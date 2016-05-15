Новинки персонифицированного учета-2017: заполняем СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, ОДВ-1

Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п утверждены новые формы индивидуального (персонифицированного) учета, а также формат их подачи в электронном виде. Что это за формы? Какие сведения в них указываются? В каких случаях и как они заполняются, представляются? Обо всем по порядку.

Персонифицированная отчетность с 2017 года

Представление отчетности индивидуального (персонифицированного) учета в ПФР – обязанность страхователей в системе обязательного пенсионного страхования (ст. 11, 15 Федерального закона от 01.04.1996 № 27‑ФЗ). Данная обязанность распространяется на всех работодателей (плательщиков страховых взносов), производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы).

С 2017 года учреждения обязаны подавать в органы ПФР по месту их регистрации два вида индивидуальной (персонифицированной) отчетности: сведения о застрахованных лицах и сведения об их страховом стаже. Они составляются на основании документов страхователя, в том числе:

информации о заработной плате и ином доходе, выплатах и иных вознаграждениях в пользу застрахованного лица, начисленных, доначисленных и удержанных страховых взносах – на основании данных бухгалтерского учета;

данных о периоде работы застрахованного лица – на основании документов кадрового учета (приказов, распоряжений работодателя о приеме на работу, увольнении и т. д.).

Сведения о застрахованных лицах сдаются в фонд по форме СЗВ-М, которая утверждена Постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. С ней страхователи познакомились еще в 2016 году, поэтому рассматривать порядок ее заполнения мы не будем. Отметим только, что представлять ее нужно ежемесячно не позднее 15‑го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона № 27‑ФЗ).

Другая форма отчетности введена в действие недавно Постановлением № 3п, называется она «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)». Периодичность ее представления – ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (п. 2 ст. 11 Федерального закона № 27‑ФЗ).

За 2017 год отчитаться по форме СЗВ-СТАЖ нужно не позднее 1 марта 2018 года.

Также указанным постановлением утверждены:

«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)»;

«Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)»;

«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».

Остановимся на порядке заполнения этих форм более подробно.

СЗВ-СТАЖ

Утверждение ежегодного персонифицированного отчета СЗВ-СТАЖ обусловлено отменой с 2017 года формы расчета по страховым взносам – РСВ-1 ПФР. Отметим, что ранее сведения о стаже работников отражались в разд. 6 указанной формы и подавать их нужно было каждый квартал.

В связи с передачей с 01.01.2017 налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование (за исключением страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения) Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ утверждена новая форма расчета по страховым взносам.

Форма СЗВ-СТАЖ состоит из пяти разделов и формируется так.

В позиции «Тип сведений» знаком «X» отмечается тип представляемой формы:

исходная – при подаче сведений впервые за отчетный период;

дополняющая – при дополнении ранее принятых ПФР сведений за отчетный период;

назначение пенсии – при подаче сведений для установления пенсии застрахованному лицу.

Ранее применяемая форма СПВ-2, необходимая для представления сведений о страховом стаже застрахованного лица в целях установления трудовой пенсии, утратила силу (п. 4 Постановления Правления ПФР от 11.01.2017 № 2п). Теперь для этого применяется форма СЗВ-СТАЖ с типом сведений «Назначение пенсии». Подавать ее нужно в течение трех календарных дней со дня обращения работника к страхователю.

При заполнении показателей формы необходимо учитывать следующие особенности:

