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Совместительство и совмещение: как не запутаться

28.04.17 11:30

Один из самых частых способов подзаработать — попросить дополнительную работу на основном месте. Сколько же работ может быть у человека официально и как правильно оформить подработки?

В чем разница

Есть два основных способа оформления дополнительных трудовых отношений: совместительство и совмещение. При этом, несмотря на сходность названий, это все же разные понятия:

  • совместительство может быть как внешним, так и внутренним, тогда как совмещение может быть только внутренним;
  • для каждой работы по совместительству оформляется новый трудовой договор, тогда как совмещение оформляется в виде дополнительного соглашения к основному трудовому договору;
  • совмещение — это работа, которая выполняется в пределах рабочего дня (как правило, с 9–00 до 18–00), тогда как совместительство подразумевает работу после основной работы (для рассматриваемой ситуации, уже после 18–00 или до 9–00);
  • официально оформленное совмещение оплачивается как доплата к окладу, тогда как оплата работы по совместительству напрямую зависит от отработанного времени;
  • информация о совмещении в трудовую книжку не заносится, а запись о совместительстве можно занести в трудовую книжку (по просьбе сотрудника);
  • если случится больничный (в том числе декрет), он будет оплачиваться по каждому месту работы совместителя (при условии, что работник уже отработал два календарных года из которых и будут считать больничный), а вот сотруднику совмещающему обязанности больничный оплачивается только один.

Кому доступно

Есть некоторые ограничения по работе совместителей, всего их пять:

1. Совместителями не могут быть лица не достигшие 18 лет.

2. Совместители не могут работать на работах с вредными и опасными условиями труда, если и основная работа связана с этими же условиями.

3. Совместителями нельзя работать в некоторых случаях, запрещенных законом (касается государственных служащих, работников культуры, фармацевтов, педагогов и некоторых других категорий и профессий).

4. Совместитель не может работать полное рабочее время, так как максимальная продолжительность работы совместителя не должна превышать 4 часа в день (есть исключения, касающиеся простоя и отстранения от основного места работы, либо освобождения от трудовых функций, опять же, по основному месту работы).

5. Совместителям ежегодный отпуск должен предоставляться одновременно с ежегодный отпуском по основному месту работы.

Еще есть три ограничения для совмещения профессий:

1. Территориально рабочие места по совмещаемым должностям (профессиям) должны совпадать (иначе это совместительство).

2. Совмещение разрешено только в пределах профессиональных навыков, опыта и компетенций.

3. Работодатель должен обязательно предусмотреть в штатном расписании единицу, по которой планируется совмещений профессий.

В чем не ошибиться

А теперь несколько занятных моментов:

  • совместителям не установлено ограничений на количество работ по совместительству (ст. 282 Трудового кодекса), исключения могут определяться отдельными федеральными законами (к слову, ограничений на совмещение должностей одним сотрудником в Трудовом кодексе также нет);
  • совместительство всегда будет считаться неполным рабочим временем (из этого правила и ведется расчет зарплаты), а вот доплата за совмещение должностей определяется дополнительным соглашением к трудовому договору (минимального и максимального размера доплаты законом за совмещение не установлено);
  • при устройстве по совместительству сотрудника попросят принести заверенную копию трудовой книжки с основного места работы, так как считается, что сотрудника нельзя оформить совместителем, если у него нет основной работы (и вполне логично, что совмещение всегда будет являться внутренним и оформляться в форме дополнения к основному трудовому договору);
  • вето на совмещение должностей руководителями и заместителями было отменено в 2009 году (например, главбух может совмещать должность кассира за доплату), но есть исключение для руководителей компании, которые не могут совмещать свою работу с обязанностями аудитора (контролера, ревизора) в одной и той же фирме;
  • доплата за совмещение профессий (должностей) не предусмотрена, если обязанности определены трудовым договором, должностной инструкцией, нормами трудовых затрат, а еще если работа поручается сотруднику в связи с недостаточной его загруженностью (которая определяется нормами трудовых затрат).

Источник: Dailymoneyexpert.ru

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Александр Пятинский

к.э.н., эксперт в сфере финансов, налогов и бухгалтерского учета

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