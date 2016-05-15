Кто вы в общении: тест и мастер-класс для бухгалтеров от психолога

Представим, что уже середина мая. У бухгалтеров позади жаркая пора, у кого-то был самый сенокос, а сейчас наступает прохладное затишье, и впереди наконец-то нормальное лето. Хочется восстановить растраченные силы. Известны основные источники – сон, еда, смена вида деятельности и обстановки. А я здесь для того, чтобы рассказать о таком источнике сил, как общение.

Сколько слов в день нужно, чтобы избавиться от стресса

Общения в бухгалтерии катастрофически мало. Женщине необходимо в день выговорить 20 000 слов (считать я, конечно, не предлагаю), чтобы в организме правильно были запущены важные процессы, иначе могут развиться как минимум гипертония или депрессия. Одних домашних разговоров для этого не хватит. При этом добавлю, что от бухгалтерской рутины больше всего страдают экстраверты. И вот почему.

Для начала дадим определение экстравертов и интровертов, исходя из того, как они обрабатывают полученную информацию. Давайте условимся, что:

Экстраверт - человек, который при обработке поступившей к нему информации выдает ее наружу, идет движение от частного к общему.

- человек, который при обработке поступившей к нему информации выдает ее наружу, идет движение от частного к общему. Интроверт – человек, который, обрабатывая поступившую к нему информацию, отправляет ее вовнутрь, идет движение от общего к частному.

Тест на «блондинку»

Кто вы, экстраверт или интроверт, хорошо видно на таком простом тесте. Для начала определитесь, являетесь ли вы блондинкой или нет. Если волосы крашенные, то все равно никто лучше вас не знает, к какому типу вы относитесь, ведь блондинка – это состояние души. Если вы мужчина, то просто посмотрите на это со стороны.

Итак, предположим, вы получили информацию: «Все блондинки умные». Ваша реакция: 1.Вы блондинка. Очень радуетесь этому сообщению, вы готовы бежать и делиться со всеми, что наконец-то британские ученые добрались до истины. Вот, оказывается, какие все-таки все блондинки, а не только вы. 2.Вы блондинка. Задумываетесь. Точно ли здесь нет ошибки, может, кто-то пропустил приставку «не»? Пытаетесь вспомнить, как раньше звучала эта фраза, как к вам относились из-за цвета ваших волос. 3. Вы не блондинка. Удивляетесь, возможно, возмущаетесь, готовы поспорить. Если про нескольких блондинок вы бы еще согласились, но про всю совокупность однозначно нет. 4. Вы не блондинка. Задумываетесь. Точно ли здесь нет ошибки, может, кто-то пропустил приставку «не»? Пытаетесь вспомнить, как раньше звучала эта фраза. Ищите способ, как на это отреагировать. Экстраверты в первом и третьем случае, в то время как во втором и четвертом - интроверты.

Экстраверты в бухгалтерии

Экстраверта новая информация как бы распирает. Интроверт же, напротив, уходит в себя, ему нужно эту информацию проверить исходя из своего опыта, на каких-то частных случаях. В бухгалтерии потоки информации идут от общего к частному – мы получаем нормативные документы про общее, и в соответствии с ними кропаем свои проводки, дотошно проверяем каждую циферку. А потом от частного к общему, когда из проводок получаются отчеты.

Так что экстравертам тоже есть свое место в бухгалтерии. Меня, как экстраверта, всегда спасало постоянно меняющееся законодательство. Можно сказать, что в 90-х благодаря этому я и удержалась в бухгалтерии. Его хитросплетения были сродни детективным. И с каждым изменением разрушаются устоявшиеся рамки и «мир как бы расширяется». Итак, вернемся к общению. Экстравертам надо (т.е. я рекомендую) найти своих интровертов на работе ли, среди подруг ли и напроситься на общение. Бесспорно, хорошо для этого подходят клубы по интересам.

Где найти единомышленника в общении

С подругами все легко. Например, как-то у меня с подругой детства разошлись дороги по моей вине, а потом из-за занятости на работе несколько лет мы не общались. И в какой-то момент я поняла, что меня это все время расстраивает, я даже теряю от этого силы. Решила, что мне это нужно, возможно, даже больше, чем ей. Она интроверт и никогда не напишет первой. Поэтому написала ей в соцсетях, что соскучилась, спросила, как у нее дела. Она мне ответила, что полгода назад в ее семье произошла трагедия. И я оказалась тут кстати (с моей колокольни), я немного ее расшевелила. На совмещенном ее дне рождения с новосельем подарила ей пицце-мейкер, провела мастер-класс, как приготовить в нем мясо и овощи гриль за 20 минут. В итоге теперь не реже раза в месяц я прихожу к ней в гости, она с радостью угощает меня ужином из подарка, а я рассказываю ей о том, что происходит в мире. Ухожу от нее наболтавшаяся, уставшая как после хорошей тренировки, но довольная. Судя по тому, что она меня зовет в следующий раз, ей тоже нравится.

Конечно, руководство вряд ли поощрит болтовню на рабочем месте. Но ведь у нас есть технические перерывы, когда можно выпить чаю, на это достаточно 15 минут. Главное, не забывать, что общение должно обогащать, информационно ли, эстетически ли. Можно заранее объявить, что хотите поделиться новостями, почерпнутыми из бухгалтерского форума. Можно принести какой-нибудь красочный альбом, что-то в нем показать, и обязательно рассказать.

Чем полезны интроверты

В конце концов, не стесняйтесь заявить, что хотите просто прочитать стихи, которые выучили на выходных. Минут на 10, еще минут 5 «пообсуждать», а именно выплеснуть эмоции, насколько вы под впечатлением от этих стихов. Главное, объявить, что это время будет вашим, не дискуссия. Если в компании будет другой экстраверт, ничего хорошего это не сулит. Или вы будете конкурировать, или в лучшем случае вы окажетесь на одной волне, ваши силы удвоятся, утроятся. Но в итоге вы устанете опустошенно. А после выступления перед интровертами у вас будет приятная усталость, вы как бы перезагрузите аккумуляторы.

Но не все интроверты одинаково полезны. Вы сами почувствуете, насколько приятно им вас выслушивать. Некоторая их часть будет относиться критически к вашему начинанию. Такое бывает. Постепенно мы научимся определять, кто свой интроверт, а кто не очень, и как его сделать своим или самим стать его. Так все же что делать с другим экстравертом? Надо предложить ему выступить в следующий раз, поставить его в очередь. И во время его выступления вы попробуйте побыть немного интровертом. Это очень полезный навык. Пока поверьте. Потихоньку будем приближаться к ответу почему. Итак, если вы экстраверт, у вас появилась возможность выплеснуть накопленное, разрядиться, перезарядиться. Интроверт тоже будет рад. Ведь вроде поговорил, что-то узнал, поучаствовал в мероприятии, а напрягаться было не нужно.

Так что и интровертам надо найти своих экстравертов и показать, как сильно вы хотите, чтобы для вас что-нибудь сделали.