Показатели формы Порядок заполнения Раздел 1 «Сведения о страхователе» Регистрационный номер в ПФР Указывается регистрационный номер страхователя, присвоенный ему при регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию ИНН и КПП Заполняются в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. При заполнении плательщиком ИНН, который состоит из 10 знаков, в зоне из 12 ячеек, отведенных для записи показателя ИНН, в последних двух ячейках следует поставить прочерк Раздел 2 «Отчетный период» Календарный год Указывается год (в формате ГГГГ), за который представляются сведения Раздел 3 «Сведения о периодах работы застрахованных лиц» Фамилия, имя, отчество и СНИЛС (гр. 2 – 5) Указываются ФИО застрахованного лица, на которого представляются данные и его страховой номер индивидуального лицевого счета (11 символов по шаблону XXX‑XXX-XXX‑XX или XXX‑XXX-XXX XX, где Х – цифра) Период работы (гр. 6, 7) Отражается начало и конец периода работы застрахованного лица в пределах отчетного периода, указанного в разд. 2 формы. Значения отражаются в формате ДД.ММ.ГГГГ. В случае если работник трудится в течение: – полного рабочего дня в режиме неполной рабочей недели, период работы исчисляется исходя из фактически отработанного времени; – неполного рабочего дня, период работы исчисляется исходя из доли ставки в данный период. Для форм с типом «Назначение пенсии» период работы заполняется до даты предполагаемого выхода на пенсию. При необходимости отражения нескольких периодов работы по конкретному застрахованному лицу каждый из периодов указывается отдельной строкой. При этом графы «Фамилия», «Имя», «Отчество», «СНИЛС» заполняются один раз Территориальные условия труда (гр. 8)* Указывается код территориальных условий труда по застрахованному лицу, которое трудится в местности, дающей право на льготы при назначении пенсии (районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, зоны отчуждения) Особые условия труда (гр. 9)* Указывается код особых условий труда, в которых занято застрахованное лицо, с выплат которого начислены страховые взносы в ПФР по дополнительным тарифам Исчисление страхового стажа (гр. 10, 11)* В графе 10 указывается код основания для исчисления страхового стажа работнику, имеющему право на досрочную пенсию. В графе 11 отражается код дополнительных сведений для исчисления страхового стажа работника. Например, с кодом «ВРНЕТРУД» отражаются оплачиваемые периоды временной нетрудоспособности застрахованного лица. При наличии деятельности по гражданско-правовому договору в графе 11 отражаются коды: – «ДОГОВОР» – если оплата по договору произведена в отчетном периоде; – «НЕОПЛДОГ» или «НЕОПЛАВТ» – если оплата по договору отсутствует Условия досрочного назначения страховой пенсии (гр. 12, 13)* Указывается код условий досрочного назначения страховой пенсии по застрахованному лицу, с выплат которому начислены взносы в ПФР по дополнительным тарифам Сведения об увольнении застрахованного лица Проставляется символ «X» в отношении застрахованных лиц, дата увольнения которых приходится на 31 декабря календарного года, за который представляется отчет Раздел 4 «Сведения о начисленных (уплаченных) страховых взносах

на обязательное пенсионное страхование»** Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период, указанный в графе «Период работы», начислены (уплачены) Проставляется отметка («да» или «нет») о факте: – начисления страховых взносов на выплаты и иные вознаграждения в пользу застрахованных лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам (за исключением договоров авторского заказа, договоров об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательских лицензионных договоров, лицензионных договоров о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства); – уплаты страховых взносов на выплаты и иные вознаграждения в пользу застрахованных лиц по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства Страховые взносы по дополнительному тарифу за период, указанный в графе «Период работы», начислены Проставляется отметка («да» или «нет») о факте начисления страховых взносов по дополнительному тарифу в отношении застрахованных лиц, занятых на работах, приравненных к тяжелым и вредным,

имеющих право на досрочную пенсию Раздел 5 «Сведения об уплаченных пенсионных взносах

в соответствии с пенсионными договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения»** Пенсионные взносы за период с _____по_____ уплачены Заполняется при наличии договора с НПФ о досрочном пенсионном обеспечении застрахованного лица. Проставляется отметка «да» или «нет»

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Показатели гр. 8 – 13 заполняются в соответствии с Классификатором параметров, используемых при заполнении сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, приведенным в приложении к Порядку № 3п (далее – Классификатор).

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Разделы 4 и 5 заполняются только для форм СЗВ-СТАЖ с типом сведений «Назначение пенсии».

СЗВ-КОРР

Форма СЗВ-КОРР заполняется с целью корректировки данных, учтенных на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) застрахованных лиц на основании ранее представленной отчетности.

