выписка из ЕГРЮЛ, порядок получения которой установлен статьей 6 Закона № 129-ФЗ.

Письмо от 16 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/75464
Учитывая, что мероприятия, связанные с занятиями работников физкультурой и спортом, проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью работников организации, указанные расходы, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, относятся к расходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 16 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/75456
Расходы в виде премий за производственные результаты могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций в случае, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, при соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что подобные расходы не поименованы в статье 270 НК РФ.

Письмо от 15 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/75343
При частичной ликвидации амортизируемого имущества у налогоплательщика образуются внереализационные расходы, которые учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций единовременно на дату подписания ликвидационной комиссией акта о выполнении работ по частичной ликвидации основного средства. В случае если ликвидация осуществляется в процессе создания нового амортизируемого имущества, то остаточная стоимость ликвидируемого имущества включается в первоначальную стоимость создаваемого объекта.

Письмо от 9 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/73517
Расходы, в виде стоимости проезда работника к месту использования отпуска и обратно на автомобиле, принадлежащем третьим лицам, налогоплательщик вправе учесть в целях налогообложения прибыли организаций в случае, если указанные расходы предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, и при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ.

Письма от 28 декабря 2016 г. № 03-08-05/78852, от 27 декабря 2016 г. № 03-08-05/78443M
При определении фактического получателя дохода для целей применения пониженных ставок, установленных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, могут приниматься во внимание следующие документы (информация):

  1. документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие у получателя дохода права усмотрения в отношении распоряжения и использования полученного дохода, в том числе:
    документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных юридических обязательств перед третьими лицами (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения), ограничивающих права получателя дохода при использовании полученных доходов в целях извлечения выгоды от альтернативного использования;
    документы подтверждающие (опровергающие) предопределенность последующей передачи получателем дохода денежных средств третьим лицам (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения);
  2. документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода, местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, налогообложения, налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в Российской Федерации при последующей передаче полученных денежных средств третьими лицами (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения);
  3. документы (информация), подтверждающие осуществление получателем дохода в государстве (территории), местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, фактической предпринимательской деятельности.

Отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых для определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что законодатель не ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая предпочтение содержательной части полученной налоговым агентом информации.

Письмо от 23 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/77417
Положения пункта 4 статьи 264 НК РФ не распространяются на случаи, когда организации оказываются услуги по размещению информации о производимом ею товаре в каталогах и брошюрах, выпускаемых третьими лицами. Затраты налогоплательщика на оплату услуг по размещению в каталогах торговых сетей информации о производимой налогоплательщиком продукции могут быть признаны в составе расходов на рекламу, указанных в последнем абзаце пункта 4 статьи 264 НК РФ и учитываемых в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Письмо от 27 декабря 2016 г. № 03-03-06/1/78380
Учитывая, что исходя из условий запроса скорость «выгорания» катализаторов зависит от количества произведенной продукции, то расходы на приобретение катализаторов являются прямыми расходами и уменьшают налогооблагаемую прибыль по мере реализации продукции, произведенной с использованием этих катализаторов.

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 23 декабря 2016 г. № 03-04-06/77778
Организация, имеющая обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Обязанность налоговых агентов представлять расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в налоговый орган как по месту своего учета, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, корреспондирует с обязанностью налоговых агентов уплачивать совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником выплаты дохода. Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ не содержит норм, предоставляющих налоговым агентам, имеющим обособленные подразделения, самостоятельно выбирать обособленное подразделение, через которое производилось бы перечисление налога и, соответственно, представление расчета сумм налога на доходы физических лиц.

Письмо от 29 декабря 2016 г. № 03-04-05/79439
Стоимость произведенных организацией-арендатором неотделимых улучшений является доходом, полученным физическим лицом — арендодателем в натуральной форме, и подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях с применением ставки 13 процентов.

При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 223 НК РФ дата фактического получения дохода в натуральной форме определяется как день передачи доходов в натуральной форме. Исходя из этого дата фактического получения налогоплательщиком-арендодателем дохода в виде стоимости произведенных неотделимых улучшений арендованного нежилого помещения определяется как день окончания действия договора аренды, в соответствии с которым были произведены такие улучшения.

Обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц в данной ситуации возлагается на организацию, арендующую нежилое помещение у физического лица, признаваемую на основании пункта 1 статьи 226 НК РФ налоговым агентом.

Письмо от 29 декабря 2016 г. № 03-04-05/79264
Оплата организацией за своих сотрудников стоимости проживания признается их доходом, полученным в натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 НК РФ суммы данной оплаты включаются в налоговую базу указанных лиц.

Письма от 29 декабря 2016 г. № 03-04-05/79263, 29 декабря 2016 г. № 03-04-05/79262
Выплаты при увольнении сотрудников организации, установленные коллективным договором организации, являющиеся выплатами, производимыми в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц с учетом пункта 3 статьи 217 НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). На выплаты при увольнении сотрудников организации, не предусмотренные частями первой и третьей статьи 178 Трудового кодекса, а также не установленные коллективным договором организации, действие пункта 3 статьи 217 НК РФ не распространяется, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Другие налоги

Письмо от 1 декабря 2016 г. № 03-05-05-01/71247
Приведение учредительных документов, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу Федерального закона № 99-ФЗ, в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ не является реорганизацией (ликвидацией) юридических лиц. Следовательно, общество после изменения наименования в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ не утрачивает право на применение льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренной пунктом 25 статьи 381 Кодекса, в отношении движимого имущества (принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств), учтенного на балансе по состоянию на 1 января 2015 года.

Письмо от 29 декабря 2016 г. № 03-05-04-01/79101
Исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате авансового платежа в установленный срок до изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение соответствующего налогового периода не является основанием для начисления пеней на сумму такого авансового платежа.

А теперь тоже самое голосом

Анализ отдельных Писем Вы можете посмотреть на канале Юзвака М.В. на YouTube.

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:35
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:29
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
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Аноним прокомментировал материал «Списывая деньги с карты клиента, банк не торопится зачислять их на счет получателя»
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Аноним прокомментировал материал «Расчет себестоимости в 1С УПП 1.3. Инструкция по подготовке»
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Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
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Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
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Аноним прокомментировал материал «- Образец заполнения КС-2, КС-3 (увязка смета - КСы)»
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