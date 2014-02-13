Рекомендации от Минфина России. Профессиональный комментарий по аудиторской проверке годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. Часть 2

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В первой части статьи были рассмотрены вопросы перехода к МСФО и проанализированы рекомендации Минфина России по аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, касающиеся отражения в бухгалтерском учете организаций: экологического сбора; прибыли КИК; платы за большегрузы.

Признание кредиторской задолженности перед бюджетом

Прежде обращаем внимание на то, что для списании сумм кредиторской задолженности по расчетам с бюджетом по налогам и сборам недостаточно руководствоваться лишь общими нормами о порядке списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, которые содержатся в п. 78 Приказа № 34н. Необходимо учитывать и специальные требования, изложенные в постановлении Правительства РФ от 6.05.16 г. № 393 и разработанных на его основе нормативных правовых актах, принятых соответствующими федеральными органами исполнительной власти (к числу которых, в частности, относится приказ ФНС России от 15.08.16 г. № СА-7-8/438@).

Согласно названным документам одним из условий принятия решений о признании задолженности по платежам в бюджеты безнадежной к взысканию является истечение срока исковой давности, но только зафиксированное в решении суда.

Вопрос о том, применимы ли к задолженности противоположной направленности — бюджета перед организацией — общие правила списания в бухгалтерском учете дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, установленные в п. 77 Приказа № 34н, в Рекомендациях-2016 не рассматривается.

Применительно к налоговому учету мнения судов по данному вопросу расходятся. Так, например, ФАС Московского округа посчитал правомерным учет в качестве безнадежной к взысканию задолженности в виде излишне уплаченного более трех лет назад налога на имущество (постановление от 28.11.13 г. № А40-155004/12-91-681, в передаче которого на рассмотрение Президиумом ВАС РФ отказано на основании Определения ВАС РФ от 24.03.14 г. № ВАС-2849/14), а АС Уральского округа, напротив, указал, что в целях применения норм п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежным долгом может быть признана только задолженность по обязательству, возникшему из гражданско-правовых отношений (постановление от 25.03.15 г. № Ф09-1336/15).

Учет поступлений от учредителей, акционеров, участников, собственников организации

В качестве таких поступлений в Рекомендациях-2016 названы вклады в уставный капитал, безвозмездное финансирование, вклады в имущество общества. Общим для них является то, что они получены в рамках корпоративных отношений, что позволяет Минфину России распространить и на безвозмездное финансирование норму п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 6.05.99 г. № 32н, в которой указано, что вклады участников (собственников имущества) не признаются доходами организации.

Альтернативой увеличению доходов может быть только рост капитала, при этом не имеются в виду уставный капитал (по определению) и нераспределенная прибыль или резервы (по экономическому смыслу). Таким образом, остается только добавочный капитал, соответственно в учете делается запись: дебет 51, кредит 83 (получена безвозмездная финансовая помощь от собственника организации).

Есть опасение, что некоторые организации не будут руководствоваться данной позицией Минфина России исключительно из-за того, что, будучи учтенными на счете 83 «Добавочный капитал» (а не на счете 91 «Прочие доходы и расходы» с последующим переводом на счет 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток»), указанные суммы станут не доступными для начисления с них дивидендов.

Отражение АО информации о вкладах в его имущество

Выделение данного вклада из средств, получаемых хозяйственными обществами от их собственников, связано с тем, что с 15 июля 2016 г. правовая норма о вкладе в имущество, который не увеличивает уставный капитал и не изменяет номинальную величину вклада, распространена и на акционерные общества (ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, вступившая в силу с 15.07.16 г.). До указанной даты упомянутая норма действовала только в отношении ООО (ст. 27 Федерального закона от 8.02.98 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»). При этом в Законе об АО (в отличие от Закона об ООО) установлено, что вклады в имущество общества являются безвозмездными, но к ним не применяются положения ГК РФ о договоре дарения.