Данная форма заполняется следующим образом.

Графы СЗВ-КОРР «Отчетный период, в котором представляются сведения» и «Отчетный период, за который корректируются сведения» заполняются в соответствии с кодировкой, указанной в Классификаторе. Для отчетных периодов с 2017 года применяется код «0».

В графе «Тип сведений» проставляется один из кодов типа формы сведений – корректирующая (КОРР), отменяющая (ОТМН) и особая (ОСОБ).

В каждом из указанных случаев сведения формируются так:

Тип формы сведений Порядок заполнения КОРР Согласно этой форме на ИЛС застрахованного лица корректируются только данные, указанные в разд. 3‑6 формы: – данные о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений застрахованного лица (разд. 4) заменяют данные, учтенные на ИЛС; – данные о начисленных и уплаченных страховых взносах (разд. 4) дополняют данные, учтенные на ИЛС; – данные разд. 5‑8 заменяют данные, учтенные на ИЛС ОТМН На основании этой формы данные, учтенные на ИЛС на основании отчетности за отчетный период, который корректируется, будут отменены. При этом заполняются только разд. 1, 2 формы ОСОБ Эта форма заполняется на застрахованное лицо, сведения о котором отсутствовали в ранее представляемой отчетности

Особенности заполнения показателей формы СЗВ-КОРР представим ниже.

Показатели формы Порядок заполнения Разделы 1 «Сведения о страхователе» и 2 «Сведения о застрахованном лице» Показатели этих разделов заполняются по аналогии с показателями, отраженными в разд. 1, 3 формы СЗВ-СТАЖ (п. 2.1, 2.3 Порядка № 3п). Обратите внимание: подразд. «В отчетном периоде», «В корректируемом периоде» разд. 1 обязательны к заполнению. Отчетные периоды проставляются в соответствии с Классификатором Раздел 3 «Сведения о корректировке данных»* Код категории застрахованного лица (гр. 1) Указывается в соответствии с Классификатором Тип договора (гр. 2) В зависимости от типа договора, заключенного с застрахованным лицом проставляется значение «трудовой» либо «гражданско-правовой» Номер договора, дата заключения договора (гр. 3, 4) Заполняются при корректировке данных за периоды до 2001 года включительно Код дополнительного тарифа (гр. 5) Заполняется в соответствии с Классификатором только для лиц, на заработок которых начисляются страховые взносы по дополнительному тарифу (например, для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации) Раздел 4 «Сведения о корректировке данных о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, страховом стаже застрахованного лица»** Сведения о корректировке данных о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованного лица

(гр. 1 – 6) Код месяца, сумма за который корректируется (гр. 1) Указывается код месяца (в соответствии с Классификатором), данные за который корректируются Сумма выплат, всего, руб., коп. (гр. 2), в том числе: – на которую начислены страховые взносы, входящая в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную (гр. 3 «Всего», гр. 4 «В том числе по гражданско-правовым договорам»); – входящая в базу для начисления страховых взносов, превышающую предельную (гр. 5 «Всего», гр. 6 «В том числе по гражданско-правовым договорам») Для корректировки отчетных периодов за 1996 – 2001 годы в графе 2 указывается сумма общих начислений, учитываемых при назначении пенсии. Сумма за вычетом начислений по больничным листкам (листкам нетрудоспособности) и стипендиям указывается в графе 3. При корректировке данных за отчетные периоды 2002 – 2009 годов графа 2 не заполняется. В целях корректировки данных за отчетные периоды с 2010 года в графе 2 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица по трудовым и гражданско-правовым договорам, в том числе: – входящая в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную (графа 3); – входящая в базу для начисления страховых взносов, входящих в базу, превышающую предельную (графа 5) Сведения о доначисленных страховых взносах (гр. 7 – 11) Уплачиваемые страхователем, уплачиваемые из заработка ЗЛ (гр. 7, 8) При корректировке сведений за периоды до 31.12.2000 включительно заполняются: – графа 7, где указывается сумма доначисленных страховых взносов, уплачиваемых работодателем по установленному для него тарифу; – графа 8 – указывается сумма доначисленных страховых взносов, уплачиваемых по тарифу, установленному для работающих граждан, включая наемных работников по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также авторским договорам. При корректировке сведений за отчетные периоды 2001 года заполняется только графа 7, графа 8 не заполняется На страховую пенсию, на накопительную пенсию (гр. 9, 10) В графах 9 и 10 указываются данные о корректировке сведений за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы. Данные о доначисленных страховых взносах по дополнительному тарифу указываются в графе 9. В этом случае форма должна содержать только эти данные По тарифу страховых взносов на сумму выплат и иных вознаграждений, входящих в базу, не превышающую предельную (гр. 11) Указываются данные о доначисленных страховых взносах за отчетные периоды с 2014 года Сведения об уплаченных страховых взносах (гр. 12, 13) Заполняются только плательщиками страховых взносов, не осуществляющими выплаты в пользу физических лиц (при корректировке сведений за отчетные периоды 2010‑2013 годов) Раздел 5 «Сведения о корректировке данных о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному тарифу» Заполняется в отношении застрахованных лиц, с выплат которых начислены страховые взносы в ПФР по дополнительным тарифам Раздел 6 «Сведения о корректировке периодов работы застрахованного лица»* Заполняется по аналогии с разд. 3 формы СЗВ-СТАЖ (п. 2. 3 Порядка № 3п)

