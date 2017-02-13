Бюджетные учреждения. Отражение операций по санкционированию расходов – 2017

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Приказом Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н «О внесение изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» (далее – Приказ Минфина РФ № 209н) внесены изменения в порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по санкционированию расходов путем дополнения Единого плана счетов бухгалтерского учета новыми счетами. Изменения применяются с 1 января 2017 года. В рамках статьи рассмотрим, как изменился порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по санкционированию расходов.

Единый план счетов бухгалтерского учета дополнен следующими счетами:

0 502 03 000 «Принятые авансовые денежные обязательства»;

0 502 04 000 «Авансовые денежные обязательства к исполнению»;

0 502 05 000 «Исполненные денежные обязательства»

В связи с введением новых счетов, которые учреждения станут применять со следующего года при отражении операций по санкционированию расходов, Приказом Минфина РФ № 209н внесены изменения в разд. 4 Инструкции № 157н[1].

Поговорим о наиболее интересных и важных новшествах этого раздела.

Понятия, используемые в целях учета принятых учреждением обязательств

Пункт 308 Инструкции № 157н дополнен следующего новыми понятиями:

авансовые денежные обязательства – обязанность учреждения уплатить в порядке предварительной оплаты (аванса) юридическому или физическому лицу определенные денежные средства в соответствии с условиями гражданско-правовой сделки до осуществления поставки необходимых товаров, выполнения работ, оказания услуг.

отложенные обязательства – обязательства учреждения, величина которых определена на момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не определено время (финансовый период) их исполнения, при условии создания в учете учреждения по данным обязательствам резерва предстоящих расходов.

Завершение текущего финансового года

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам учета исполненных денежных обязательств и утвержденных плановых назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам) текущего финансового года на следующий год не переносятся. Пункт 312 Инструкции № 157н дополнен абзацем, устанавливающим, что показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным финансовым годом.

Аналитический и документальный учет обязательств

Пункт 313 Инструкции № 157н дополнен новым абзацем, согласно которому аналитический учет обязательств, отраженных на счетах санкционирования, осуществляется учреждениями в разрезе кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых принимаются обязательства, и (или) контрактов (договоров), а также иной аналитики, установленной в рамках формирования учетной политики субъекта учета.

Учет операций с обязательствами осуществляется в журнале по прочим операциям на основании первичных документов (учетных документов), утвержденных учреждением. Такое уточнение введено Приказом Минфина РФ № 209н в п. 314 Инструкции № 157н.

Учет обязательств

В пункте 318 Инструкции № 157н установлены общие положения по применению счета 0 502 00 000 «Обязательства». Приказом Минфина РФ № 209н этот пункт изложен в новой редакции, из которой следует, что данный счет предназначен для учета показателей обязательств текущего (очередного) финансового года, первого и второго года планового периода, иных очередных годов (за пределами планового периода) и внесенных в текущем финансовом году изменений в показатели обязательств не только учреждениями, но и органами Федерального казначейства.

Обязательства учитываются на основании документов, подтверждающих их принятие (возникновение), в соответствии с перечнем, установленным учреждением в рамках формирования учетной политики, с учетом требований к документам, предусмотренных порядком учета бюджетных и денежных обязательств органами Федерального казначейства, финансовым органом.

Принятые (принимаемые) обязательства группируются в разрезе счетов, содержащих соответствующий аналитический код группы синтетического счета. Аналитические коды синтетического счета 0 502 00 000 приведены в п. 319 Инструкции № 157н. Приказом Минфина РФ № 209н этот счет дополнен следующими аналитическими кодами:

3 «Принятые авансовые денежные обязательства»;

4 «Авансовые денежные обязательства к исполнению»;

5 «Исполненные денежные обязательства».

Приказом Минфина РФ № 209н внесены изменения и в Инструкцию № 174н[2]. Однако в тексте приказа не содержится бухгалтерских записей по счетам 0 502 03 000, 0 502 04 000 и 0 502 05 000. Следуя методологии учета, установленной инструкциями № 157н, № 174н, рассмотрим на примере, как при отражении операций по санкционированию расходов бухгалтерам бюджетных учреждений применять данные счета.

