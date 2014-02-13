Вступил в силу новый регламент «пожарных» проверок. Что изменилось?

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Что произошло? 27 января 2017 года вступил в силу Приказ МЧС России от 30.11.2016 N 644, в котором представлен новый Административный регламент исполнения МЧС функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Что устанавливает новый регламент? Документ в основном посвящен вопросам организации и проведения плановых и внеплановых проверок органами пожарного надзора. Установлены предмет надзора, права и обязанности ревизоров и проверяемых лиц, основания для проведения проверок, порядок, сроки их проведения, досудебный порядок обжалования решений и действий контролеров и др. В документе также частично затронуты вопросы организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений требований пожарной безопасности. Каково главное нововведение в порядке «пожарных» проверок? Главное нововведение заключается в том, что государственный пожарный надзор в России теперь будет осуществляться на основе риск-ориентированного подхода.

Что такое риск-ориентированный подход? Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и проведения государственного контроля, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения плановых проверок зависит от того, к какой категории риска или классу опасности относится деятельность юрлица (ИП) или используемые этим лицом производственные объекты. Проще говоря, чем рискованнее, опаснее деятельность организации (ИП), тем чаще ее будут проверять в плановом порядке.

Зачем понадобились эти изменения? Предполагается, что внедрение риск-ориентированного подхода позволит уменьшить затраты госструктур на контрольные мероприятия. Проверяемые лица также смогут сократить соответствующие издержки, и кроме того будут избавлены от избыточного давления со стороны государственного аппарата. Процесс перехода системы госконтроля на риск-ориентированный подход был запущен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 N 806. Этим документом установлены правила отнесения деятельности юрлиц (ИП) и используемых ими объектов к определенной категории риска или определенному классу опасности, приведены виды проверок, которые необходимо осуществлять с применением риск-ориентированного подхода. В перечень попали и проверки, проводимые Госпожнадзором.

Но ведь сейчас действуют «надзорные каникулы» для малого бизнеса? Действительно, на трехлетний период (с 2016 по 2018 гг.) установлен мораторий на проведение плановых неналоговых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. Интересно, что «надзорные каникулы» были введены Федеральным законом от 13.07.2015 N 246-ФЗ, который ввел и такое понятие, как риск-ориентированный подход. Согласно этому закону риск-ориентированный подход при осуществлении госконтроля в обязательном порядке применяется с начала 2018 года. Однако Правительству РФ дано право досрочно определить те виды деятельности, в которых указанный подход может применяться раньше установленной даты. Правительство воспользовалось этим правом и «запустило» риск-ориентированный подход в систему «пожарных» проверок. Как часто будут проходить «пожарные» проверки по новым правилам? Периодичность плановых проверок зависит от присвоенного класса риска, например: для категории высокого риска - один раз в 3 года;

для категории значительного риска - один раз в 4 года;

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет;

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет;

для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся. Эти сроки установлены в приложении N 9 к регламенту МЧС.

Как будет определяться класс риска? При присвоении объектам различных категорий риска учитываются тяжесть возможных негативных последствий несоблюдения на объекте противопожарных требований. Так, например, объекты дошкольного, начального и среднего образования, детские лагери считаются объектами высокой категории риска, а офисные здания высотой менее 15 метров или кафе, рассчитанные на 50 человек – объектами умеренного риска. Порядок ведения перечней таких объектов установлен п. 28-30 регламента МЧС.

Каким образом проверяемое лицо может узнать о грядущей проверке? О проведении плановой проверки лицо, в отношении которого она проводится, должны уведомить не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала (п. 59 регламента МЧС). Копию документа могут направить либо по почте заказным отправлением, либо с помощью электронной почты, причем отправлен должен быть электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.