* Данные в этих разделах указываются с учетом корректировки.

** Заполняется только при необходимости корректировки соответствующих данных.

СЗВ-ИСХ

Форма СЗВ-ИСХ заполняется страхователем за отчетные периоды до 2016 года включительно при нарушении установленных сроков представления отчетности. В соответствующих разделах формы указываются следующие данные:

Показатели формы Порядок заполнения Разделы 1 «Сведения о страхователе» и 2 «Сведения о застрахованном лице» Показатели этих разделов заполняются по аналогии с показателями, отраженными в разд. 1, 3 формы СЗВ-СТАЖ (п. 2.1, 2.3 Порядка № 3п). Реквизиты разд. 2 «Номер договора», «Дата заключения договора», «Тип договора», «Код дополнительного тарифа» проставляются в том же порядке, что и в форме СЗВ-КОРР Раздел 3 «Отчетный период» Отчетный период (код) Проставляется в соответствии с Классификатором Раздел 4 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных

в пользу застрахованного лица»* Код категории застрахованного лица (гр. 2) Заполняется в соответствии с Классификатором. В случае, когда коды категории застрахованного лица менялись в течение отчетного периода строка «Итого» не заполняется. В остальных случаях ее заполнение обязательно. Если на суммы выплат застрахованного лица начислялись страховые взносы более чем по одному тарифу, то на это лицо представляется количество форм, равное количеству кодов категории застрахованного лица Сумма заработка (вознаграждения), дохода, выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованного лица (гр. 3), в том числе на которую начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (гр. 4 – 7): – входящих в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную (гр. 4 «Всего», гр. 5 «В том числе по гражданско-правовым договорам»); – входящих в базу для начисления страховых взносов, превышающую предельную (гр. 6 «Всего», гр. 7 «В том числе по гражданско-правовым договорам») Для отчетных периодов за 1996 – 2001 годы в графе 3 указывается сумма общих начислений, учитываемых при назначении пенсии. Сумма за вычетом начислений по больничным листкам (листкам нетрудоспособности) и стипендиям указывается в графе 4. Для отчетных периодов с 2010 года в графе 3 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов в пользу физического лица по трудовым и гражданско-правовым договорам, в том числе: – входящая в базу для начисления страховых взносов, не превышающую предельную (графа 4); – входящая в базу для начисления страховых взносов, входящих в базу, превышающую предельную (графа 6). При этом за отчетные периоды 2010 года – указываются суммы за последние шесть месяцев отчетного периода, а по отчетным периодам с 2011 года – за последние три месяца отчетного периода Раздел 5 «Сведения о начисленных страховых взносах за отчетный период» Уплачиваемые страхователем (гр. 1) Указывается сумма начисленных страховых взносов, уплачиваемых работодателем по установленному для него тарифу Уплачиваемые из заработка застрахованного лица (гр. 2) Указывается сумма начисленных страховых взносов, уплачиваемых по тарифу, установленному для работающих граждан, включая наемных работников по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также авторским договорам По тарифу, по дополнительному тарифу (гр. 3, 4) Данные о начисленных страховых взносах и взносах по дополнительному тарифу отражаются: – за отчетный период 2001 года – в графах 3 и 4; – за отчетные периоды с 2002 по 2013 годы – в графах 5 и 6; – за отчетные периоды с 2014 года – в графе 7. При