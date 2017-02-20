10 и 1 «если» при заполнении 6-НДФЛ за 2016 год

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Что случилось? 3 апреля 2017 года, в понедельник, всем работодателям помимо справок 2-НДФЛ нужно будет отправить в инспекции форму 6-НДФЛ за 2016 год. В течение прошлого года компании набивали руку, заполняя этот новый бланк. Однако за весь год его предстоит сдать впервые. Между тем, в отношении именно годовой формы 6-НДФЛ есть отдельные вопросы. Ответы на них – в данной Актуальной теме в виде последних разъяснений от лица ФНС РФ. В конце темы бонус: «успокаивающее» письмо ФНС РФ о том, когда налоговики не будут штрафовать работодателей, если они все-таки допустят какие-либо ошибки при заполнении формы 6-НДФЛ.

Если зарплата за декабрь 2016 года была выдана в январе 2017 года Если НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 года был удержан в январе 2017 года, то есть, непосредственно при выплате зарплаты, то данная сумма налога: 1) в форме 6-НДФЛ за 2016 год: отражается только по строке 040 «Cумма исчисленного налога»;

не отражается по строкам 070, 080 («Сумма удержанного налога», «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»); 2) в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: отражается по строке 070 «Сумма удержанного налога»;

отражается в разделе 2 данного расчета – непосредственно сама операция. ПИСЬМО ФНС РФ от 29.11.2016 № БС-4-11/22677

Если зарплата за декабрь 2016 года была перерасчитана в январе 2017 года Если компания в связи с выявлением арифметических ошибок производит в январе 2017 года перерасчет суммы НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 года, то итоговые суммы с учетом произведенного перерасчета отражаются: в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год;

в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года. Кроме того, сумма налога с данной зарплаты за декабрь 2016 года с учетом перерасчета нужно отразить и в справке 2-НДФЛ за 2016 год. ПИСЬМО ФНС РФ от 27.01.2017 № БС-4-11/1373@ (часть 1)

Если пособие по больничному начислено за декабрь 2016 года, а выплачено в январе 2017 Если пособие по временной нетрудоспособности было начислено работнику в декабре 2016 года, а фактически выплачено уже в январе 2017 (например, 20.01.2017), то: 1) в форме 6-НДФЛ за 2016 год данная операция не отражается; 2) в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года она отражается следующим образом: по строке 100 «Дата фактического получения дохода» – 20.01.2017;

по строке 110 «Дата удержания налога» – 20.01.2017;

по строке 120 «Срок перечисления налога» – 31.01.2017;

по строкам 130 «Сумма фактически полученного дохода» и 140 «Сумма удержанного налога» указываются соответствующие суммовые показатели. Это обусловлено тем, что датой фактического получения дохода в виде больничного пособия признается день его выплаты, в том числе, день перечисления денежных средства на банковский счет получателя. При этом НДФЛ, удержанный с суммы пособия, организация должна перечислить в бюджет не позднее последнего числа месяца, в котором пособие было выплачено. ПИСЬМО ФНС РФ от 25.01.17 № БС-4-11/1249

Если по ГПД акт подписан в декабре 2016 года, а деньги выданы в январе 2017 года Если акт сдачи-приемки работ или услуг по договору гражданско-правового характера подписан в декабре 2016 года, а вознаграждение физлицу выплачено в январе 2017 года, то данная операция отражается только в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года. Что касается формы 2-НДФЛ, то учитывая, что доход в виде вознаграждения физлицу за оказание услуг по договору гражданско-правового характера, с учетом пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, фактически полученным считается в январе 2017 года, то данный доход подлежит отражению в этой справке за 2017 год. ПИСЬМО ФНС РФ от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@

Если зарплата за сентябрь 2016 года была выдана в последний день Компания задала вопрос о том, как заполняются строки 100 — 140 раздела 2 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года и за весь 2016 год, если организация выплатила зарплату 30.09.2016 (пятница) и НДФЛ перечислила 30.09.2016 или если она выплатила зарплату 30.09.2016 и налог перечислила 03.10.2016 (понедельник)? В ФНС РФ ответили, что, поскольку срок перечисления НДФЛ, удержанного с заработной платы, выплаченной работникам 30 сентября 2016 года, в соответствии с п. 6 ст. 226 и п. 7 ст. 6.1 НК РФ, наступает в другом периоде представления, а именно 03 октября 2016, то данная операция независимо от даты непосредственного перечисления налога в бюджет отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год следующим образом: по строке 100 – 30.09.2016;

по строке 110 – 30.09.2016;

по строке 120 – 03.10.2016;

по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели. Сумма начисленного дохода в виде зарплаты, исчисленного и удержанного налога подлежит отражению в строках 020, 040 и 070 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года. ПИСЬМО ФНС РФ от 15.12.2016 № БС-4-11/24063@

Если премия за 2016 год была выдана в феврале 2017 года По мнению ФНС РФ, датой фактического получения дохода работника в виде премии за выполнение трудовых обязанностей по итогам работы за квартал (год) признается последний день месяца, которым датирован приказ о выплате работникам премии по итогам работы за квартал (год). Таким образом, например, если работнику доход в виде премии по итогам работы за 2016 год на основании приказа выплачен 02.02.2017, то данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года следующим образом. Раздел 1: по строкам 020, 040, 070 – указываются соответствующие суммовые показатели;

