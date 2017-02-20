Клерк.Ру
 

10 и 1 «если» при заполнении 6-НДФЛ за 2016 год

20.02.17 13:56
Просмотров: 

Что случилось?

3 апреля 2017 года, в понедельник, всем работодателям помимо справок 2-НДФЛ нужно будет отправить в инспекции форму 6-НДФЛ за 2016 год. В течение прошлого года компании набивали руку, заполняя этот новый бланк. Однако за весь год его предстоит сдать впервые. Между тем, в отношении именно годовой формы 6-НДФЛ есть отдельные вопросы. Ответы на них – в данной Актуальной теме в виде последних разъяснений от лица ФНС РФ. В конце темы бонус: «успокаивающее» письмо ФНС РФ о том, когда налоговики не будут штрафовать работодателей, если они все-таки допустят какие-либо ошибки при заполнении формы 6-НДФЛ.

Если зарплата за декабрь 2016 года была выдана в январе 2017 года

Если НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 года был удержан в январе 2017 года, то есть, непосредственно при выплате зарплаты, то данная сумма налога:

1) в форме 6-НДФЛ за 2016 год:

  • отражается только по строке 040 «Cумма исчисленного налога»;
  • не отражается по строкам 070, 080 («Сумма удержанного налога», «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»);

2) в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года:

  • отражается по строке 070 «Сумма удержанного налога»;
  • отражается в разделе 2 данного расчета – непосредственно сама операция.

ПИСЬМО ФНС РФ от 29.11.2016 № БС-4-11/22677

Если зарплата за декабрь 2016 года была перерасчитана в январе 2017 года

Если компания в связи с выявлением арифметических ошибок производит в январе 2017 года перерасчет суммы НДФЛ с зарплаты за декабрь 2016 года, то итоговые суммы с учетом произведенного перерасчета отражаются:

  • в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год;
  • в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года.

Кроме того, сумма налога с данной зарплаты за декабрь 2016 года с учетом перерасчета нужно отразить и в справке 2-НДФЛ за 2016 год.

ПИСЬМО ФНС РФ от 27.01.2017 № БС-4-11/1373@ (часть 1)

Если пособие по больничному начислено за декабрь 2016 года, а выплачено в январе 2017

Если пособие по временной нетрудоспособности было начислено работнику в декабре 2016 года, а фактически выплачено уже в январе 2017 (например, 20.01.2017), то:

1) в форме 6-НДФЛ за 2016 год данная операция не отражается;

2) в форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года она отражается следующим образом:

  • по строке 100 «Дата фактического получения дохода» – 20.01.2017;
  • по строке 110 «Дата удержания налога» – 20.01.2017;
  • по строке 120 «Срок перечисления налога» – 31.01.2017;
  • по строкам 130 «Сумма фактически полученного дохода» и 140 «Сумма удержанного налога» указываются соответствующие суммовые показатели.

Это обусловлено тем, что датой фактического получения дохода в виде больничного пособия признается день его выплаты, в том числе, день перечисления денежных средства на банковский счет получателя. При этом НДФЛ, удержанный с суммы пособия, организация должна перечислить в бюджет не позднее последнего числа месяца, в котором пособие было выплачено.

ПИСЬМО ФНС РФ от 25.01.17 № БС-4-11/1249

Если по ГПД акт подписан в декабре 2016 года, а деньги выданы в январе 2017 года

Если акт сдачи-приемки работ или услуг по договору гражданско-правового характера подписан в декабре 2016 года, а вознаграждение физлицу выплачено в январе 2017 года, то данная операция отражается только в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года.

Что касается формы 2-НДФЛ, то учитывая, что доход в виде вознаграждения физлицу за оказание услуг по договору гражданско-правового характера, с учетом пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, фактически полученным считается в январе 2017 года, то данный доход подлежит отражению в этой справке за 2017 год.

ПИСЬМО ФНС РФ от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@

Если зарплата за сентябрь 2016 года была выдана в последний день

Компания задала вопрос о том, как заполняются строки 100 — 140 раздела 2 формы 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года и за весь 2016 год, если организация выплатила зарплату 30.09.2016 (пятница) и НДФЛ перечислила 30.09.2016 или если она выплатила зарплату 30.09.2016 и налог перечислила 03.10.2016 (понедельник)?

