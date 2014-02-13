О чем писал Минфин в декабре 2016

Письмо от 28 декабря 2016 г. № 03-12-11 /1/78760 Сумма доходов по сделкам за календарный год в целях статьи 105.14 НК РФ определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка признания доходов, установленного главой 25 НК РФ (пункт 9 указанной статьи). При этом для определения суммы доходов по сделкам за календарный год с целью признания сделок контролируемыми на основании соответствующего суммового критерия следует суммировать доходы за календарный год по сделкам с каждым лицом, являющимся контрагентом по таким сделкам. Соответственно, в общем случае факт превышения суммового критерия для признания сделок контролируемыми устанавливается по каждой совокупности сделок, совершаемых с каждым взаимозависимым лицом.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 1 декабря 2016 г. № 03-07-11 /71110

В этой связи суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении по договору купли-продажи недвижимого имущества (основного средства), принимаются к вычету в полном объеме вне зависимости от того, что данное имущество предназначено для использования одновременно в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость, и в деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход. После ввода таких объектов недвижимости в эксплуатацию суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в течение 10 лет в порядке, предусмотренном вышеуказанными пунктами 4 и 5 статьи 171.1 НК РФ.

Письмо от 6 декабря 2016 г. № 03-07-05 /72561

Получаемые банком суммы денежных средств, выделяемые официальными дилерами и представителями иностранного или российского автопроизводителя на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным банком физическим лицам со сниженной процентной ставкой на приобретение автомобилей, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 5 декабря 2016 г. № 03-07-07 /72137

Что касается налога, ранее принятого к вычету по запасным частям и деталям, используемым при оказании гарантийных услуг, то согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету по товарам (работам, услугам) в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, подлежат восстановлению в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций по производству и (или) реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). При этом восстановление сумм налога производится в налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги) передаются или начинают использоваться для осуществления операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). Восстановленные суммы налога не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.

Письмо от 5 декабря 2016 г. № 03-07-08 /72092

Российская организация, приобретающая у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговом органе Российской Федерации, работы по монтажу, пуску и наладке ввезенного на территорию Российской Федерации оборудования, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость. При перечислении иностранной организации денежных средств в счет проведения работ (оказания услуг) по монтажу, пуску и наладке оборудования на территории Российской Федерации частями российской организации — налоговому агенту следует исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость в бюджет с каждой суммы частичной оплаты.

Письмо от 8 декабря 2016 г. № 03-07-09 /73280

При приобретении агентом услуг для одного покупателя-принципала составление агентом принципалу по приобретенным для него услугам двух счетов-фактур на основании одного счета-фактуры , выставленного агенту продавцом не предусмотрено.

Письмо от 2 декабря 2016 г. № 03-07-07 /71809

Услугу по взаимодействию с органами государственной власти по вопросам, связанным с реализацией сделки по отчуждению акций, возможно отнести к услугам брокера, непосредственно связанным с услугами, которые оказываются брокером в рамках лицензируемой деятельности, только если такое взаимодействие необходимо для реализации условий Договора. Услуги по совершению иных действий, необходимых для надлежащего исполнения Договора, могут быть отнесены к услугам, определенным в Перечне, только если они связаны с брокерской деятельностью или с организацией размещения (предложения) ценных бумаг.

Письмо от 6 декабря 2016 г. № 03-07-11 /72578

Услуги по предоставлению доступа к компьютерному обеспечению через сеть Интернет, оказываемые российской организацией, облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при оказании услуг по предоставлению доступа к компьютерному обеспечению через сеть Интернет, принимаются к вычету у покупателя услуг в порядке и на условиях, предусмотренных вышеуказанными пунктами статьей 171 и 172 НК РФ.

Письмо от 17 ноября 2016 г. № 03-07-09 /67407

Отражение в одном корректировочном счете-фактуре показателей по товарам, в отношении которых осуществляется уточнение в сторону увеличения, с одновременным уменьшением количества других поставленных (отгруженных) товаров, а также составление двух корректировочных счетов-фактур к одному счету-фактуре с отражением в одном показателей по товарам, в отношении которых осуществляется уточнение количества в сторону увеличения, а в другом — в сторону уменьшения, Правилам не противоречит.

Письмо от 8 декабря 2016 г. № 03-03-06 /2/73326

Банком, применяющим порядок, предусмотренный п. 5 ст. 170 НК РФ, исчисления налога на добавленную стоимость, суммы налога, предъявленные по полученному по соглашению о предоставлении отступного недвижимому имуществу, используемому в дальнейшем для сдачи в аренду, учитываются единовременно в полном объеме при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе прочих расходов с учетом положений статьи 252 НК РФ.

Письмо от 13 декабря 2016 г. № 03-03-05 /74496

По имуществу, полученному налогоплательщиками на безвозмездной основе, налог на добавленную стоимость вычету (возмещению) не подлежит.

Письмо от 9 декабря 2016 г. № 03-07-05 /73666

Учитывая, что физические лица не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость и этот налог к вычету не принимают, счета-фактуры по товарам (работам, услугам), оплаченным физическими лицами в безналичном порядке, возможно выписывать в одном экземпляре.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-07 /78031

Услуги по обслуживанию воздушных судов в аэропортах оказываются только в отношении воздушного судна. Учитывая изложенное, предоставление услуг по обслуживанию пассажиров в бизнес-залах и помещениях для особо важных персон на территории аэропорта не подлежит освобождению от обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-11 /77998

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении опциона на заключение договора поставки товаров, принимаются к вычету в случае осуществления операции по дальнейшей уступке прав по данному опциону, признаваемой объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 29 декабря 2016 г. № 03-07-08 /78995

В случае переуступки иностранным покупателем права требования товаров российскому лицу денежные средства, полученные российским продавцом от иностранного покупателя в счет предстоящей реализации товаров, на основании абзаца второго пункта 1 статьи 154 и подпункта 2 пункта 1 статьи 167 НК РФ подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость в том налоговом периоде, в котором они получены.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-07 /77999

В отношении лекарственных средств, на которые регистрационные свидетельства отсутствуют, в том числе по причинам истечения срока действия регистрационного удостоверения и незавершенности процедуры перерегистрации, пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов не применяется.

Письмо от 26 декабря 2016 г. № 03-07-08 /77947

Поскольку операции по передаче имущества в качестве вклада в имущество общества (без изменения уставного капитала) в ст.ст. 146, 149 НК РФ не поименованы, такая передача имущества не освобождается от налога на добавленную стоимость.

Российская организация, получающая от иностранного лица недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в качестве вклада в ее имущество, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость. При этом указанная организация, уплатившая в бюджет в качестве налогового агента соответствующие суммы налога, имеет право на вычет данных сумм в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК РФ.