Вступил в силу новый регламент «пожарных» проверок. Что изменилось?
Что произошло?
27 января 2017 года вступил в силу Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644, в котором представлен новый Административный регламент исполнения МЧС функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности.
Что устанавливает новый регламент? Документ в основном посвящен вопросам организации и проведения плановых и внеплановых проверок органами пожарного надзора. Установлены предмет надзора, права и обязанности ревизоров и проверяемых лиц, основания для проведения проверок, порядок, сроки их проведения, досудебный порядок обжалования решений и действий контролеров и др. В документе также частично затронуты вопросы организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений требований пожарной безопасности.
Каково главное нововведение в порядке «пожарных» проверок? Главное нововведение заключается в том, что государственный пожарный надзор в России теперь будет осуществляться на основе риск-ориентированного подхода.
Что такое риск-ориентированный подход?
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и проведения государственного контроля, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения плановых проверок зависит от того, к какой категории риска или классу опасности относится деятельность юрлица (ИП) или используемые этим лицом производственные объекты. Проще говоря, чем рискованнее, опаснее деятельность организации (ИП), тем чаще ее будут проверять в плановом порядке.
Зачем понадобились эти изменения?
Предполагается, что внедрение риск-ориентированного подхода позволит уменьшить затраты госструктур на контрольные мероприятия. Проверяемые лица также смогут сократить соответствующие издержки, и кроме того будут избавлены от избыточного давления со стороны государственного аппарата. Процесс перехода системы госконтроля на риск-ориентированный подход был запущен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806. Этим документом установлены правила отнесения деятельности юрлиц (ИП) и используемых ими объектов к определенной категории риска или определенному классу опасности, приведены виды проверок, которые необходимо осуществлять с применением риск-ориентированного подхода. В перечень попали и проверки, проводимые Госпожнадзором.
Но ведь сейчас действуют «надзорные каникулы» для малого бизнеса?
Действительно, на трехлетний период (с 2016 по 2018 гг.) установлен мораторий на проведение плановых неналоговых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. Интересно, что «надзорные каникулы» были введены Федеральным законом от 13.07.2015 N 246-ФЗ, который ввел и такое понятие, как риск-ориентированный подход. Согласно этому закону риск-ориентированный подход при осуществлении госконтроля в обязательном порядке применяется с начала 2018 года. Однако Правительству РФ дано право досрочно определить те виды деятельности, в которых указанный подход может применяться раньше установленной даты. Правительство воспользовалось этим правом и «запустило» риск-ориентированный подход в систему «пожарных» проверок.
Как часто будут проходить «пожарные» проверки по новым правилам? Периодичность плановых проверок зависит от присвоенного класса риска, например:
- для категории высокого риска - один раз в 3 года;
- для категории значительного риска - один раз в 4 года;
- для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет;
- для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет;
- для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся.
Эти сроки установлены в приложении N 9 к регламенту МЧС.
Как будет определяться класс риска?
При присвоении объектам различных категорий риска учитываются тяжесть возможных негативных последствий несоблюдения на объекте противопожарных требований. Так, например, объекты дошкольного, начального и среднего образования, детские лагери считаются объектами высокой категории риска, а офисные здания высотой менее 15 метров или кафе, рассчитанные на 50 человек – объектами умеренного риска. Порядок ведения перечней таких объектов установлен п. 28-30 регламента МЧС.
Каким образом проверяемое лицо может узнать о грядущей проверке?
О проведении плановой проверки лицо, в отношении которого она проводится, должны уведомить не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала (п. 59 регламента МЧС). Копию документа могут направить либо по почте заказным отправлением, либо с помощью электронной почты, причем отправлен должен быть электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.
Как долго может продолжаться проверка?
По общему правилу, срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не может превышать 20 рабочих дней (п. 26 регламента МЧС). По результатам проверок должен быть составлен акт.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение пожарной безопасности? За непосредственно нарушение требований пожарной безопасности в зависимости от характера правонарушения организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. рублей (ст. 20.4 КоАП РФ), а за неисполнение в срок предписания пожарного инспектора – на сумму от 70 тыс. до 80 тыс. рублей (часть 12 ст. 19.5 КоАП РФ).