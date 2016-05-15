Самые популярные вопросы о независимой оценке квалификации. Что думает об этом Минтруд?

Вопросы Ответы Минтруда

Что могут дать гражданину и работодателю итоги прохождения независимой оценки квалификации? По итогам проведения центром оценки квалификации независимой оценки при успешном прохождении профессионального экзамена соискателю выдается свидетельство о квалификации, которое может быть предъявлено гражданином при трудоустройстве. Работник также может предъявить работодателю полученный результат прохождения оценки, работник может планировать дальнейшую профессиональную карьеру, а работодатель организовывать обучение работников, включение работников в кадровый резерв и др. Оценка квалификации дает возможность человеку, не имеющему профессионального образования, но имеющему опыт работы, более уверенно чувствовать себя на рынке труда, позволяет планировать карьеру, что повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда. В случае неудовлетворительного прохождения экзамена соискателю выдается заключение с рекомендациями, которое подскажет соискателю и работодателю, какие знания и умения нужно приобрести, чтобы в дальнейшем успешно пройти профессиональный экзамен

Независимая оценка квалификации будет носить обязательный или добровольный характер? Оценка квалификации является добровольной как для работников, так и для работодателей и не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований. Направление работодателями работников на прохождение независимой оценки осуществляется с их письменного согласия, работникам предоставляются гарантии и компенсации в период прохождения оценки квалификации

Как часто нужно подтверждать соответствие квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям? Потребность в проведении оценки квалификации работников определяется работодателем либо специальными требованиями, установленными законодательством. Что касается действия свидетельства о квалификации, которое выдается по итогам успешного прохождения независимой оценки, то срок его действия определяется советами по профквалификациям и отражается в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации

Вправе ли работодатель на основании аттестации сотрудника сделать вывод о его квалификации? Механизм аттестации, предусмотренный ст. 81 ТК РФ является внутренним инструментом работодателя и позволяет учитывать оценку квалификации как профессиональный стандарт, так и вышеуказанные квалификационные характеристики. Процедура прохождения оценки квалификации является добровольной, и в отличие от аттестации не предоставляет право работодателю расторгнуть трудовой договор с работником, не получившим свидетельство о квалификации.

Как будет реализовываться Закон № 238-ФЗ в тех отраслях экономики, в которых установлен особый порядок подтверждения квалификации отдельных категорий специалистов (например, кадастровых инженеров, экспертов-аудиторов и др.)? Иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в случае, если в отношении соответствующих категорий работников ТК РФ определены особенности регулирования труда, в том числе в связи с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Применение указанного порядка в силу ст. 11 Закона № 238-ФЗ допускается до 01.07.2019. Если необходимо установить иной порядок оценки квалификации работников (аттестации и т.п.), чем это опрделено Законом № 238-ФЗ, федеральным органом исполнительной власти в соответствующей отрасли экономики следует подготовить изменения в ТК РФ в части введения особенностей регулирования труда работников, требования к занятию должностей которых определены в Законе № 238-ФЗ.

Где можно узнать сведения о центрах оценки квалификаций, в которых можно пройти оценку, документах, необходимых для прохождения профессионального экзамена? Информация о Центрах (наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны), сведения о наименованиях квалификаций и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка, с указанием сроков действия свидетельств и документов, необходимых для прохождения соискателем экзамена размещаются в реестре сведений, размещенного на сайте автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» (nok-nark.ru).

