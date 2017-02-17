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Обзор: подходит ли облако 1С для бухгалтера?

17.02.17 10:00
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Что случилось?

Приветствуем Вас, уважаемые читатели Клерк.ру! Далеко не секрет, что все мы живем в век информационных технологий. Прорыв коснулся всех сфер жизни человечества, в том числе и такой стабильной сферы как бухгалтерский учет. Программа 1С у всех на слуху, ею пользовался любой бухгалтер. Теперь компания 1С создала своё новшество – 1С в Облаке. За фиксированную плату в месяц пользователь получает мобильную 1С, с которой можно работать из любого места без привязки к рабочему месту.

С Облаком 1С нет нужды посещать франчайзи, заказывать программу, оплачивать ИТС, мучиться с установкой, активацией и тп. Но насколько облачный сервис 1С необходим для бухгалтера в 21 веке? Рассмотрим на примере сервиса 1С в Облаке от Scloud.

Когда применение Облака 1С оправдано?

1.    Необходимость удалённого доступа к 1С

Работа бухгалтера – это востребованная профессия с хорошей оплатой труда. Однако у бухгалтера не нормированный рабочий график, ведь руководитель может загрузить работой в любой момент, особенно, когда заканчивается срок сдачи отчётности. Задержаться допоздна на работе – обычная практика.

1С в Облаке помогает бухгалтеру не быть привязанным к рабочему месту. Работать можно с любого устройства с наличием Интернета. Следовательно, отпадает необходимость задерживаться в офисе допоздна, нестрашно брать больничный. Срочные дела можно доделать дома, зайдя в рабочую базу 1С с домашнего устройства. 

2.    Бухгалтер работает на фрилансе

Работать с пиратской версией 1С очень опасно. Фрилансер дорожит своей репутацией. Разве хорошо будет, если в какой-то момент «ломаная» 1С даст сбой и базы организаций-клиентов окажутся в общем доступе в сети? Пиратскую 1С сложно обновлять, в то же контролирующие органы принимают отчётность только в «свежем» состоянии.  1С в Облаке является лицензионной версией именитой бухгалтерской программы, официально обновляется и поддерживается. Цена подписки на 1 пользователя обычно символическая. Поэтому Облачная 1С будет полезна для бухгалтера-фрилансера.

Когда подключаться к Облаку 1С не стоит?

В случае, если в компании нет стабильного Интернет-соединения.

Суть работы в Облаке такова, что все процессы работы с 1С происходят по Интернету, соответственно, его наличие является обязательным условием. Подойдет даже среднее скорости соединение, главное, чтобы оно было стабильным.

 Как подключиться к 1С в Облаке?

Начать работу в Облаке 1С просто.

Порядок действий такой:

  1. Проходим регистрацию
  2. Скачиваем одним кликом программу для доступа в «облако»
  3. Запускаем 1С

Вот так, например, выглядит главная страница компании Scloud – облачного провайдера 1С в России.

Быстрая регистрация, и через одно мгновение Вы видите запуск любимой программы.

Чем отличается 1С в Облаке от стационарной версии из «коробки»?

Никаких различий между облаком 1С и привычной версии из «коробки» нет. Облачная 1С – полностью лицензионная, в ней доступны все популярные приложения 1С, к которым привык бухгалтерия. Бухгалтерия, Управление Торговлей, Управление небольшой фирмой, Розница или любое другое специализированное приложение – бухгалтер может выбрать те программы, которые ему нужны в работе.

У нас большая компания. Облако 1С подойдет? 

Что касается малого и среднего бизнеса, то такие компании оценят возможность быстрого подключения сотрудников в реальном времени. Дополнительные ключи 1С не требуются. С облаком 1С достаточно зайти в личный кабинет и добавить нового бухгалтера. Или удалить тех сотрудников, которые уволились. С Облаком 1С директор платит только за то, что нужно, и избавляется от множества лишних издержек.

Облако 1С поддерживает все операционные системы. Даже на планшете или смартфоне можно запустить облачную 1С с полным набором привычных функций.

Вопросы безопасности

Не будем утомлять Вас техническими терминами и заверениями, что в крупных облачных компаниях информация защищена надежно.

Приведём жизненный пример.

Один клиент Scloud как-то выразил благодарность: «У меня сломался ноутбук. Сгорел диск. Не знаю, что делал бы, если бы мои данные автоматически не сохранялись в облаке. Моя база 1С была бы потеряна, это сулило серьёзные убытки. А с облаком я просто запустил 1С со своего офисного компьютера и продолжил работу с того места, где остановился».

Какими способами можно подключиться к Облаку?

Облачная 1С доступна через удалённый рабочий стол (RDP), локальное подключение (RemoteAPP), тонкий клиент и даже браузер.  

А какие преимущества у Облака по сравнению с другими сервисами?

1.    Отчетность в налоговую можно сдать с любых электронных устройств

В Облаке 1С установка 1С-Отчётность не представляет сложности. Вы просто обращаетесь к специалистам, и всю настройку полностью выполнят за Вас бесплатно.  И можно спокойно работать без выгрузок на флешку, дополнительных программ и ключей ЭЦП. Сдать декларацию в ФНС можно даже с IPad.

2.    Ответы на любые вопросы по 1С

1С – мощная программа, но далеко не простая. К сожалению, в большинстве финансовых институтов 4 года учат работе в Excel, при этом самому главному – работе в 1С, – выпускник должен обучиться сам. Если Вы – начинающий бухгалтер и только познаёте возможности самой популярной бухгалтерской программы, служба поддержки Scloud всегда поможет разобраться во всех моментах абсолютно бесплатно.  Вы можете задавать любые вопросы.

По техническим вопросам поддержка 1С работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Обратиться можно через онлайн-чат, телефон, почту, оставить заявку в личном кабинете. Ваша заявка не останется без внимания, и оперативный ответ наших специалистов не заставит себя ждать.

3.    Бесплатные обновления обеспечат актуальное состояние Вашей отчётности

Подписка ИТС не требуется. Обновить 1С можно самостоятельно через простую программу «автоматизатор» или обратиться в техническую поддержку.

Выводы

Каждый для себя выбирает сам, что для него подходит. Миф, что Облако 1С полностью искоренит традиционную коробочную версию программы 1С. Однако работа в онлайн-сервисе даёт свои преимущества. 

Облако 1С избавит бизнесмена от расходов в виде лицензий, покупки сервера и его обслуживании, найме в штат системного администратора, подписки ИТС и т.д. Бухгалтер, прежде всего, получит возможность не оставаться в офисе сверхурочно.

Надо пробовать. В компании Scloud бесплатный тестовый период позволит оценить возможности Облака 1С совершенно бесплатно.

Спасибо за внимание!

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