Исходя из выводов, сделанных в предыдущем разделе Рекомендаций-2016, и ссылаясь на Инструкцию по применению Плана счетов, Минфин России указывает, что вклад в имущество акционерного общества отражается по дебету счетов по учету активов в корреспонденции с кредитом счета по учету добавочного капитала. Ранее такой вывод содержался в Рекомендациях по аудиторской проверке годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г. в отношении ООО (письмо Минфина России от 29.01.08 г. № 07-05-06/18).

По сравнению с Рекомендациями за 2007 г. новым является указание в Рекомендациях-2016 на то, что денежные средства, полученные акционерным обществом от своих акционеров в счет вклада в его имущество, раскрываются в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от финансовых операций. Иными словами, в рамках данного отчета эти операции квалифицируются обществом-получателем в качестве одной из форм привлечения финансирования (понятно, что не долгового, а долевого).

Вместе с тем Минфин России не рассматривает вопрос том, каким образом отражается безвозмездная финансовая помощь и безвозмездный вклад в имущество в бухгалтерском учете акционера или участника. При этом в Рекомендациях за 2007 г., указывалось, что участник, внесший вклад в имущество ООО, должен руководствоваться ПБУ 10/99, в соответствии с п. 2 которого, напомним, не признаются расходом только вклады в уставные (складочные) капиталы.

В то же время в Рекомендациях-2016 сформированы все предпосылки для формирования новой позиции: так как у принимающей стороны (общества) поступившие суммы расцениваются как полученные в рамках корпоративных отношений, т. е. увеличивающие капитал и являющиеся формой привлечения долевого финансирования, то и передающая сторона должна оценивать их как передачу долевого финансирования.

Поскольку в отличие от нескольких пассивных счетов по учету капитала в Плане счетов имеется только один активный счет по учету расчетов в рамках корпоративных отношений — счет 58 «Финансовые вложения», то в бухгалтерском учете акционера и участника передача обществу средств безвозмездной финансовой помощи или безвозмездного вклада в имущество общества отражается как финансовое вложение.

Указанный вывод сделан в Рекомендации Р-68/2016-КпР «Дополнительные финансовые вложения» НРБУ «БМЦ», но с одним важным уточнением (п. 4): в случае если организация является не единственным акционером (участником, собственником) другой компании, которой предоставляется дополнительная инвестиция, такая инвестиция относится на расходы текущего периода в той части, в которой она является фактическим перераспределением средств в пользу других акционеров (участников).

Так как экономический смысл любой передачи (даже безвозмездной) обществу средств состоит в увеличении посредством их вероятности выплаты дивидендов. Поскольку же дивиденды выплачиваются пропорционально долям в уставном капитале, то своими безвозмездно передаваемыми обществу средствами не единственный его собственник платит за повышение вероятности получения дохода от общества и его другими акционерами (участниками), а это уже «чистый» расход.

Если материнская компания признает безвозмездно предоставленную финансовую помощь дочерней компании финансовым вложением, будет нелогично, что дочерняя компания сочтет эту помощь доходом, а не капиталом.

Учет изменения инвентарного объекта основных средств

Согласно п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.01 г. № 26н, в случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Причем эта норма, с одной стороны, имеет императивный, т. е. не позволяющий не применять ее характер, но, с другой, дает возможность регулировать диапазон ее применения путем определения в учетной политике критерия существенного отличия указанных сроков.

Когда, принимая к учету такой объект основных средств, организация в отступление от требований ПБУ 6/01 и собственной учетной политики оприходовала его как один единый объект, она может исправить эту ошибку, проведя так называемое разукрупнение указанного объекта. Ошибка противоположного свойства — неправомерное разделение основного средства на отдельные инвентарные объекты может быть исправлена его «укрупнением». В обоих случаях для исправления ошибки требуется пересчитать амортизацию с отражением полученных результатов в учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина России от 28.06.10 г. № 63н.

