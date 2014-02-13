Клерк.Ру
 

Фото Бориса Мальцева, ИА "Клерк.Ру"

9 налоговых законопроектов, которые будут рассмотрены Госдумой в ближайшее время

31.01.17 19:46
Просмотров: 

На пяти февральских заседаниях планируется рассмотреть 107 законопроектов. Из них 17 во втором чтении, 87 - в первом и три документа о ратификации международных договоров.

В числе приоритетов Первый заместитель Председателя ГосДумы Александр Жуков, назвал поправки в НК РФ о корректировке коэффициентов земельного налога с учетом сроков и видов жилищного строительства, об уточнении доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности, об определении налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций и о размере пошлины за государственную регистрацию СМИ.

Так, в феврале 2017 г. ГосДумой будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные акты в сфере налогообложения, валютного контроля и финансов:

  1. законопроект № 187720-6 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в части уточнения правил исчисления расчетного периода по страховым взносам в случаях реорганизации организаций) (принят в первом чтении 02.07.13, рассмотрен Советом ГосДумы 26.01.17 - комитетом внесено предложение об отклонении законопроекта);
  2. законопроект № 945343-6 «О внесении изменений в статьи 33333 и 33334 НК РФ» (в части размера государственной пошлины за государственную регистрацию средств массовой информации);
  3. законопроект № 27073-7 «О внесении изменений в статью 396 НК РФ» (в части корректировки применения коэффициентов земельного налога с учетом сроков и видов жилищного строительства);
  4. законопроект №34564-7 «О внесении изменений в статьи 251 и 262 НК РФ» (в части уточнения доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности);
  5. законопроект № 46023-7 «О внесении изменений в главу 23 НК РФ» (в части определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций);
  6. законопроект №1166026-6  «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс РФ об административных правонарушениях» (об уточнении оснований отказа в осуществлении валютных операций);
  7. законопроект № 1055202-6  «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» (о порядке учета сведений о кадастровой стоимости для целей налогообложения);
  8. законопроект №1180424-6 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 346.2 части второй НК РФ» (об уменьшении доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в целях признания налогоплательщика сельскохозяйственным товаропроизводителем);
  9. законопроект №398-7 "О внесении изменений в НК РФ (в части снижения ставки единого сельскохозяйственного налога". 
Аркадий Брызгалин
Аркадий Брызгалин

генеральный директор Группы компаний "Налоги и финансовое право"

Источник: Группа компаний "Налоги и финансовое право"

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Юридические новости
 
Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям
 
Юридические новости
 
Законопроект о декриминализации побоев в семье прошел второе чтение
 
Директору
 
Зарубежный опыт. Обзор налогового законодательства
 
Мнение
 
Хаос как норма налогового права, или добросовестность — мать порядка
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения155
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
19:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
19:27
Аноним прокомментировал материал «Пенсия должна быть 30 тыс. рублей!»
19:19
Аноним прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
19:13
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:48
Клерк
historyfoto прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:42
Клерк
Цой прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
18:41
Аноним прокомментировал материал «ФНС в автоматическом режиме поменяла коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ»
18:32
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:30
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
18:27
Клерк
stalk прокомментировал материал «Глава ФНС отрапортовал Медведеву о полной готовности к переходу на онлайн-кассы»
18:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
18:25
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Минтруд выступил против приравнивания статуса самозанятых граждан к предпринимателям»
17:48
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
17:44
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:33
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Роспотребнадзор напомнил потребителям об их правах при покупке товара через интернет»
17:13
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:12
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
17:09
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
17:01
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:53
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
16:51
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:38
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:35
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:34
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:29
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
16:25
Аноним прокомментировал материал «Алексей Александров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству»
16:23
Аноним прокомментировал материал «Списывая деньги с карты клиента, банк не торопится зачислять их на счет получателя»
16:22
Аноним прокомментировал материал «Расчет себестоимости в 1С УПП 1.3. Инструкция по подготовке»
16:21
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:21
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
16:19
Аноним прокомментировал материал «- Образец заполнения КС-2, КС-3 (увязка смета - КСы)»
16:04
еще
 