Чем «опасен» непробитый чек? ФНС ввела новые штрафы

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Коллеги, у нас появился совершенно замечательный, в хорошем смысле этого слова Федеральный закон. Это Федеральный закон №316-ФЗ от 3 июля 2016 года. А 4 июля 2016 года он вступил в законную силу. В соответствии с этим Федеральным законом многие штрафы были заменены предупреждениями. Это очень хороший Федеральный закон! Но тут так случилось, что никто толком не знает, как его применять. И вот Минфин решил высказать свою позицию в части, касающейся применения этого Федерального закона, в части, касающейся наложения штрафов, в частности по ст. 14.5 КоАП РФ.

Возникает несколько вопросов, например:

Обязана ли инспекция, выявив первое нарушение в малой компании, например, за непробитие чеков контрольно-кассовой машины, сама заменять штраф на предупреждение?

Чтобы инспекция объявила предупреждение, об этом должна ходатайствовать компания?

Должна ли компания предоставлять в инспекцию какие-то документы, которые подтверждают, что нарушение является первым?

Какое нарушение считается впервые совершенным?

Или, например: если компанию в августе оштрафовали за недекларирование товаров по ст. 16.2 КоАП РФ, а в октябре организация не пробила чек контрольно-кассовой машины. Будет ли считаться непробитие первым нарушением? Ну и так далее.

На самом деле очень ценные такие вопросы. Правда, письмо Минфина несколько мутноватое. Тем не менее, именно из этого письма вы и получите ответы на все те вопросы, которые я только что перечислил. В этом отношении письмо Минфина очень даже полезное, коллеги. И спасибо заместителю директора Департамента тарифно-таможенной политики Виталию Александровичу Прокаеву за этот документ. Это Письмо Минфина от 22 декабря 2016 года №03-01-15/76986.

Еще немного нормативной базы. Нам обещают, и с такой инициативой выступил Совет Федерации, что кодексы станут реже переписывать, и что теперь все изменения в Налоговый кодекс, в Уголовный кодекс, в Административный кодекс будут сводить в кучку, что называется, и не часто. Не знаю, сделают или не сделают. В общем, предлагают не чаще двух раз в год выпускать всеобъемлющие федеральные законы, которые вносят многочисленные изменения в эти кодексы. На самом деле я бы просил, конечно, Совет Федерации поступить по-другому. На каждое новое правило, которое вносится в тот или иной кодекс – отменять два предыдущих правила. Вот тогда бы это было разумно. Упрощать необходимо! А так – ну хрен редьки не слаще! Ну, будет у нас не 227 федеральных законов, которыми вносятся изменения в Налоговый кодекс, а будет только два федеральных закона. Только они будут очень толстыми. Ну да, чуть будет легче их понимать. А толщина-то от этого не изменится!

Отмена бухгалтерской отчетности в «Росстат»

Дальше, коллеги. В части, касающейся бухотчетности, планируется отменить сдачу бухгалтерской отчетности в «Росстат». То есть, налоговики в этом отношении будут единым окном для отчетности. Это следует из плана деятельности ФНС и планируется, что эти изменения введут в течение 2017 года. Безусловно, чуть меньше будет бумажной волокиты. Хорошая новость!

Вся информация о компаниях будет размещена на сайте ФНС России

Дальше, коллеги. Не очень хорошая новость, я об этом уже 100 раз писал и говорил. К 1 июля на сайте ФНС России появится информация о штате, доходах и расходах всех российских компаний, ИП-шников. И порядок размещения сведений утвержден теперь Минюстом. Это Приказ ФНС России от 29 декабря 2016 года №НМВ-7-14/729@. Почитайте, как сведения о нас будут размещаться в интернете.

74% россиян получают «белую» зарплату: правда или вымысел?

Еще одна интересная вещь из области очевидного-невероятного. По данным опросов, проведенных в нашей стране, 74% работников получают «белую» зарплату! И только 10% получают зарплату «черную». А 13% граждан получают «серую» зарплату. Ложь полная! Вы слышите! Это так опросы показали! У меня немножко другие данные по этому поводу. Я не знаю, может быть, опрос проводился вместе с бюджетниками. По моим данным, если отбросить крупные корпорации и отбросить бюджетников, более чем 80% российских компаний выплачивают зарплату в конвертах. Это мои данные.

Штрафы за кассовые нарушения

Дальше, коллеги. Еще один документ. Нехороший документ. Каждому бизнесмену, у которого есть контрольно-кассовая техника, придется с этим документом ознакомиться. Это Письмо ФНС России от 5 октября 2016 года №ЕД-4-20/18827. Этим письмом налоговики уточнили штрафы за различные рода кассовые нарушения. Что же это за штрафы за кассовые нарушения?

Например, компания не использовала кассу при расчетах наличными. То есть, не пробивала чеки контрольно-кассовых машин. Директора оштрафуют от 25% до 50% от непробитой суммы. При этом минимальный штраф – 10 000 рублей. Компанию оштрафуют от 75% до 100% непробитой суммы, с минимальным штрафом в 30 000 рублей.

Или, следующее нарушение: компания повторно не пробила чек. Если общая сумма расчетов без применения ККТ больше одного миллиона рублей, в этом случае директора дисквалифицируют на срок до 2 лет, а деятельность компании приостановят до 90 суток, то есть компанию разорят. Или, если компания после 1 июля 2017 года использует старую кассу, в этом случае – на директора штраф до 3 000 рублей, на компанию до 10 000 рублей. Или, если компания пробила покупку, но не выдала покупателю бумажный либо электронный чек – в этом случае директору предупреждение, либо штраф в 2 000 рублей, компании – либо предупреждение, либо штраф 10 000 рублей. Поэтому, кому интересно более подробно – почитайте в Письмо ФНС России от 5 октября 2016 года №ЕД-4-20/18827.

И опять Минфин трактует НК РФ не в пользу бизнесменов

И, коллеги, в части, касающейся нормирования расходов на рекламу. Опять, Александр Анатольевич Смирнов подписал письмо. Я не согласен с Александром Анатольевичем! Он в этом письме от имени Минфина опять почему-то считает, что он имеет право трактовать закон не в пользу бизнесменов, а в пользу бюджета. С какого перепуга, спрашивается, Минфин трактует у нас налоги в пользу бюджета? Когда Минфин, согласно нормам п. 7 ст. 3 НК РФ, должен трактовать законы в пользу бизнесменов.

Здесь Александр Анатольевич ставит палки в колеса при списании на затраты рекламных расходов. Кому интересно – гляньте, в чем заключается его мнение. Письмо Минфина от 23 декабря 2016 года №03-03-06/1/77417. Мне жаль… Не знаю, как переубедить… Может быть, у меня получится переубедить директора Департамента и заместителей директоров Департамента.

Я кое-что по этому поводу хочу сделать. Если я найду на это время, и, если у меня получится – я вам обязательно об этом доложу. Пока сотрясать воздух по этому поводу не буду.

Огромное спасибо! Надеюсь, эта статья пошла вам на пользу.