Таким образом, операции по «разукрупнению-укрупнению» инвентарного объекта основных средств возможны только в порядке исправления ошибки. Обращая внимание на это, Минфин России отмечал, что в положениях по бухгалтерскому учету основных средств отсутствует понятие «разукрупнение основных средств» (письмо от 20.02.07 г. № 03-03-06/1/102).

В Рекомендациях-2016 указывается, что изменение («разукрупнение» и др.) инвентарного объекта основных средств, не влияющее на финансовое положение организации, финансовый результат ее деятельности и (или) движение денежных средств, на синтетических счетах бухгалтерского учета не отражается.

Следовательно, допускается изменение инвентарных объектов, не требующее ретроспективного пересчета сумм амортизации и балансовой стоимости, т. е. не являющееся исправлением ошибки. Эта позиция согласуется с основанным на МСФО положением п. 11 проекта ФСБУ «Основные средства» о том, что единицы учета основных средств, определенные изначально при их признании, могут впоследствии изменяться исходя из новых обстоятельств. В этом случае результаты изменения инвентарного объекта отражаются в бухгалтерском учете по аналогии с изменением оценочных значений, т. е. перспективно.

Напомним, что в отличие от ПБУ 6/01 в главе 25 НК РФ содержится такой признак принадлежности объекта к основным средствам, как необходимость быть средством труда (п. 1 ст. 257 НК РФ), т. е. самостоятельно выполнять определенную производственную функцию. Поэтому в НК РФ отсутствует норма о разделении в налоговом учете объекта основных средств на части, имеющие существенно различный срок полезного использования, так как сама по себе никакая часть по определению не может выполнять указанную функцию. Если же это различие между бухгалтерским и налоговым учетом не принимается во внимание, возникает спор с налоговыми органами, который решается в суде исключительно на основе рассмотрения вопроса о функциональной производственной самостоятельности выделенного налогоплательщиком объекта основных средств (например, постановления АС Поволжского округа от 14.03.16 г. № Ф06-19323/2013 и от 22.07.16 г. № Ф06-10589/2016, АС Московского округа от 2.08.16 г. № А40-141701/2015, принятые в пользу налогового органа, и АС Западно-Сибирского округа от 28.06.16 г. № А27-1214/2015, АС Московского округа от 2.08.16 г. № А40-93112/2015 и от 4.07.16 г. № А40-143307/2015 — в пользу налогоплательщика).

Учет подлежащих возврату авансов, выраженных в иностранной валюте

При рассмотрении данного вопроса Минфин России основывается на следующем. Если в силу каких-либо обстоятельств (в п. 5 ст. 171 НК РФ таковыми названы изменение или расторжение договора) у организации, которая получила аванс, выраженный в иностранной валюте, возникает обязательство по его возврату, то это меняет гражданско-правовое содержание платежа — он перестает быть авансом, сумма которого не пересчитывается в рубли (не «курсуется») на дату частичного или полного «закрытия» аванса реализацией и на отчетную дату и который отражается в бухгалтерской отчетности в оценке в рублях по курсу на дату оплаты (пп. 7, 9 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27.11.06 г. № 154н).

Соответственно средства в расчетах, переставшие быть «авансовыми», подлежат пересчету. Может лишь возникнуть вопрос о том, производится ли пересчет за прошлые периоды, и если да, то как его результаты отражаются в бухгалтерском учете: как исправление ошибки или как новое обстоятельство.

В письме Минфина России от 16.05.16 г. № 03-03-06/1/27851 указывалось, что для целей исчисления налога на прибыль (когда авансы, выраженные в иностранной валюте или в условных единицах, тоже не «курсуются») в состав доходов (расходов) следует включить курсовую разницу, образовавшуюся с даты получения предоплаты (аванса) до даты расторжения договора.

Аналогичная позиция изложена и в Рекомендациях-2016: курсовая разница, образовавшаяся в связи с пересчетом средств, ранее числившихся в качестве выданных авансов, предварительной оплаты, выраженных в иностранной валюте, включается в прочие доходы (прочие расходы) в том отчетном периоде, в котором у получателя аванса, предварительной оплаты возникла обязанность их возврата.

