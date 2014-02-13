Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением

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С июля 2016 года специально для малого и среднего бизнеса в КоАП включено правило о замене штрафа предупреждением. Оно действует, если нарушение совершено впервые, отсутствует имущественный ущерб и нет угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей и безопасности государства. С момента введения этой нормы прошло полгода и теперь можно понять, как она применяется на практике. Как нередко бывает, первая практика обнаружила «подводные камни», зная теперь о которых, остальным компания будет проще добиться назначения только предупреждения вместо выплаты штрафа. Подробности — в Актуальной теме.

В чем состоит правило о замене штрафа предупреждением

Правило о замене штрафа предупреждением содержится в ст. 4.1.1 и ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.

Оно гласит, что наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение, если:

нарушение совершено впервые; совершено субъектом малого или среднего бизнеса (организацией или ИП) или его работником; отсутствует вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, животному и растительному миру, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, нет угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и имущественного ущерба (ч. 2 ст. 3.4); нарушение выявлено в ходе проверки органом государственного или муниципального контроля; наказание в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей кодекса; штраф за нарушение предусмотрен не ст. 14.31–14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 — 19.8.2, 19.23, ч. 2 и 3 ст. 19.27, ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

«КОДЕКС Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред., действующая с 04.07.2016)

Примечание редакции: данное правило введено в КоАП по поручению Президента РФ для того, чтобы предотвратить применение к малому и среднему бизнесу чрезмерных штрафов и сделать акцент на профилактике административных правонарушений.

Как определить, что нарушение совершено впервые

На основании ст. 4.1.1 КоАП РФ штраф подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 данного кодекса.

Одно из них – совершение правонарушения впервые.

Чтобы понять, совершено ли нарушение впервые, нужно:

1) выяснить, какое нарушение является повторным. О нем сказано в п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ: повторным признается совершение однородного административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ;

2) теперь следует выяснить:

что такое однородное нарушение. О нем сказано в п. 19.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10: однородными считаются правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена одной статьей КоАП РФ;

что такое период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. О нем сказано в ст. 4.6 КоАП РФ: лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания и до истечения одного года со дня исполнения данного постановления.

Таким образом, при решении вопроса о применении ст. 4.1.1 КоАП РФ необходимо выяснить, привлекалось ли ранее лицо к ответственности за однородное правонарушение.

Если да, то истек ли год после исполнения постановления.

Следует учитывать, что если по результатам проверки выявлено несколько однородных правонарушений, но имеются критерии, указанные в ст. 4.1.1 КоАП РФ, то лицо привлекается к ответственности в виде предупреждения за каждое из этих правонарушений.

ПИСЬМО ФНС РФ от 08.12.2016 № ОА-4-17/23483@ «О направлении разъяснений»

Подавать ходатайство о применении предупреждения не нужно

КоАП РФ предусмотрено, что штраф за совершенное впервые административное правонарушение подлежит замене на предупреждение вне зависимости от наличия ходатайства лица, привлеченного к ответственности.

Вместе с тем, компания (ИП) может взять на себя документальное подтверждение того, что правонарушение совершено впервые. Ведь согласно ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется административное дело, вправе, в частности, знакомиться со всеми его материалами, давать объяснения, представлять доказательства.

Суды при определении первичности совершения административного правонарушения указывают, что одним из оснований для замены штрафа на предупреждение является непривлечение ранее субъекта малого или среднего бизнеса к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

ПИСЬМО ФНС РФ от 22.12.2016 № СА-4-7/24729

Замена штрафа предупреждением не распространяется на нарушения при госрегистрации

ФНС полагает, что положения недавно введенной ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене штрафа предупреждением не применимы к ч. 3-5 ст. 14.25 данного кодекса – о штрафах за нарушения при госрегистрации компании или ИП.

Служба объясняет это следующим образом.

Часть 1 ст. 4.1.1 гласит, что если компания или ИП, относящиеся к категории малого или среднего бизнеса, впервые совершат правонарушение, выявленное в ходе осуществления госконтроля (надзора), ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ, то вместо штрафа им должно быть выдано лишь предупреждение.

Частями 3-5 ст. 14.25 предусмотрена ответственность за несвоевременное представление сведений о компании или ИП и представление недостоверных сведений при госрегистрации.

Вместе с тем отношения в связи с госрегистрацией юрлиц при их создании, реорганизации, ликвидации и при внесении изменений в устав, а также в связи с ведением ЕГРЮЛ и ЕГРИП, регулируются Законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Данный закон, как и какие-либо иные нормативные правовые акты не предусматривают осуществление Федеральной налоговой службой госконтроля (надзора) в сфере госрегистрации юрлиц и ИП.

