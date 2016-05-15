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Когда придется заплатить НДФЛ, если банк вернул незаконные комиссии

28.04.17 07:55

В последнее время стало популярным оспаривать законность комиссий, взимаемых банками при оформлении кредитов (за выдачу кредита, за ведение счета, за страхование и т.п.). Если вы выиграли суд и суд обязал банк выплатить вам денежные средства, ждите в начале следующего года письмо из банка со справкой о доходах по форме 2-НДФЛ.

Что это значит?

В своем решении суд может указать, что банка должен выплатить клиенту возмещение ущерба, возмещение морального вреда, неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами и т.п. Некоторые из таких выплат подлежат обложению НДФЛ.

Подлежат обложению НДФЛ:

  • проценты за пользование чужими денежными средствами;
  • штрафы, неустойки.

Не подлежат обложению НДФЛ:

  • возмещение (компенсация) убытков, расходов (расходы в размере самой комиссии, возвращаемой банком; расходы на услуги представителя в суде, почтовые расходы и т.д.),
  • возмещение морального вреда.

Обычно суды в своих решениях не указывают о том, банк должен удержать НДФЛ при выплате денежных средств. В результате, с одной стороны, банк должен выплатить клиенту ровно ту сумму, которая указана судом без каких-либо удержаний, с другой стороны, банк обязан выполнить функции налогового агента (ст. 226 НК РФ). В такой ситуации банки по законодательству обязаны не позднее 1 марта следующего года сообщить в налоговый орган о том, что физическому лицу произведена выплата, облагаемая НДФЛ. 

Сообщение направляется заказным письмо в виде справки по форме 2-НДФЛ с указанием дохода по коду 4800 и суммы неудержанного налога. Такое же сообщение направляется физическому лицу.

Важно! В справке о доходах по форме 2-НДФЛ указываются только облагаемые НДФЛ доходы, а не вся сумма выплаты.

Получив справку, стоит сверить указанную в ней сумму дохода с суммами, указанными в решении суда и постановлениях приставов-исполнителей (не включил ли банк в облагаемые доходы суммы, не подлежащие обложению).

Пример: 

Физическое лицо оформило кредит на сумму 50 000 руб.

За выдачу кредита банк начислил комиссию 5 000 руб.  В некоторых случаях уплата комиссии в момент оформления кредита не требуется, но включается в сумму кредита. В результате кредит оформляется на сумму 55 000 руб., и проценты по кредиту начисляются на сумму 55 000 руб.

Если суд признает в данной ситуации взимание комиссии за выдачу кредита незаконной и предпишет банку выплатить сумму комиссии и процентов, начисленных на сумму комиссии, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, то:

  • возмещение уплаченных ранее клиентом комиссии и процентов, начисленных на сумму комиссии, не будет подлежать обложению НДФЛ (суммы уплаченных комиссии и процентов должны быть рассчитаны на основании графика погашения кредита);
  • с процентов за пользование чужими денежными средствами придется заплатить НДФЛ.

Если в справке от банка выявлена ошибка, следует обратиться в банк с заявлением об уточнении сведений, представленных в налоговые органы.

Изменения 2017 года

С 1 января 2017 г. в НК РФ внесены изменения, согласно которым представлять в налоговый орган декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) не нужно, если налоговый агент направил в налоговый орган сведения о доходах и неудержанном налоге. Начисление налога можно проверить в личном кабинете налогоплательщика или с помощью сайта «госуслуги».

Налоговый орган направит налоговое уведомление физическому лицу:

  • электронно в личный кабинет налогоплательщика;
  • почтой, если у физического лица нет личного кабинета налогоплательщика, либо физическое лицо направило сообщение в налоговый орган, что желает получать уведомления на бумаге.

Ключи для регистрации в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru можно получить в любой инспекции ФНС РФ (не только по месту регистрации).

Заплатить налог следует на основании уведомления до 1 декабря года, следующего за годом, в котором произведена выплата.

Стань экспертом
Наталия Мезенцева

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

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