Как видим, порядок отражения суммы курсовых разниц не связывается с ее существенностью, следовательно, она учитывается как новое обстоятельство, а не в порядке исправления ошибки.

Тем не менее возникает сомнение в самой необходимости такого (задним числом) пересчета, так как в связи с невсяким новым обстоятельством требуется изменять данные прошлых отчетных периодов, и неочевидными являются основания, по которым подлежащие возврату средства авансов должны считаться не авансами с момента перечисления, а не с момента возникновения обязанности по возврату. Например, если распространить предлагаемую Минфином России «налоговую и бухгалтерскую» логику на гражданско-правовые отношения, то почему бы тогда покупателю не потребовать с продавца уплаты штрафных процентов по ст. 395 ГК РФ за пользование денежными средствами аванса?

Для решения данного вопроса, полагаем, целесообразно проанализировать правоприменительную практику по ситуациям, связанным с новацией обязательств.

Так, при новации обязательств по валютному займу в обязательства по рублевому займу Минфин России не требовал пересчитывать задним числом нормируемую сумму процентов в соответствии с коэффициентом, установленным для долговых обязательств в рублях (письмо от 29.03.11 г. № 03-03-06/1/185). Применительно к вопросу о вычете НДС, уплаченного с аванса, при новации его в заемное обязательство можно упомянуть, например, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 19.03.15 г. № 310-КГ14-518.

Признание доходов (расходов) от продажи иностранной валюты

Позиция Минфина России по данному вопросу основана на определении доходов и расходов, содержащемся в ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, а также на нормах Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного приказом Минфина России от 2.02.11 г. № 11н, о непризнании денежными потоками организации поступления денежных средств от валютно-обменных операций (за исключением потерь или выгод от операции). Смысл рекомендации состоит в придании свернутому отражению конверсионной операции статуса единственно правильного способа учета.

Для этого с учетом приведенных норм доходом (расходом) от продажи организацией иностранной валюты предлагается считать не всю сумму полученных рублевых средств и всю оцененную в рублях сумму продаваемой валюты, а финансовый результат от продажи, сформированный за счет разницы курсов ЦБ РФ (по которому списывается иностранная валюта с учета организации) и банка, через который продается валюта.

Если вопрос о порядке отражения конверсионной операции в бухгалтерской отчетности решать на основе обычно применяемых для этого норм п. 4 ПБУ 4/99, п. 18.2 ПБУ 9/99 и п. 21.2 ПБУ 10/99, то свернутое отражение данной операции в отчете о финансовых результатах — это всего лишь один их двух возможных (и то не всегда) способов учета.

Учет оценочных обязательств в связи с предстоящей уплатой сумм налоговых санкций

Согласно п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13.12.10 г. № 167н, при признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина данного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Минфин России рекомендует относить оценочное обязательство под возможные штрафные санкции и пени по налогам на тот вид расходов, в составе которых учитывается сумма соответствующего налога. Если оценочное обязательство признано в связи с нарушением организацией порядка уплаты налога на прибыль, данное обязательство учитывается по дебету счета 99 «Прибыли и убытки».

Традиционно суммы санкций и пени по налогам, в том числе учитываемым на счетах учета затрат (преимущественно на счете 26 «Общехозяйственные расходы»), относят на счет 91 «Прочие доходы и расходы», на котором отражают и оценочные обязательства под них.

В позиции Минфина России логика есть хотя бы потому, что предлагается применить к другим налогам тот же подход, что и в отношении налога на прибыль: санкции и пени (а следовательно, и связанные с ними оценочные обязательства) учитываются на том же счете, что и сам налог.