Сколько будет стоить прохождение независимой оценки квалификации? Оценка квалификации по инициативе соискателя проводится за его счет, либо ее оплачивают иные физические и (или) юридические лица. Если оценка квалификации проводится по направлению работодателя, то она осуществляется за счет его средств. Лицо (лица), за счет средств которого проводится профессиональный экзамен производит оплату услуг по проведению профессионального экзамена на основании договора возмездного оказания услуг с Центром. Стоимость прохождения независимой оценки определяется Центром. Информация о стоимости будет размещаться на сайтах Центров. Для граждан предусмотрены социальные налоговые вычеты в случае расходов на прохождение оценки квалификации (расширяется перечень оснований для налоговых вычетов). Направление работодателями работников на прохождение независимой оценки квалификации осуществляется только с письменного согласия работника, с предоставлением работнику гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, в период прохождения оценки квалификации

Какие преимущества и льготы предоставляются работодателям, участвующим в системе независимой оценки квалификации? Расходы работодателей на оценку квалификации можно относить к прочим расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) (ст. 264 НК РФ).

Как зарегистрировать центр оценки квалификаций? Какие документы необходимо подавать? Порядок отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации утвержден Приказом Минтруда РФ от 19.12.2016 № 759н. Отбор организаций для наделения их полномочиями Центров осуществляет совет. Организация-заявитель представляет в совет заявление и документы, перечень которых указан в пункте 3 приложения № 2 приказа. Совет организует проведение проверки достоверности представленных документов и соответствия организации-заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 3 приложения № 1 приказа. Решение о результатах рассмотрения заявления совет направляет организации-заявителю в течение 100 календарных дней со дня поступления документов

Какой порядок создания совета по профессиональным квалификациям в определенном виде профессиональной деятельности? Совет создается по решению Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности в целях развития системы независимой оценки квалификации на общероссийском уровне. В целях развития системы независимой оценки квалификации, Минтрудом РФ 19.12.2016 принят приказ № 758н которым предусмотрено, что решение о создании совета принимается на основе инициативного обращения на имя председателя Национального совета общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, в совокупности осуществляющих свою деятельность на территориях более половины субъектов Российской Федерации и (или) представляющих более пятидесяти процентов работников, вовлеченных в вид профессиональной деятельности, по видам профессиональной деятельности, относящимся к одной области профессиональной деятельности

На базе какой организации может быть создан центр оценки квалификаций? В приказе Минтруда РФ 19.12.2016 № 759н определены требования к Центрам и правила отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. Центром является юридическое лицо, которое наделено советом полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. Полномочиями Центра не может быть наделено юрлицо, являющееся образовательной организацией и (или) в состав учредителей которого входят образовательные организации, их союзы (ассоциации, объединения). Отбор организаций для наделения полномочиями по проведению независимой оценки осуществляется на основе заявления компании и документов, которые представляются в совет. Вся необходимая информация размещена в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации, размещенного на сайте автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» (nok-nark.ru) и на сайте Минтруда РФ. Совет рассматривает заявление и направляет организации-заявителю решение в течение 100 календарных дней со дня поступления документов. Сведения о Центре формируются советом и представляются в «Национальное агентство развития квалификаций» (nok-nark.ru) для размещения в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации не позднее 5 календарных дней после принятия советом решения о наделении организации-заявителя полномочиями по проведению независимой оценки квалификации

Какие требования предъявляются к членам экспертной комиссии центра оценки квалификаций? Члены экспертной комиссии должны иметь подтвержденную советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки квалификации. Оценочные средства представляют собой комплекс заданий, критериев оценки, используемых Центрам при проведении профессионального экзамена на соответствие квалификации соискателя положениям профстандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Совет организует разработку оценочных средств. Оценочные средства содержат описание материально-технического и кадрового обеспечения оценочных мероприятий, в том числе требования к кадровому обеспечению для проведения профессионального экзамена. В целях информирования граждан, работодателей и других заинтересованных организаций о деятельности по оценке квалификации предусмотрено ведение реестра, в котором будут содержаться сведения о советах, Центрах, перечень наименований квалификаций и положений профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится оценка квалификации, сведения об оценочных средствах. Сведения, содержащиеся в реестре являются открытыми для просмотра гражданами и организациями, за исключением сведений, содержащих персональные данные. Доступ граждан и организаций к реестру сведений о проведении независимой оценки квалификации является бесплатным и обеспечивается автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций» (nok-nark.ru)