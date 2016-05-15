Пени по налогам: проверьте свои расчеты и даты уплаты

Возникает немало вопросов и споров о том, как правильно выбрать даты для начисления пеней за просрочку уплаты налогов.

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Пени начисляют за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора начиная со следующего за установленным законодательством дня уплаты (п. 3 ст. 75 НК РФ).

Срок начинает течь на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало (п. 2 ст. 6.1 НК РФ).

Примером действия этого правила служит постановление Северо-Западного округа (пост. ФАС СЗО от 03.02.2014 № Ф07-9669/13 по делу № А05-16543/2012), в котором судьи отметили, что срок камеральной проверки декларации, начало проведения которой определено датой представления декларации, например 22 февраля, начинает течь с 23 февраля, а днем его окончания является 22 мая.

Мнение чиновников

Минфин России отмечает, что в день (момент) исполнения обязанности по уплате налога просрочка исполнения такой обязанности отсутствует (письмо Минфина России от 05.07.2016 № 03-02-07/39318).

Кодексом не предусмотрено начисление пеней за день, в котором просрочка исполнения обязанности по уплате налога отсутствует.

Чиновники поясняют следующее. В расчет принимается весь период - со следующего дня после последнего числа для уплаты налога до даты, когда недоимку погасят. За день, когда обязательство по уплате налога было исполнено, пени не начисляют. Это связано с тем, что их взимают только с задолженности перед бюджетом. В день же, когда в банк предъявили платежное поручение (провели зачет и т.д.), задолженность по налогу считают уже погашенной (п. 3 ст. 45 НК РФ).

Обязанность по уплате налога считается исполненной со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджет денежных средств со счета налогоплательщика в банке.

В свою очередь, банк должен исполнить поручение на перечисление налога не позднее одного операционного дня, следующего за днем его получения, если взыскание налога производится с рублевых счетов, и не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с валютных счетов (пп. 6, 9 ст. 46 НК РФ). Данное положение применяют также при взыскании пеней за несвоевременную уплату налога.

Обратите внимание, что с 1 октября 2017 года изменятся правила начисления пени у организаций – вместо 1/300 ставки рефинансирования с 31 дня просрочки будет применяется 1/150 ставки рефинансирования.

Как рекомендуют считать судьи

В одном из постановлений Пленум ВАС РФ (п. 2 пост. Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 (далее - Постановление № 57)) отметил, что пени являются платежом, направленным на компенсацию потерь казны в результате неуплаты налога в срок. Их взыскивают за период с момента, когда налог должен был быть перечислен в бюджет, до наступления срока, в который обязанность по уплате налога должна быть исполнена налогоплательщиком самостоятельно по итогам соответствующего налогового периода.

Пени начисляют по день фактического погашения недоимки за каждый календарный день просрочки. При применении указанных норм судам необходимо исходить из того, что пени могут взыскиваться только в том случае, если налоговым органом были своевременно приняты меры к принудительному взысканию суммы соответствующего налога. В этом случае начисление пеней осуществляется по день фактического погашения недоимки (п. 57 Постановления № 57).

Пени за неуплату в установленные сроки авансовых платежей по налогам подлежат исчислению до даты их фактической уплаты или в случае их неуплаты - до момента наступления срока уплаты соответствующего налога (п. 14 Постановления № 57).

Конституционный Суд РФ, в свою очередь, отмечает, что обязанность компании по уплате налога считается исполненной в день списания с ее расчетного счета денежных средств при наличии на этом счете достаточного денежного остатка (п. 3 пост. КС РФ от 12.10.1998 № 24-П).

Обязанность по уплате налогов должна считаться исполненной в момент списания банком с расчетного счета налогоплательщика средств в уплату налога. После списания с расчетного счета имущество уже изъято, то есть налог уплачен.

По мнению автора, при определении количества дней для расчета пеней следует ориентироваться на день фактического списания денежных средств со счета налогоплательщика в банке. Эту дату можно подтвердить выпиской банка, ее также указывают в платежном поручении. Если банк списывает деньги с расчетного счета в уплату налога в тот же день, когда предъявлено платежное поручение, этот день не нужно считать для расчета пеней. Если банк списывает деньги на следующий день, то за день предъявления платежного поручения в банк следует начислить пени.