Кроме того, Минфин России рассматривает санкции и пени, которые могут возникнуть по решению суда, а обычно в суде спор идет прежде всего о том, правильно ли исчислена налогоплательщиком сумма самого налога, и уже от решения суда по ней будут зависеть наличие и размер санкций и пени. В случае проигрыша налогоплательщика сумму недоимки по налогу, учитываемому на счете 26, туда же и отнесут; так почему бы, считают авторы Рекомендаций-2016, не учесть на этом же счете и являющиеся следствием недоимки согласно тому же судебному решению присужденные штрафы и пени. То же касается и оценочных обязательств: не надо их делить между разнымисчетами (для возможной недоимки и отдельно для санкций и пени).

Если согласиться с данной рекомендацией, то можно сделать два дополнения.

Во-первых, аналогичный подход надо применять не только при создании оценочных обязательств в связи с уже возникшими судебными разбирательствами по налогам, но и в случаях, когда организация формирует оценочные обязательства по ситуациям, которые содержат, по ее оценке, высокие налоговые риски.

Во-вторых, в некоторых случаях налоговые платежи включаются в стоимость вложений во внеоборотные активы (например, взносы в фонды с заработной платы работников, занятых капитальным строительством) или относятся на прочие доходы и расходы (в частности, НДС, подлежащий уплате при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), тогда и оценочные обязательства под вероятные штрафы и пени по этим платежам также должны учитываться на счетах 08 и 91 соответственно.

Раскрытие в отчете о финансовых результатах налоговых санкций

Логично связан с предыдущей позицией Минфина России его вывод о том, что в отчете о финансовых результатах штрафы и пени, уплаченные налогоплательщиком (кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей) или подлежащие уплате, формируют прибыль (убыток) до налогообложения, а суммы причитающихся налоговых санкций по налогу на прибыль и иным обязательным платежам, отражаемым на счете 99 «Прибыли и убытки» (единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог и др.), — чистую прибыль (убыток).

В Рекомендациях-2016 этот вывод аргументируется положениями применимых нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и Инструкцией по применению Плана счетов.

Представление пересмотренной бухгалтерской отчетности

Дополнительно к тому, что изложено непосредственно в Положении по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденном приказом Минфина России от 28.06.10 г. № 63н, в Рекомендациях-2016 обращается внимание на то, что пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется исходя из обычаев делового оборота в разумные сроки после внесения в нее исправлений в соответствии с указанным ПБУ, если иное не определено соответствующими нормативными правовыми актами.

Понятие разумного срока, которое нередко используется в ГК РФ, не определено. Автоматически считать его всегда равным 7 дням не позволяет буквальное содержание п. 2 ст. 314 ГК РФ, в котором одновременно используются, но без их отождествления, оба срока.

Организациям, годовая отчетность которых подлежит аудиторской проверке, целесообразно воспринимать данную рекомендацию в увязке с адресованным аудиторам разделом «Завершение аудита и события после отчетной даты» Рекомендаций-2016.

Отчетный год для преобразованной организации

В данном разделе рассматривается вопрос о взаимосвязи норм бухгалтерского учета и изменений ГК РФ, принятых более двух лет назад.

Согласно п. 5 ст. 58 ГК РФ до 1 сентября 2014 г. при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходили права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. После указанной даты тот же пункт применяется в другой редакции: при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования, правила ст. 60 «Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица» ГК РФ не применяются.

Таким образом, теперь в отличие от других форм реорганизации в случае преобразования нет перехода прав и обязанностей от одного юридического лица к другому. В сущности, они считаются правами и обязанностями одного и того же лица, поэтому кредиторы лишены предусмотренной ст. 60 ГК РФ возможности вовремя узнать о реорганизации должника в форме преобразования и потребовать досрочного исполнения обязательства. С учетом изложенного Минфин России делает вывод о том, что при реорганизации в форме преобразования отсутствует необходимость формирования преобразуемым лицом заключительной и вступительной бухгалтерской отчетности на дату преобразования. Отчетный период для целей составления бухгалтерской отчетности этого лица не прерывается. Иначе говоря, при составлении бухгалтерской отчетности юридическим лицом, преобразованным в течение отчетного года, отчетным является период с начала года, в котором было осуществлено преобразование, по 31 декабря 2017 г. Соответственно в бухгалтерской отчетности за указанный отчетный год по каждому числовому показателю приводятся сравнительные данные за предшествующий отчетный период (периоды).