Пример Бюджетное учреждение, применяя конкурентные способы определения поставщика, заключило контракт на поставку оборудования стоимостью 800 000 руб. Начальная (максимальная) цена, указанная в извещении об осуществлении закупки, равна 900 000 руб. Условиями контракта предусмотрена уплата аванса в размере 30% от стоимости контракта (240 000 руб.). После того, как контракт был заключен, исполнитель выставил счет на сумму аванса, который был уплачен учреждением-заказчиком. При поставке оборудования поставщик выставил в адрес учреждения-заказчика счет-фактуру и накладную ТОРГ-12, в которых отражена стоимость поставленного оборудования (800 000 руб.). Учреждение-заказчик оплатило контракт с учетом суммы уплаченного аванса (сумма окончательного платежа по контракту составила 560 000 руб.). Операции совершаются в рамках деятельности, финансируемой за счет сумм субсидии на выполнение задания учредителя. Описанные в примере операции на счетах санкционированию расходов будут отражены следующим образом: Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. В единой информационной системе размещено извещение о проведении закупки оборудования 4 506 10 310 4 502 17 340 900 000 Приняты расходные обязательства при заключении контракта 4 502 17 310 4 502 11 310 800 000 Уточнены суммы расходных обязательств при заключении контракта по результатам конкурсных процедур 4 502 17 310 4 506 10 310 100 000 Приняты к учету авансовые денежные обязательства 4 502 11 310 4 502 13 310 240 000 Приняты к исполнению авансовые денежные обязательства 4 502 13 310 4 502 12 310 240 000 Исполнены денежные обязательства 4 502 12 310 4 502 15 310 240 000 Приняты денежные обязательства в сумме окончательной оплаты по контракту 4 502 11 310 4 502 12 310 560 000 Исполнены денежные обязательства по контракту 4 502 12 310 4 502 15 310 560 000

Здесь же хотелось бы отметить, что положения Инструкции № 174н Приказом Минфина РФ № 209н дополнены корреспонденцией счетов для отражения операций по суммам принятых бюджетным учреждением отложенных обязательств. В частности, обновлены п. 166 и 167 Инструкции № 174н. Кредитовый показатель по счету 0 502 99 000 «Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)» отражает сумму отложенных обязательств бюджетных учреждений, величина которых определена на момент их принятия условно (расчетно), и (или) по которым не определено время (финансовый период) их исполнения, при условии создания в учете бюджетного учреждения по данным обязательствам резерва предстоящих расходов (отложенных обязательств). Суммы принятых бюджетным учреждением обязательств, за счет ранее сформированных отложенных обязательств отражаются следующей записью:

Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 0 502 99 000 «Отложенные обязательства»

Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 0 502 01 000 «Принятые обязательства»

Бухгалтерские записи, отражающие создание резерва по отложенным обязательствам, принятию обязательств по расходованию такого резерва, с учетом внесенных изменений будут следующими:

Содержание операции Дебет Кредит Приняты к учету отложенные обязательства, величина которых определена расчетным путем 0 506 90 ххх 0 502 99 ххх Приняты учреждением обязательства за счет ранее сформированного резерва (операция отражает уменьшение созданного резерва) 0 502 99 ххх 0 502 01 ххх Приняты денежные обязательства (в сумме, подлежащей оплате за счет средств созданного резерва) 0 502 01 ххх 0 502 02 ххх Исполнены денежные обязательства 0 502 02 ххх 0 502 15 ххх

Учет плановых назначений

Бюджетные учреждения суммы доходов (поступлений) и расходов (выплат), утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на соответствующие финансовые годы и внесенные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учитывают на счете 0 504 00 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения» (п. 324 Инструкции № 157н). В название счета добавлено слово «прогнозные».

Аналитический учет плановых назначений ведется в разрезе видов (кодов, при их наличии) доходов (поступлений), расходов (выплат) в структуре, предусмотренной утвержденным на соответствующие финансовые годы планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законом (решением) о бюджете (п. 325 Инструкции № 157н).

Бухгалтерские записи по счету 0 504 00 000 не претерпели изменений.

Утвержденный объем финансового обеспечения

Учет сумм, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на соответствующие финансовые годы, сметных (плановых) назначений по доходам (поступлениям) (внесенных в установленном порядке в течение текущего финансового года изменений) ведется на счете 0 507 00 000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» (п. 328 Инструкции № 157н).

Аналитический учет по счету 0 507 00 000 ведется в разрезе видов (кодов, при их наличии) доходов (поступлений) в структуре, предусмотренной утвержденным на соответствующие финансовые годы планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законом (решением) о бюджете (п. 329 Инструкции № 157н).

Бухгалтерские записи по счету 0 507 00 000 не изменились.

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В завершение рассмотрим тезисы:

Инструкция № 157н дополнена новыми понятиями «авансовые денежные обязательства», «отложенные обязательства»;

Единый план счетов бухгалтерского учета дополнен следующими новыми счетами: 0 502 03 000 «Принятые авансовые денежные обязательства»; 0 502 04 000»Авансовые денежные обязательства к исполнению»; 0 502 05 000 «Исполненные денежные обязательства»;

пунктом 166 Инструкции № 174н теперь установлено, что кредитовый показатель по счету 0 502 99 000 «Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)» отражает сумму отложенных обязательств бюджетных учреждений, величина которых определена на момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не определено время (финансовый период) их исполнения, при условии создания в учете бюджетного учреждения по данным обязательствам резерва предстоящих расходов (отложенных обязательств);

пункт 167 Инструкции № 174н дополнен бухгалтерской записью, отражающей принятие учреждением обязательств за счет средств созданного им резерва отложенных обязательств (дебет счета 0 502 99 000 в корреспонденции с кредитом счета 0 502 01 000).

[1] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

[2] Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н.