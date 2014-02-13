9 налоговых законопроектов, которые будут рассмотрены Госдумой в ближайшее время

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На пяти февральских заседаниях планируется рассмотреть 107 законопроектов. Из них 17 во втором чтении, 87 - в первом и три документа о ратификации международных договоров.

В числе приоритетов Первый заместитель Председателя ГосДумы Александр Жуков, назвал поправки в НК РФ о корректировке коэффициентов земельного налога с учетом сроков и видов жилищного строительства, об уточнении доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности, об определении налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций и о размере пошлины за государственную регистрацию СМИ.

Так, в феврале 2017 г. ГосДумой будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные акты в сфере налогообложения, валютного контроля и финансов: