О чем писал Минфин в декабре 2016
Предлагаем Вашему вниманию аналитический обзор писем Министерства Финансов РФ.
Обзоры готовятся Юзваком М.В., юристом, специализирующимся в области налогового и финансового права на основе материалов справочных правовых систем и новостных
Контролируемые сделки
Письмо от 28 декабря 2016 г. №
Сумма доходов по сделкам за календарный год в целях статьи 105.14 НК РФ определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка признания доходов, установленного главой 25 НК РФ (пункт 9 указанной статьи). При этом для определения суммы доходов по сделкам за календарный год с целью признания сделок контролируемыми на основании соответствующего суммового критерия следует суммировать доходы за календарный год по сделкам с каждым лицом, являющимся контрагентом по таким сделкам. Соответственно, в общем случае факт превышения суммового критерия для признания сделок контролируемыми устанавливается по каждой совокупности сделок, совершаемых с каждым взаимозависимым лицом.
Налог на добавленную стоимость
Письмо от 1 декабря 2016 г. №
В этой связи суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении по договору
Письмо от 6 декабря 2016 г. №
Получаемые банком суммы денежных средств, выделяемые официальными дилерами и представителями иностранного или российского автопроизводителя на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным банком физическим лицам со сниженной процентной ставкой на приобретение автомобилей, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.
Письмо от 5 декабря 2016 г. №
Что касается налога, ранее принятого к вычету по запасным частям и деталям, используемым при оказании гарантийных услуг, то согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету по товарам (работам, услугам) в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, подлежат восстановлению в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). При этом восстановление сумм налога производится в налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги) передаются или начинают использоваться для осуществления операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). Восстановленные суммы налога не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.
Письмо от 5 декабря 2016 г. №
Российская организация, приобретающая у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговом органе Российской Федерации, работы по монтажу, пуску и наладке ввезенного на территорию Российской Федерации оборудования, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость. При перечислении иностранной организации денежных средств в счет проведения работ (оказания услуг) по монтажу, пуску и наладке оборудования на территории Российской Федерации частями российской организации — налоговому агенту следует исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость в бюджет с каждой суммы частичной оплаты.
Письмо от 8 декабря 2016 г. №
При приобретении агентом услуг для одного
Письмо от 2 декабря 2016 г. №
Услугу по взаимодействию с органами государственной власти по вопросам, связанным с реализацией сделки по отчуждению акций, возможно отнести к услугам брокера, непосредственно связанным с услугами, которые оказываются брокером в рамках лицензируемой деятельности, только если такое взаимодействие необходимо для реализации условий Договора. Услуги по совершению иных действий, необходимых для надлежащего исполнения Договора, могут быть отнесены к услугам, определенным в Перечне, только если они связаны с брокерской деятельностью или с организацией размещения (предложения) ценных бумаг.
Письмо от 6 декабря 2016 г. №
Услуги по предоставлению доступа к компьютерному обеспечению через сеть Интернет, оказываемые российской организацией, облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при оказании услуг по предоставлению доступа к компьютерному обеспечению через сеть Интернет, принимаются к вычету у покупателя услуг в порядке и на условиях, предусмотренных вышеуказанными пунктами статьей 171 и 172 НК РФ.
Письмо от 17 ноября 2016 г. №
Отражение в одном корректировочном
Письмо от 8 декабря 2016 г. №
Банком, применяющим порядок, предусмотренный п. 5 ст. 170 НК РФ, исчисления налога на добавленную стоимость, суммы налога, предъявленные по полученному по соглашению о предоставлении отступного недвижимому имуществу, используемому в дальнейшем для сдачи в аренду, учитываются единовременно в полном объеме при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов с учетом положений статьи 252 НК РФ.
Письмо от 13 декабря 2016 г. №
По имуществу, полученному налогоплательщиками на безвозмездной основе, налог на добавленную стоимость вычету (возмещению) не подлежит.
Письмо от 9 декабря 2016 г. №
Учитывая, что физические лица не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и этот налог к вычету не принимают,
Письмо от 26 декабря 2016 г. №
Услуги по обслуживанию воздушных судов в аэропортах оказываются только в отношении воздушного судна. Учитывая изложенное, предоставление услуг по обслуживанию пассажиров в
Письмо от 26 декабря 2016 г. №
Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении опциона на заключение договора поставки товаров, принимаются к вычету в случае осуществления операции по дальнейшей уступке прав по данному опциону, признаваемой объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Письмо от 29 декабря 2016 г. №
В случае переуступки иностранным покупателем права требования товаров российскому лицу денежные средства, полученные российским продавцом от иностранного покупателя в счет предстоящей реализации товаров, на основании абзаца второго пункта 1 статьи 154 и подпункта 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость в том налоговом периоде, в котором они получены.
Письмо от 26 декабря 2016 г. №
В отношении лекарственных средств, на которые регистрационные свидетельства отсутствуют, в том числе по причинам истечения срока действия регистрационного удостоверения и незавершенности процедуры перерегистрации, пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов не применяется.
Письмо от 26 декабря 2016 г. №
Поскольку операции по передаче имущества в качестве вклада в имущество общества (без изменения уставного капитала) в ст.ст. 146, 149 НК РФ не поименованы, такая передача имущества не освобождается от налога на добавленную стоимость.
Российская организация, получающая от иностранного лица недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в качестве вклада в ее имущество, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость. При этом указанная организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента соответствующие суммы налога, имеет право на вычет данных сумм в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК РФ.
Налог на прибыль
Письмо от 9 декабря 2016 г. №
В случае если работник заключил договор с образовательным учреждением от своего имени, компенсация стоимости его обучения не относится к расходам, указанным в подпункте 23 пункта 1 статьи 264 НК РФ.
