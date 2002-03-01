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ТОП-10: вакансии для главных бухгалтеров в регионах

22.02.17 11:14
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Зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге традиционно считаются настолько высокими, что бухгалтерам в других городах и весях нашей необъятной родины остаётся лишь мечтать о подобных вакансиях. Но так ли это или всё-таки можно найти работу мечты за хорошие деньги? Судите сами.

1. Главный бухгалтер в Краснодаре
от 100 000 рублей

Крупному производителю снеков и кондитерских изделий требуется специалист, готовый руководить бухгалтерией производственного предприятия, заниматься подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности (общий режим налогообложения) в режиме «быстрого закрытия», а также подготовкой МСФО отчетов. Кандидат должен иметь высшее образование, знать программы 1С-УТ, 1С-8.3 Бухгалтерия, Excel, Word, разбираться во всех участков бухгалтерского учета, быть целеустремлённым, внимательным и ответственным.

2. Главный бухгалтер в Казани
от 100 000 рублей

Компания со штатом 220 человек, успешно работающая на строительном рынке с 2004 года ищет главного бухгалтера. От кандидата требуется быть готовым к организации и ведению бухгалтерского и налогового учета ОСНО, управлению бухгалтерией (в подчинении 6 чел.), осуществлять мониторинг изменений в бухгалтерском, налоговом законодательстве, контролировать и увязывать данные, используемых для составления всех видов отчетности, своевременно составлять и сдавать налоговую, бухгалтерскую и статистическую отчетность, работать с проверяющими при аудиторских проверках, а также обеспечивать и контролировать правильность и своевременность отражения финансово-хозяйственных операций в системе учета. Кроме того, потенциальный главный бухгалтер должен обладать опытом работы главный бухгалтером в строительной компании от 5 лет

3. Главный бухгалтер с функцией финансового директора в Екатеринбурге
от 60 000 до 130 000 рублей

Федеральная компания по производству систем вентиляции и дымоудаления в связи с расширением производства открыла конкурс на вакансию главного бухгалтера с функцией финансового директора. В обязанности сотрудника будет входить подготовка и предоставление в полном объеме бухгалтерской, управленческой, налоговой и финансовой отчетности (в подчинении 1 экономист); налоговое планирование; формирование оптимальных схем финансовых потоков; оптимизация налогообложения. Работодатель видит на этой должности человека, имеющего опыт работы главным бухгалтером на производстве не менее 5 лет; знающего современные профессиональные методы учета; имеющего опыт разработки и внедрения управленческого учета, а также опыт успешного прохождения внешних аудитов; знающего бюджетирование и финансовый анализ.

4. Главный бухгалтер в Воронеже  
 от 100 000 рублей

Одна из крупнейших российских страховых компаний, отмеченная рядом профессиональных наград и премий в 2015-2016 г.г., ищет специалиста, готового осуществлять руководство региональной бухгалтерией (12 филиалов); заниматься постановкой задач сотрудникам бухгалтерского блока (в непосредственном подчинении 9 сотрудников и еще 12 в функциональном); контролировать ведение бухгалтерского учета филиалов регионального центра согласно требованиям законодательства РФ и внутренних регламентов компании; контролировать осуществление банковских операций; своевременно предоставлять полную и достоверную бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в головную организацию; контролировать и утверждать расходы управленческого учета по 12 филиалам; осуществлять контроль за исполнением бюджета филиалов, а также контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Работодатель будет рассматривать кандидатуру, обладающую высшим образованием и опытом работы в аналогичной должности от 3-х лет. Кроме того, потенциальный главный бухгалтер должен иметь знания в области методологии бухгалтерского учета, налогообложении юридических и физических лиц, оформлении первичных документов, составления и порядка сдачи отчетности, порядка инвентаризации активов и обязательств предприятия, знание основ использования компьютера и программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета, быть ответственным, стрессоустойчивым, обладать высоким уровенем работоспособности и уметь работать в условиях многозадачности.

5. Главный бухгалтер в Людиново (Калужская область)  
от 100 000 рублей

Кадровое агентство ищет главного бухгалтера, способного поставить и вести управленческий, бухгалтерский и налоговый учет с нуля (работа руками); организовать систему внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций; осуществлять подготовку и сдачу бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; взаимодействовать с контролирующими органами; формировать учетную политику; участвовать в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; готовить внутреннюю отчетность по стандартам группы «Кроношпан». Требования, предъявляемые к кандидату: опыт работы в производственной компании от 3-х лет на позиции главного бухгалтера/зам. главного бухгалтера обязателен; глубокие знания законодательных и нормативно-правовых актов в области бухгалтерского учета и налогообложения, гражданского и хозяйственного права; знания в области финансового менеджмента; отличные навыки работы на компьютере, большой опыт работы в 1C-7 и 1C-8; стрессоустойчивость, отличные коммуникативные навыки, управленческий опыт, готовность работать под давлением и в сжатые сроки, готовность работать руками. Обязательно свободное владение английским языком. Наличие международных сертификатов (ACCA, CPA) будет преимуществом.