Применительно к отчетности, составляемой при реорганизации, в Рекомендациях-2016 сознательно используется терминология не Закона № 402-ФЗ (в ст.16 и 21 которого отчетность, составляемая при реорганизации, именуется первой и последней), а Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных приказом Минфина России от 20.05.03 г. № 44н (далее — Методические указания). Сделано это затем, на наш взгляд, чтобы, не говоря этого прямо, дать понять, что не подлежит применению их пп. 42, 43 требующие составлять в случае преобразования заключительную и вступительную отчетности.

Подробное обоснование отсутствия необходимости составлять при преобразовании последнюю и первую отчетности реорганизуемого лица, в том числе с учетом анализа норм Закона № 402-ФЗ, содержится в Рекомендации Р-73/2016-КПР «Отчетность при реорганизации в форме преобразования» НРБУ «БМЦ».

Доводы в пользу позиции Минфина России и НРБУ «БМЦ» можно дополнить заключением ВС РФ о том, что, поскольку согласно новой редакции ст. 58 ГК РФ юридическое лицо при преобразовании сохраняет свои права и обязанности в неизменном виде, не передавая их полностью или частично другому юридическому лицу (нет правопреемства от одного лица к другому), закон не предусматривает обязательности составления в этом случае передаточного акта, предусмотренного ст. 59 ГК РФ. При этом суд напомнил, что в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона № 99-ФЗ, в силу которого в том числе изменилась редакция ст. 58 ГК РФ, впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов в соответствие с положениями ГК РФ (в редакции данного Закона) эти акты применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям ГК РФ (Обзор судебной практики Верховного суда № 3 (2016), утвержденный Президиумом ВС РФ 19.10.16 г.).

Следовательно, не подлежат применению положения об обязательном составлении при преобразовании передаточного акта, содержащиеся, например, в п.п. 8 п. 3 и п. 4 ст. 20 Закона об АО, пп. 2 и 4 Закона об ООО или в п.п. «а», «д» п. 1 ст. 14 Федерального закона от 8.08.01 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Бухгалтерская отчетность организации, реорганизованной в форме присоединения

При этой форме реорганизации к присоединяющему юридическому лицу переходят права и обязанности присоединенного юридического лица (п. 2 ст. 58 ГК РФ). Поэтому сохраняют свою силу положения п. 23 Методических указаний о составлении присоединяющимся лицом заключительной отчетности, данные которой (за исключением показателей отчета о прибылях и убытках) суммируются с данными присоединяющей организации на день, предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемой организации.

Не суммируются (добавлено в Рекомендациях-2016) и данные отчетов о движении денежных средств. Числовые показатели отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств реорганизованной в форме присоединения организации с даты государственной регистрации прекращения деятельности присоединяющейся организации отражают доходы и расходы, денежные потоки реорганизованной организации.

Вместе с тем годовой баланс и отчет об изменениях капитала присоединяющей организации за год, в котором осуществлена реорганизация, содержат суммированные данные обеих организаций (это может не касаться отдельных статей капитала). Возникает вопрос, надо ли также суммировать данные этих форм отчетности на начало года и за представленные в них предшествующие годы.

В Рекомендациях-2016 указывается, что показатели бухгалтерского баланса реорганизованной в форме присоединения организации на начало отчетного года, в котором осуществлена указанная реорганизация, а также сравнительные данные за предшествующий период (периоды) не изменяются (за исключением случаев, когда в связи с реорганизацией изменяется учетная политика реорганизованной организации). То же самое, по-видимому, можно сказать и в отношении отчета об изменениях капитала.

Вопрос о составлении отчетности в случае присоединения рассмотрен также в Рекомендации Р-75/2016-КПР «Присоединение» НРБУ «БМЦ».