ПИСЬМО ФНС РФ от 08.11.2016 № ГД-4-14/21127@

Примечание редакции: эта оригинальная интерпретация закона, к сожалению, не выдерживает критики. Правонарушения, к которым не применима ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, перечислены в ч. 2 этой же статьи. Частей 3-5 ст. 14.25 кодекса среди них нет. Поэтому на данные части правило о замене штрафа предупреждением распространяется. Что касается отсутствия у ФНС контрольных полномочий в сфере госрегистрации, то: во-первых, не имеет значения, у какого госоргана (ФНС или другого) есть такие полномочия, поскольку, если существует ст. 14.25 КоАП РФ, значит, какой-то госорган уполномочен контролировать соблюдение тех требований законодательства, за нарушение которых эта статья предусматривает наказание;

во-вторых, такие полномочия все-таки есть именно у ФНС, поскольку, например, в ч. 1 ст. 23.6 КоАП черным по белому написано: «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.25 настоящего Кодекса.». Более того, сама ФНС в своем письме от 25.06.2014 № СА-4-14/12088 привела подробную инструкцию по возбуждению дел по этой статье. При выявлении налоговым органом по месту учета юрлица достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в виде представления документов, содержащих заведомо ложные сведения об адресе (месте нахождения) юрлица, документы в течение 5 рабочих дней направляются в регистрирующий орган для составления протокола по ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ, а при отсутствии доказательств заведомой ложности представляемых сведений – по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. В случае, когда функции регистрирующего органа и налогового органа осуществляются одним налоговым органом, мероприятия, указанные в настоящем письме, осуществляются данным налоговым органом.

Возникает вопрос: на основании каких норм законодательства написано это письмо, если, как утверждает ФНС, ни Закон 129-ФЗ, ни иные нормативные правовые акты не предусматривают осуществление Федеральной налоговой службой госконтроля (надзора) в сфере госрегистрации юрлиц и ИП?

Заменить штраф предупреждением могут только суды первой и апелляционной инстанций

Таможня оштрафовала компанию на 100 000 рублей за то, что она при таможенном декларировании товаров предоставила недействительную декларацию соответствия на товар (ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ).

Общество, полагая, что штраф назначен без учета фактических обстоятельств, обратилось в суд.

Она просила снизить штраф до 10 000 с учетом следующего:

после регистрации таможенной декларации она сама обнаружила, что в декларации допущена опечатка в номере артикула на товар и в таможенный орган была представлена декларация с верным артикулом, а решение об отказе в выпуске товара было принято таможенным органом уже после представления декларацию соответствия с верным артикулом;

ввезенная продукция соответствует необходимым техническим требованиям, то есть продукция является безопасной для конечного потребителя, в связи с чем отсутствовала существенная угроза охраняемым общественным отношениям;

у компании отсутствовал умысел на заявление недостоверных сведений при декларировании, так как необходимый разрешительный документ был представлен в таможенный орган до отказа в выпуске товара и до составления протокола об административном правонарушении.

Однако все эти доводы были отклонены и в кассационной жалобе компания указала на ст. 4.1.1 КоАП РФ и попросила заменить штраф на предупреждение. сославшись на то, что у суда кассационной инстанции ограничена компетенция, в нее не входит установление обстоятельств дела и оценка доказательств по делу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 11.01.2017 № Ф05-19676/2016

Примечание редакции: изложенную позицию подтвердил Верховный Суд РФ: «в общем случае вопрос о снижении санкций связан с оценкой доказательств по делу, что входит в компетенцию судов первой и апелляционной инстанций» (Постановлении от 10.11.2016 № 302-АД16-14642).

В каких случаях штраф не меняется на предупреждение

На сегодняшний день Верховный Суд РФ рассмотрел 13 дел, в которых компании просили о замене штрафа предупреждением. Только в 1-ом случае суды на это согласились, а в 12-ти – отказали.

Что и говорить, статистика удручающая.

В таблице приведены все эти дела с указанием сути нарушений, статей КоАП, сумм штрафов и главное –аргументации судов, почему они отказались заменить штраф предупреждением. После таблицы – выводы.

ТАБЛИЦА: «Чертова дюжина дел ВС РФ о замене штрафа предупреждением»

№ п/п Суть нарушения Статья КоАП РФ Размер штрафа Почему штраф заменен или не заменен Реквизиты решения Штраф заменен предупреждением 1 Искажена информация в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 15.13 50 000 Исходя из обстоятельств совершения правонарушения, суд пришел к выводу о наличии совокупности необходимых условий для применения положений ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ Постановление ВС РФ от 28.11.2016 № 305-АД16-16035 В замене штрафа предупреждением отказано 2 Привлечение к трудовой деятельности по производству строительных работ 23 граждан Узбекистана при отсутствии у них патентов 18.15 – 1 125 000

23 раза Штрафы снижены ниже низшего предела санкции: с 260 000 рублей до 125 000 рублей по каждому из оспоренных постановлений.