Письмо от 8 декабря 2016 г. №
НК РФ не предусматривает особого порядка признания имущества амортизируемым в случае частичного использования налогоплательщиком нежилого помещения в целях извлечения прибыли и не исключает его из состава амортизируемого имущества в неиспользуемой части. Также положениями главы 25 НК РФ не предусматривается особого порядка начисления амортизации в случае частичного использования нежилого помещения в целях извлечения прибыли.
Письмо от 8 декабря 2016 г. №
Датой признания дебиторской задолженности ликвидированного должника безнадежной в целях налогообложения прибыли организаций будет признаваться дата внесения в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации. С указанной даты кредитор вправе включить такую дебиторскую задолженность в состав расходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Документальным подтверждением ликвидации
Письмо от 16 декабря 2016 г. №
Учитывая, что мероприятия, связанные с занятиями работников физкультурой и спортом, проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью работников организации, указанные расходы, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, относятся к расходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Письмо от 16 декабря 2016 г. №
Расходы в виде премий за производственные результаты могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций в случае, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, при соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что подобные расходы не поименованы в статье 270 НК РФ.
Письмо от 15 декабря 2016 г. №
При частичной ликвидации амортизируемого имущества у налогоплательщика образуются внереализационные расходы, которые учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций единовременно на дату подписания ликвидационной комиссией акта о выполнении работ по частичной ликвидации основного средства. В случае если ликвидация осуществляется в процессе создания нового амортизируемого имущества, то остаточная стоимость ликвидируемого имущества включается в первоначальную стоимость создаваемого объекта.
Письмо от 9 декабря 2016 г. №
Расходы, в виде стоимости проезда работника к месту использования отпуска и обратно на автомобиле, принадлежащем третьим лицам, налогоплательщик вправе учесть в целях налогообложения прибыли организаций в случае, если указанные расходы предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, и при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ.
Письма от 28 декабря 2016 г. №
При определении фактического получателя дохода для целей применения пониженных ставок, установленных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, могут приниматься во внимание следующие документы (информация):
- документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие у получателя дохода права усмотрения в отношении распоряжения и использования полученного дохода, в том числе:
документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных юридических обязательств перед третьими лицами (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения), ограничивающих права получателя дохода при использовании полученных доходов в целях извлечения выгоды от альтернативного использования;
документы подтверждающие (опровергающие) предопределенность последующей передачи получателем дохода денежных средств третьим лицам (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения);
- документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода, местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, налогообложения, налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в Российской Федерации при последующей передаче полученных денежных средств третьими лицами (местом резидентства или регистрации которых является государство (территория), с которым Российской Федерацией не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения);
- документы (информация), подтверждающие осуществление получателем дохода в государстве (территории), местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, фактической предпринимательской деятельности.
Отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых для определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что законодатель не ограничивает налоговых агентов
Письмо от 23 декабря 2016 г. №
Положения пункта 4 статьи 264 НК РФ не распространяются на случаи, когда организации оказываются услуги по размещению информации о производимом ею товаре в каталогах и брошюрах, выпускаемых третьими лицами. Затраты налогоплательщика на оплату услуг по размещению в каталогах торговых сетей информации о производимой налогоплательщиком продукции могут быть признаны в составе расходов на рекламу, указанных в последнем абзаце пункта 4 статьи 264 НК РФ и учитываемых в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.
Письмо от 27 декабря 2016 г. №
Учитывая, что исходя из условий запроса скорость «выгорания» катализаторов зависит от количества произведенной продукции, то расходы на приобретение катализаторов являются прямыми расходами и уменьшают налогооблагаемую прибыль по мере реализации продукции, произведенной с использованием этих катализаторов.
Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)
Письмо от 23 декабря 2016 г. №
Организация, имеющая обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Обязанность налоговых агентов представлять расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в налоговый орган как по месту своего учета, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, корреспондирует с обязанностью налоговых агентов уплачивать совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником выплаты дохода. Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ не содержит норм, предоставляющих налоговым агентам, имеющим обособленные подразделения, самостоятельно выбирать обособленное подразделение, через которое производилось бы перечисление налога и, соответственно, представление расчета сумм налога на доходы физических лиц.
Письмо от 29 декабря 2016 г. №
Стоимость произведенных
При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 223 НК РФ дата фактического получения дохода в натуральной форме определяется как день передачи доходов в натуральной форме. Исходя из этого дата фактического получения
Обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц в данной ситуации возлагается на организацию, арендующую нежилое помещение у физического лица, признаваемую на основании пункта 1 статьи 226 НК РФ налоговым агентом.
Письмо от 29 декабря 2016 г. №
Оплата организацией за своих сотрудников стоимости проживания признается их доходом, полученным в натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 НК РФ суммы данной оплаты включаются в налоговую базу указанных лиц.
Письма от 29 декабря 2016 г. №
Выплаты при увольнении сотрудников организации, установленные коллективным договором организации, являющиеся выплатами, производимыми в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц с учетом пункта 3 статьи 217 НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). На выплаты при увольнении сотрудников организации, не предусмотренные частями первой и третьей статьи 178 Трудового кодекса, а также не установленные коллективным договором организации, действие пункта 3 статьи 217 НК РФ не распространяется, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
Другие налоги
Письмо от 1 декабря 2016 г. №
Приведение учредительных документов, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу Федерального закона №
Письмо от 29 декабря 2016 г. №
Исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате авансового платежа в установленный срок до изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение соответствующего налогового периода не является основанием для начисления пеней на сумму такого авансового платежа.
А теперь тоже самое голосом
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