по строке 060 – количество физических лиц, получивших доход. Раздел 2: по строке 100 – указывается 31.01.2017;

по строке 110 – 02.02.2017;

по строке 120 – 03.02.2017;

по строкам 130, 140 – соответствующие суммовые показатели. ПИСЬМО ФНС РФ от 24.01.2017 № БС-4-11/1139@

Если доход в виде матвыгоды от экономии на процентах получен в декабре 2016 года По вопросу заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в отношении дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование кредитными средствами за декабрь 2016 года, ФНС дала следующие разъяснения. Дата фактического получения дохода в таком случае, на основании пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ определяется как последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 226 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде матвыгоды налоговый агент должен удержать НДФЛ за счет любых доходов, выплачиваемых им налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты. Если удержать налог невозможно, то налоговый агент обязан не позднее 1 марта следующего года письменно сообщить налогоплательщику и ИФНС об этом и сумме налога. Таким образом, в случае отсутствия 31.12.2016 выплаты налогоплательщику доходов в денежной форме, сумма указанного дохода за декабрь 2016 года в расчете по форме 6-НДФЛ за 2016 год подлежит отражению по строкам 020, 040 и 080 раздела 1, при этом раздел 2 не заполняется. ПИСЬМО ФНС РФ от 27.01.2017 № БС-4-11/1373@ (часть 2)

Если выплата зарплаты за сентябрь 2016 была не верно отражена в 6-НФДЛ за 9 месяцев ФНС рассмотрела вопрос о представлении уточненного расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 г., если отражение операций по выплате зарплаты за сентябрь не привело к занижению и завышению налога, и дала следующие разъяснения. Согласно п. 6 ст. 81 НК РФ при обнаружении налоговым агентом в поданном им расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет. Таким образом, поскольку отражение операций по выплате заработной платы за сентябрь 2016 года в расчете по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года не привело к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, то в данном случае представление уточненного расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года не требуется. При этом если указанная операция отражена в расчете по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года, то данная операция повторно в расчете по форме 6-НДФЛ за 2016 год не отражается. ПИСЬМО ФНС РФ от 15.12.2016 № БС-4-11/24065@

Если компания встала на учет в другой ИФНС, а нужно подать 6-НДФЛ В случае снятия с учета организации (обособленного подразделения) в налоговом органе по прежнему месту нахождения и постановки на учет в инспекции по новому месту нахождения карточка «Расчеты с бюджетом» по НДФЛ этой компании (ОП) должна быть передана в новую ИФНС. При этом все данные о недоимках и переплатах прежняя ИФНС передает в новую ИФНС, в которой открываются карточки РСБ с ОКТМО одновременно по прежнему и по новому местам нахождения. С учетом изложенного, после постановки на учет в новой инспекции организация и ее подразделения должны представить в эту ИФНС справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ, а именно: справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ – за период постановки на учет в прежней инспекции, указывая ОКТМО по прежнему месту нахождения;

справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ – за период после постановки на учет в новой ИФНС, указывая ОКТМО по новому месту нахождения. При этом и в справках, и в расчете нужно указать КПП организации (ОП), присвоенный новой инспекцией. Данное письмо предписано довести до нижестоящих налоговых органов. ПИСЬМО ФНС РФ от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ «О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при изменении места нахождения организации в течение года»

Если нужны контрольные соотношения между 6-НДФЛ за год и 2-НДФЛ ФНС привела Контрольные соотношения (КС) показателей формы 6-НДФЛ. Они скомпонованы в четыре раздела: «Вутридокументные КС» – приведены соотношения показателей строк 6-НДФЛ между собой;

«Междокументные КС (налоговая отчетность — КРСБ НА)» – соотношения строк 6-НДФЛ с данными карточки расчетов с бюджетом;

«Междокументные КС (налоговая отчетность — налоговая отчетность)» – соотношения строк 6-НДФЛ с показателями форм 2-НДФЛ и Приложения № 2 к декларации по налогу на прибыль;

«междокументные КС (налоговая отчетность – ИР)» – соотношения строк 6-НДФЛ с Уведомлением о подтверждении права на уменьшение НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей. В таблице приведен третий раздел (соотношение 6-НДФЛ за год и 2-НДФЛ). ТАБЛИЦА: «Контрольные соотношения годовой 6-НДФЛ и 2-НДФЛ» 6-НДФЛ 2-НДФЛ Строка 020 «Сумма начисленного дохода» (по соответствующей ставке, отраженной в строке 010) = Сумме строк «Общая сумма дохода» по соответствующей ставке налога справок 2-НДФЛ с признаком «1», представленных по всем налогоплательщикам Строка 025 «В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов» = Сумме дохода в виде дивидендов (по коду доходов 1010) справок 2-НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам Строка 040 «Сумма исчисленного налога» (по соответствующей ставке, отраженной в строке 010) = Сумме строк «Сумма налога исчисленная» по соответствующей ставке налога справок 2-НДФЛ с признаком «1», представленных по всем налогоплательщикам Строка 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» = Сумме строк «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» справок 2-НДФЛ с при знаком «1», представленных по всем налогоплательщикам Строка 060 «Количество физических лиц, получивших доход» = Общему количество справок 2-НДФЛ с при знаком «1», представленных по всем налогоплательщикам ПИСЬМО ФНС РФ от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@ «О направлении Контрольных соотношений»