Вместе с тем, из данного случая не следует, что имеются условия, предусмотренные ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ в части такого обстоятельства как отсутствие возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Привлечение к трудовой деятельности по производству строительных работ иностранных лиц без патента на право осуществления трудовой деятельности могло привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, доказательств обратного не представлено. Постановление ВС РФ от 01.12.2016 № 308-АД16-16047 3–6 Наружная реклама размещена над проезжей частью автомобильной дороги без согласования с ГИБДД 14.37 500 000 В рассматриваемом случае из оспоренных судебных актов и приложенных к жалобе материалов совокупность обстоятельств, указанная в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ не усматривается Постановления/Определения ВС РФ от 28.11.2016 № 305-АД16-15745, от 28.11.2016 № 305-АД16-15500, от 16.01.2017 № 305-АД16-18358, от 14.12.2016 № 305-АД16-16729 7 Реализация полиэтиленовых пактов с обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками иностранной компании 14.10 – 2 100 000 В рассматриваемом случае из оспоренных судебных актов и приложенных к жалобе материалов совокупность обстоятельств, указанная в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ не усматривается Постановление ВС РФ от 14.11.2016 № 304-АД16-14868 8 Содержание участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения в ненадлежащем состоянии 14.43 – 2 100 000 Предупреждение назначается при отсутствии причинения вреда жизни и здоровью людей или угрозы его причинения. В рассматриваемом случае, учитывая установленные судами фактические обстоятельства, указанный вид наказания не может быть применен к обществу Постановление ВС РФ от 10.11.2016 № 302-АД16-14642 9 Распространение недостоверной рекламы: фирма, оказывала лишь диспетчерско-информационные услуги, а не услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, каковыми их воспринимали из рекламы потребители 14.3 – 1 100 000 В связи с отсутствием существенной информации о том, что общество не оказывает услуги по перевозке пассажиров и багажа, потребители рекламы не получают информации, что указанная услуга может быть оказана не только юрлицом или ИП, имеющим разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а любым лицо, в связи с чем жизнь и здоровье потребителей могут подвергаться опасности, поскольку физлица, незаконно осуществляющие перевозку пассажиров и багажа легковым такси, не проходят предрейсовый медосмотр, не обеспечивают контроль техсостояния автомобиля, могут не иметь необходимого водительского стажа. Доказательств обратного не представлено Постановление ВС РФ от 03.11.2016 № 309-АД16-12149 10 При продаже алкогольных напитков продавец не ознакомила покупателя по его требованию с товарно-сопроводительным документом на товар 14.16 – 3 50 000 Нарушение обществом требований пункта 33 Правил № 55 (не проведена проверка товаров на наличие необходимых документов на алкогольные напитки (пиво) до их подачи в торговый зал) могло привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, доказательств обратного не представлено Постановление ВС РФ от 21.10.2016 № 302-АД16-3851 11 Оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота 14.16 – 2 200 000 Оснований для изменения назначенного обществу наказания в соответствии с положениями статьи 4.1.1 КоАП РФ судами не установлено Определение ВС РФ от 28.12.2016 № 310-АД16-17589 12 Грубое нарушение требований лицензии на осуществление медицинской деятельности 14.1 – 4 100 000 Допущенные обществом нарушения могло привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, доказательств обратного не представлено Определение ВС РФ от 27.12.2016 № 304-АД16-17441 13 В рамках производственного контроля не проводятся лабораторные исследования на микробиологические показатели изготавливаемых полуфабрикатов 14.43 – 1 100 000 В рассматриваемом случае из оспоренных судебных актов и приложенных к жалобе материалов совокупность обстоятельств, предусмотренная ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ не усматривается Определение ВС РФ от 20.12.2016 № 306-АД16-17076

Выходит, что по мнению арбитражных судов и Верховного Суда РФ, подавляющая часть правонарушений по КоАП РФ автоматически влечет угрозу здоровью людей. Однако суды за редким исключением не разъясняют, каким именно образом то или иное нарушение создает угрозу причинения вреда здоровью людей, а зачастую лишь констатируют это как факт. К слову, та же картина наблюдает и в судах общей юрисдикции.

В итоге получается, что либо законодатели, прописывая правило о замене штрафа предупреждением, переусердствовали с различными «если» и зря ввели условие об отсутствии угрозы причинения вреда здоровью, тем самым, сделав это правило априори нежизнеспособным. Либо суды охватила излишняя обеспокоенность здоровьем сограждан, угрозу которому они зря усматривают практически в каждом деле. Либо судебная система оказалось попросту не готова к воплощению новой нормы в жизнь, и вместо нее у людей в мантиях в приоритете задачи наказать бизнес и наполнить бюджет за счет взыскания с компаний немалых штрафов.

Так или иначе, из сложившейся судебной практики бизнес все-таки может сделать для себя полезный вывод: теперь хотя бы известно, в чем заключается проблема применения нового правила. Не в выяснении того, является ли нарушение впервые совершенным или того, относится ли компания к категории малого или среднего бизнеса. Для замены штрафа юристам компаний нужно сосредоточиться на другом – постараться убедить судей в том, что именно вследствие совершенного правонарушения угроза здоровью граждан не возникла.

СТАТЬЯ Проказина Е.А., редактора-эксперта журнала «Время Бухгалтера» «Мнение Верховного Суда о замене штрафа предупреждением»