6. Главный бухгалтер во Владивостоке
от 70 000 до 150 000 рублей

Торгово-производственная компания по направлению металлопроката, фасадно-кровельных решений и строительного крепежа открыла вакансию главного бухгалтера. В обязанности сотрудника будет входить ведение бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц (ОСН, ЕНВД) в полном объеме; своевременное исчисление и уплата налогов, составление и сдача отчетности в ИФНС; начисление заработной платы и прочих выплат, начисление налогов и взносов, сдача отчетности в различные госучреждения; работа с банками, согласование займов и предоставление последующей отчетности банкам; контроль над своевременностью и полнотой поступления первичных документов. В ведении главного бухгалтера будет находиться 4 юрлица (снабжение, продажи, производство), а в подчинении отдел в составе 5 сотрудников. От кандидата требуется наличие опыта работы главным бухгалтером в торгово-производственной компании (в том числе опыт прохождения налоговых и банковских проверок), высокий уровень профессиональных знаний, обучаемость и ориентация на саморазвитие, ориентированность на коммерческий успех компании, а также быть готовым к сверхурочному графику работы.

7. Главный бухгалтер в Новосибирске
от 80 000 до 100 000 рублей

Холдингу, чей основной вид деятельности добыча, переработка и реализация речной, озерной, морской рыбы нужен главный бухгалтер. Кандидат должен быть готов вести бухгалтерский, управленческий, налоговый и статистический учет; составлять ежемесячную, ежеквартальную, годовую отчетность; регламентировать документооборот в учете и осуществлять контроль за соблюдением регламентов; взаимодействовать с контролирующими органами; организовать и контролировать работу бухгалтеров на закрепленных участках. На должности работодатель хочет видеть специалиста, обладающего высшим профильным образованием, имеющего опыт работы на производственном предприятии от 3-х лет, отлично знающего бухгалтерское и налоговое законодательство, имеющего опыт руководства бухгалтерией, знающего программу 1С 8 УПП, а также КСНО, УСНО, ЕНВД, ЕСХН. Приветствуется наличие высокой степени ответственности, нацеленность на результат, системность.

8. Главный бухгалтер в Калининграде
от 80 000 до 120 000 рублей

Лидеру молочной индустрии в Калининграде и области остро не хватает человека, готового стать главным бухгалтером. Предполагается, что кандидат будет заниматься организацией и ведением бухгалтерского и налогового учета юридического лица на ОСНО от первичных документов до сдачи отчетности; контролировать корректность внесения данных в программу 1 С Предприятие сотрудниками бухгалтерии; своевременно закрывать отчетные периоды, готовить и сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС, фонды и статистику; взаимодействовать с налоговыми органами в части сопровождения выездных и камеральных проверок, составление отчетов на требования, проведение сверок расчетов по налогам; работать с разными видами договоров согласно документообороту, принятому в компании; вести кассовые операции, инкассации; контролировать расчет заработной платы; контролировать кредиторскую и дебиторскую задолженность по контрагентам. Кандидат должен обладать  опытом работы в должности главного бухгалтера или зам.главного бухгалтера на производстве более 8 лет, опытом работы с программным бухгалтерским обеспечением 1С 8,  а также уметь работать в режиме многозадачности.

9. Главный бухгалтер в Нефтеюганске
от 150 000 рублей     

Предприятию, осуществляющему добычу нефти и газа на 5 месторождениях, нужен главбух, способный вести бухгалтерский и налоговый учёт по группе компаний; работать по системе налогообложения ОСНО; сдавать НДПИ; формировать и сдавать отчётность в ИФНС и фонды, ЦБ; осуществлять контроль над соблюдением порядка оформления первичной документации; руководить отделом, состоящим 13 человек; участвовать в финансовом анализе и разработке налоговой политики компании. Требования к кандидату немаленькие: высшее профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образование и стаж финансово-бухгалтерской (финансово-экономической) работы на руководящих должностях не менее 5 лет; успешный опыт прохождения камеральных и встречных проверок ИФНС, выездных проверок ФСС и ПФР; организаторские способности, внимательность; знание платформы 1С 8.2./ 8.3 и законодательства о бухгалтерском учете, а также финансового, налогового и хозяйственного законодательства, нормативных и методических документов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, финансово-хозяйственной деятельности организации; знакомство с положением и инструкцией по организации бухгалтерского учета, правила его ведения; знание налогового, статистического и управленческого учета, порядка оформления бухгалтерских операций и организации документооборота по участкам учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, проведения аудиторских проверок; опыт работы в нефтяной и газовой промышленности обязателен.

10. Главный бухгалтер в Салехарде
от 100 000 рублей

Крупнейшая в Ямало-Ненецком автономном округе коммунальная корпорация, от которой зависит жизнеобеспечение городов и районов округа очень нуждается в главном бухгалтере, в чьи обязанности будет входить организация, управление и руководство отделом бухгалтерского учета филиала; ведение бухгалтерского и налогового учета в филиале в полном объеме; своевременное составление и сдача ежемесячного и годового баланса‚ бухгалтерской и статистической отчетности. Если вы имеете высшее профессиональное (экономическое) образование, опыт работы на предприятиях коммунальной сферы, ЖКХ, в должности «главный бухгалтер», знаете все участки бухгалтерии и программу 1С 8, умеете организовывать и вести учет на производственном предприятии, обладаете опытом успешной подготовки и сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности и можете сказать о себе, что вы ответственный, дисциплинированный, целеустремленный, исполнительный и обладаете хорошими организаторскими способностями, смело направляйте резюме.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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