В ФНС РФ ответили, что, поскольку срок перечисления НДФЛ, удержанного с заработной платы, выплаченной работникам 30 сентября 2016 года, в соответствии с п. 6 ст. 226 и п. 7 ст. 6.1 НК РФ, наступает в другом периоде представления, а именно 03 октября 2016, то данная операция независимо от даты непосредственного перечисления налога в бюджет отражается в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год следующим образом:

  • по строке 100 – 30.09.2016;
  • по строке 110 – 30.09.2016;
  • по строке 120 – 03.10.2016;
  • по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.

Сумма начисленного дохода в виде зарплаты, исчисленного и удержанного налога подлежит отражению в строках 020, 040 и 070 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года.

ПИСЬМО ФНС РФ от 15.12.2016 № БС-4-11/24063@

Если премия за 2016 год была выдана в феврале 2017 года

По мнению ФНС РФ, датой фактического получения дохода работника в виде премии за выполнение трудовых обязанностей по итогам работы за квартал (год) признается последний день месяца, которым датирован приказ о выплате работникам премии по итогам работы за квартал (год).

Таким образом, например, если работнику доход в виде премии по итогам работы за 2016 год на основании приказа выплачен 02.02.2017, то данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года следующим образом.

Раздел 1:

  • по строкам 020, 040, 070 – указываются соответствующие суммовые показатели;
  • по строке 060 – количество физических лиц, получивших доход.

Раздел 2:

  • по строке 100 – указывается 31.01.2017;
  • по строке 110 – 02.02.2017;
  • по строке 120 – 03.02.2017;
  • по строкам 130, 140 – соответствующие суммовые показатели.

ПИСЬМО ФНС РФ от 24.01.2017 № БС-4-11/1139@

Если доход в виде матвыгоды от экономии на процентах получен в декабре 2016 года

По вопросу заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в отношении дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование кредитными средствами за декабрь 2016 года, ФНС дала следующие разъяснения.

Дата фактического получения дохода в таком случае, на основании пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ определяется как последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства.

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 226 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде матвыгоды налоговый агент должен удержать НДФЛ за счет любых доходов, выплачиваемых им налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.

Если удержать налог невозможно, то налоговый агент обязан не позднее 1 марта следующего года письменно сообщить налогоплательщику и ИФНС об этом и сумме налога.

Таким образом, в случае отсутствия 31.12.2016 выплаты налогоплательщику доходов в денежной форме, сумма указанного дохода за декабрь 2016 года в расчете по форме 6-НДФЛ за 2016 год подлежит отражению по строкам 020, 040 и 080 раздела 1, при этом раздел 2 не заполняется.

ПИСЬМО ФНС РФ от 27.01.2017 № БС-4-11/1373@ (часть 2)

Если выплата зарплаты за сентябрь 2016 была не верно отражена в 6-НФДЛ за 9 месяцев

ФНС рассмотрела вопрос о представлении уточненного расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 г., если отражение операций по выплате зарплаты за сентябрь не привело к занижению и завышению налога, и дала следующие разъяснения.

Согласно п. 6 ст. 81 НК РФ при обнаружении налоговым агентом в поданном им расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет.

Таким образом, поскольку отражение операций по выплате заработной платы за сентябрь 2016 года в расчете по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года не привело к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, то в данном случае представление уточненного расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года не требуется.

При этом если указанная операция отражена в расчете по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года, то данная операция повторно в расчете по форме 6-НДФЛ за 2016 год не отражается.

ПИСЬМО ФНС РФ от 15.12.2016 № БС-4-11/24065@

Если компания встала на учет в другой ИФНС, а нужно подать 6-НДФЛ

В случае снятия с учета организации (обособленного подразделения) в налоговом органе по прежнему месту нахождения и постановки на учет в инспекции по новому месту нахождения карточка «Расчеты с бюджетом» по НДФЛ этой компании (ОП) должна быть передана в новую ИФНС.

При этом все данные о недоимках и переплатах прежняя ИФНС передает в новую ИФНС, в которой открываются карточки РСБ с ОКТМО одновременно по прежнему и по новому местам нахождения.

С учетом изложенного, после постановки на учет в новой инспекции организация и ее подразделения должны представить в эту ИФНС справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ, а именно:

  • справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ – за период постановки на учет в прежней инспекции, указывая ОКТМО по прежнему месту нахождения;
  • справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ – за период после постановки на учет в новой ИФНС, указывая ОКТМО по новому месту нахождения.

