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9 налоговых законопроектов, которые будут рассмотрены Госдумой в ближайшее время
На пяти февральских заседаниях планируется рассмотреть 107 законопроектов. Из них 17 во втором чтении, 87 - в первом и три документа о ратификации международных договоров.
В числе приоритетов Первый заместитель Председателя ГосДумы Александр Жуков, назвал поправки в НК РФ о корректировке коэффициентов земельного налога с учетом сроков и видов жилищного строительства, об уточнении доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности, об определении налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций и о размере пошлины за государственную регистрацию СМИ.
Так, в феврале 2017 г. ГосДумой будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные акты в сфере налогообложения, валютного контроля и финансов:
- законопроект № 187720-6 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в части уточнения правил исчисления расчетного периода по страховым взносам в случаях реорганизации организаций) (принят в первом чтении 02.07.13, рассмотрен Советом ГосДумы 26.01.17 - комитетом внесено предложение об отклонении законопроекта);
- законопроект № 945343-6 «О внесении изменений в статьи 33333 и 33334 НК РФ» (в части размера государственной пошлины за государственную регистрацию средств массовой информации);
- законопроект № 27073-7 «О внесении изменений в статью 396 НК РФ» (в части корректировки применения коэффициентов земельного налога с учетом сроков и видов жилищного строительства);
- законопроект №34564-7 «О внесении изменений в статьи 251 и 262 НК РФ» (в части уточнения доходов и расходов, связанных с приобретением прав на результаты интеллектуальной деятельности);
- законопроект № 46023-7 «О внесении изменений в главу 23 НК РФ» (в части определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций);
- законопроект №1166026-6 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс РФ об административных правонарушениях» (об уточнении оснований отказа в осуществлении валютных операций);
- законопроект № 1055202-6 «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» (о порядке учета сведений о кадастровой стоимости для целей налогообложения);
- законопроект №1180424-6 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 346.2 части второй НК РФ» (об уменьшении доли дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в целях признания налогоплательщика сельскохозяйственным товаропроизводителем);
- законопроект №398-7 "О внесении изменений в НК РФ (в части снижения ставки единого сельскохозяйственного налога".