этом за отчетные периоды 2010 года указываются суммы за последние шесть месяцев отчетного периода, а по отчетным периодам с 2011 года – за последние три месяца отчетного периода На страховую пенсию, на накопительную пенсию (гр. 5, 6) По тарифу страховых взносов на сумму выплат и иных вознаграждений, входящих в базу, не превышающую предельную (гр. 7) Раздел 6 «Сведения об уплаченных страховых взносах» Данный раздел предназначен только для сведений за отчетные периоды 2010 – 2013 годов. В нем указываются данные (в рублях и копейках) о суммах страховых взносов, уплаченных в последние три месяца отчетного периода (для отчетных периодов 2010 года – в последние шесть месяцев отчетного периода). При этом учитываются суммы авансовых платежей, а суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов не учитывается Раздел 7 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов» Заполняется в отношении застрахованных лиц, с выплат которым начислены страховые взносы в ПФР по дополнительным тарифам. Код специальной оценки условий труда (гр. 2) проставляется в соответствии с классификатором Раздел 8 «Периоды работы застрахованного лица» Заполняется по аналогии с разд. 3 формы СЗВ-СТАЖ (п. 2. 3 Порядка № 3п)



Заполняются по месяцам, входящим в отчетный период, по которому представляются сведения.

ОДВ-1

Форма ОДВ-1 является сопровождающим бланком отчетов СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР, содержащим сведения в целом по страхователю. В пункте 1.7 Порядка № 3п отмечено, что указанные отчеты формируются в пакеты документов. Один пакет содержит один файл и представляется одновременно с формой ОДВ-1. К примеру, если сдается отчет СЗВ-СТАЖ, то вместе с ним подается и форма ОДВ-1.

В пакет могут входить документы только одного наименования и одного типа сведений, а для пакета форм СЗВ-ИСХ – еще и за один отчетный период.

Форма ОДВ-1 может содержать следующий тип сведений:

исходная – при подаче сведений впервые за отчетный период;

корректирующая – при корректировке данных разд. 5 формы ОДВ-1 с типом «Исходная»;

отменяющая – при необходимости отмены данных разд. 5 формы ОДВ-1 с типом «Исходная».

Для указания типа сведений в соответствующем окошке проставляется знак «X».

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Итак, Постановлением № 3п введены следующие формы персонифицированного учета:

СЗВ-СТАЖ – сдается ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

СЗВ-КОРР – представляется в случае необходимости корректировки данных, учтенных на ИЛС застрахованных лиц, на основании ранее сданной отчетности;

СЗВ-ИСХ – подается при нарушении установленных сроков представления отчетности за периоды до 2016 года;

ОДВ-1 – представляется одновременно с указанными формами, является сопровождающим документом.

Отметим, что сведения на 25 и более застрахованных лиц следует представлять в ПФР только в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 2 ст. 8 Федерального закона № 27‑ФЗ). За несоблюдение данного требования страхователю грозит штраф в размере 1 тыс. руб. (ст. 17 Федерального закона № 27‑ФЗ).

Кроме того, в случае непредставления в установленный срок либо представления неполных и (или) недостоверных сведений к страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица. Должностным лицам учреждения за несвоевременное представление сведений, а также их непредставление, подачу в неполном объеме или искаженном виде либо отказ от их представления грозит штраф в размере от 300 до 500 руб. (ст. 15.33.2 КоАП РФ).