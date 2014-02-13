О ставке НДС по перевозке товаров ОАО «РЖД»

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ПАО заключило договор на перевозку грузов с российским перевозчиком ОАО «РЖД». Продукция перевозилась в страны Таможенного союза. По какой ставке НДС (0% или 18%) облагаются услуги по перевозке грузов, импортированнных с территории стран Таможенного союза на территорию РФ?

Порядок налогообложения экспорта и импорта товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках Таможенного союза в 2011 году регламентировался нормами Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 г. и утвержденными в соответствии с ним Протоколами о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе и о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 11.12.2009 г.

Согласно ст. 2 Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе взимание НДС при выполнении работ (оказании услуг) производится в государстве – члене Таможенного союза, территория которого признается местом реализации работ (услуг). При этом налоговая база по НДС, ставка налога, порядок его взимания и налоговые льготы определяются в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, территория которого признается местом реализации работ (услуг).

На основании положений ст. 3 названного Протокола местом реализации услуг по перевозке товаров, в том числе железнодорожным транспортом, оказываемых налогоплательщиком государства – члена Таможенного союза, признается территория этого государства.

В связи с этим порядок налогообложения услуг по перевозке, оказанных российским налогоплательщиком, определяется по нормам НК РФ.

Исходя из положений подп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ, действующего до 01.01.2011года, а также заменившего его подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ, применение ставки 0% предусмотрено в отношении услуг по международной перевозке товаров, если пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ. То есть по указанной ставке облагаются услуги как по вывозу товаров за пределы РФ (экспорту), так и по ввозу товаров на территорию РФ (импорту).

Однако нужно учитывать, что абзацем 6 подп. 2.1. п. 1 ст. 164 НК РФ установлено исключение из приведенного правила: налогообложение услуг российских перевозчиков на железнодорожном транспорте, к которым относится ОАО "РЖД" , регламентируется положениями подп. 9 п. 1 ст. 164 НК РФ. То есть правила подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ на услуги этих организаций не распространяются.

Согласно подп. 9 п. 1 ст. 164 НК РФ (в редакции Федерального закона от 05.04.2010 г., действующей с 01.07.2010 г. по настоящее время), по ставке НДС 0% облагаются выполняемые российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте работы (услуги) по перевозке или транспортировке экспортируемых за пределы территории РФ товаров, а также работы (услуги), связанные с такой перевозкой.

Более того, право на применение данной ставки должно подтверждаться представлением документов с отметками таможни, предусмотренных п. 5 ст. 165 НК РФ и свидетельствующих о помещении товаров под таможенный режим экспорта.

С 22.07.2011года п. 1 ст. 164 НК РФ был дополнен еще одним подпунктом – 9.1, регламентирующим применение ставки НДС 0% по услугам российских перевозчиков на железнодорожном транспорте, согласно которому таковой облагаются:

работы (услуги) по перевозке или транспортировке товаров, вывозимых с территории РФ на территорию государства-члена Таможенного союза, а также связанных с такой перевозкой;

с территории РФ на территорию государства-члена Таможенного союза, а также связанных с такой перевозкой; работы (услуги) по перевозке или транспортировке товаров, перемещаемых через территорию РФ с территории иностранного государства.

Применение ставки НДС 0% в отношении оказываемых ОАО "РЖД" услуг по перевозке товаров, ввозимых на территорию РФ, ст. 164 НК РФ не предусмотрено.

В письме Минфина РФ от 25.05.2011 № 03-07-13/01-19 указано, что в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 164 НК РФ ставка НДС в размере 0 процентов применяется в отношении осуществляемых российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте работ (услуг) по перевозке или транспортировке экспортируемых за пределы территории РФ товаров. В случае если товары под таможенную процедуру экспорта не помещаются, в отношении услуг по их перевозке, оказываемых российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте, нулевая ставка НДС не применяется и такие услуги на основании п. 3 ст. 164 Кодекса облагаются налогом по ставке 18 процентов.

Что касается пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ, то согласно абз. 6 данного подпункта норма о применении нулевой ставки НДС в отношении услуг по международной перевозке товаров железнодорожным транспортом на услуги, оказываемые российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте, не распространяется.

Также о применении ставки НДС 18% по перевозкам (ввозу) грузов из стран Таможенного союза в РФ, указывалось также в Телеграмме ОАО "РЖД" от 02.08.2010 № ЦФТООР-10.3/1783.

Иными словами, с 2011 года услуги по перевозке или транспортировке товаров, выполняемые ОАО "РЖД" как российским перевозчиком на железнодорожном транспорте, облагаются ставкой НДС в размере 0%, только если товары вывозятся им с территории РФ (на экспорт), либо перевозятся через территорию РФ транзитом.

Применение ставки НДС 0% по услугам ввоза на территорию РФ товара из стран Таможенного союза для ОАО "РЖД" как российского перевозчика на железнодорожном транспорте не предусмотрено.