При этом и в справках, и в расчете нужно указать КПП организации (ОП), присвоенный новой инспекцией.

Данное письмо предписано довести до нижестоящих налоговых органов.

ПИСЬМО ФНС РФ от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@ «О представлении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при изменении места нахождения организации в течение года»

Если нужны контрольные соотношения между 6-НДФЛ за год и 2-НДФЛ

ФНС привела Контрольные соотношения (КС) показателей формы 6-НДФЛ.

Они скомпонованы в четыре раздела:

  • «Вутридокументные КС» – приведены соотношения показателей строк 6-НДФЛ между собой;
  • «Междокументные КС (налоговая отчетность — КРСБ НА)» – соотношения строк 6-НДФЛ с данными карточки расчетов с бюджетом;
  • «Междокументные КС (налоговая отчетность — налоговая отчетность)» – соотношения строк 6-НДФЛ с показателями форм 2-НДФЛ и Приложения № 2 к декларации по налогу на прибыль;
  • «междокументные КС (налоговая отчетность – ИР)» – соотношения строк 6-НДФЛ с Уведомлением о подтверждении права на уменьшение НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей.

В таблице приведен третий раздел (соотношение 6-НДФЛ за год и 2-НДФЛ).

ТАБЛИЦА: «Контрольные соотношения годовой 6-НДФЛ и 2-НДФЛ»

6-НДФЛ

 

2-НДФЛ

Строка 020 «Сумма начисленного дохода» (по соответствующей ставке, отраженной в строке 010)

=

Сумме строк «Общая сумма дохода» по соответствующей ставке налога справок 2-НДФЛ с признаком «1», представленных по всем налогоплательщикам

Строка 025 «В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов»

=

Сумме дохода в виде дивидендов (по коду доходов 1010) справок 2-НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам

Строка 040 «Сумма исчисленного налога» (по соответствующей ставке, отраженной в строке 010)

=

Сумме строк «Сумма налога исчисленная» по соответствующей ставке налога справок 2-НДФЛ с признаком «1», представленных по всем налогоплательщикам

Строка 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»

=

Сумме строк «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» справок 2-НДФЛ с при знаком «1», представленных по всем налогоплательщикам

Строка 060 «Количество физических лиц, получивших доход»

=

Общему количество справок 2-НДФЛ с при знаком «1», представленных по всем налогоплательщикам

ПИСЬМО ФНС РФ от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@ «О направлении Контрольных соотношений»

Если вы все-таки совершили ошибки в 6-НДФЛ: когда штрафа не будет

Статья 126.1 НК РФ предусматривает штраф 500 рублей за каждый документ с недостоверными сведениями, представленный налоговым агентом налоговому органу.

Под эту статью подпадают формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

Вместе с тем, по мнению ФНС РФ, основанием для привлечения к ответственности по данной норме является не любая ошибка, а только недостоверная информация, допущенная в результате арифметической ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, если она повлекла (либо-либо):

•     неблагоприятные последствия для бюджета (неисчисление или неполное исчисление налога, либо его неперечисление в бюджет);

•     нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты).

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.11.2016 № БС-4-11/21695@

Источник: "Время бухгалтера"

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтеру
 
Декларация по «упрощенному» налогу за 2016 год: отдельные вопросы
 
Бухгалтерские новости
 
Тренажер по заполнению формы 6-НДФЛ
 
Бухгалтеру
 
Как считать и возмещать соцпособия в 2017 году
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения83
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
14:07
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
14:06
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
14:02
Клерк
Katerina. прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
14:01
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы в 2017 году или второе пришествие ЕСН не состоялось»
13:52
Аноним прокомментировал материал «Замглавы Общественного совета Минкультуры предложил ввести «культурный налог» на нефтегазовые компании»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:38
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:36
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:34
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:30
Клерк
es-nk прокомментировал материал «Новички хотят за месяц выучиться на бухгалтера»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
13:14
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:12
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
13:10
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:10
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
13:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
13:03
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
12:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:55
Клерк
Liolina прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
12:44
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
12:36
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор на Кубани и в Крыму будут платить все приезжающие на срок более суток»
12:21
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
12:15
Аноним прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
12:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:07
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
11:58
еще
 