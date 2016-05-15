Обзор писем Министерства финансов РФ за март 2017

Уважаемые господа! Предлагаем Вашему вниманию аналитический обзор писем Министерства Финансов РФ.

Обзоры готовятся Юзваком М.В., юристом, специализирующимся в области налогового и финансового права на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

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Общие вопросы

Письмо от 16 февраля 2017 г. № 03-02-08/8903

НК РФ не установлены особенности участия адвоката в качестве представителя налогоплательщика при рассмотрении дел о налоговых правонарушениях в соответствии со статьями 101 и 101.4 НК РФ, в том числе участие адвоката в указанном качестве на основании ордера.

Письмо от 20 марта 2017 г. № 03-04-06/15861

В случае если несколько обособленных подразделений организации находятся в одном городе федерального значения Москве на территориях, подведомственных разным налоговым органам, постановка организации на учет может быть осуществлена налоговым органом по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, определяемого этой организацией самостоятельно (пункт 4 статьи 83 НК РФ).

Уплата налогов

Письмо от 6 марта 2017 № 03-02-08/12572

НК РФ не предусмотрен зачет излишне уплаченных налогоплательщиком или излишне взысканных с налогоплательщика налогов, пеней и штрафов в счет предстоящих платежей или погашения недоимки, задолженности по пеням и штрафам иного лица.

Налоговый контроль

Письмо от 6 марта 2017 г. № 03-02-07/1/12425

В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 76 НК РФ при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) - индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, и переводов их электронных денежных средств банки не вправе открывать этим лицам счета, вклады, депозиты. При этом НК РФ не предусмотрено исключение в отношении счетов, вкладов, депозитов, которые открываются физическому лицу, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Контролируемые сделки

Письмо от 21 марта 2017 г. № 03-03-07/16259

Полномочиями контроля цен в сделках между взаимозависимыми лицами на предмет их соответствия рыночным ценам наделена Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по ценообразованию для целей налогообложения. Указанная инспекция имеет право сравнивать примененные налогоплательщиками цены с рыночными и доначислять налоги.

Письмо от 21 марта 2017 г. № 03-12-11/1/16105

При определении суммы доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами за календарный год для целей статьи 105.14 НК РФ следует учитывать доходы, полученные по сделкам за период соответствующего календарного года, в течение которого участники сделок являлись взаимозависимыми лицами.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 7 марта 2017 г. № 03-07-07/12927

Перечень продовольственных товаров, в отношении которых применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов, установлен подпунктом 1 пункта 2 статьи 164 НК РФ. В данный перечень семена сахарной свеклы не включены. В связи с этим в Минсельхоз России Минфином России направлено письмо с предложением об исключении семян сахарной свеклы из перечня кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N 1377).

Письмо от 1 марта 2017 г. № 03-07-14/11561

При реализации на территории Российской Федерации кормовых добавок, в том числе холина хлорида 60%, следует применять ставку налога в размере 18 процентов.

Письмо от 6 марта 2017 г. № 03-07-11/12532

При приобретении российской организацией услуг, оказываемых физическим лицом - гражданином иностранного государства, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, данной российской организации уплачивать налог на добавленную стоимость не следует.

Письмо от 2 марта 2017 г. № 03-07-14/11830

Возврат налога на добавленную стоимость физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, НК РФ не предусмотрен.

Письмо от 17 марта 2017 г. № 03-07-08/15345

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении транспортно-экспедиционных услуг, включая услуги по Таможенному оформлению товаров и транспортных средств, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки товаров между пунктами отправления и назначения, один из которых расположен на территории Российской Федерации, а другой - за ее пределами. При оказании услуг по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, оказываемых в рамках договора, не являющегося договором транспортной экспедиции, такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 18 процентов.

Письмо от 15 марта 2017 г. № 03-03-06/1/14731

Перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную стоимость, установлены соответственно пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК РФ. Операции по безвозмездной передаче товаров (образцов материалов, приборов, комплектующих изделий, оборудования и т.п.) на территории Российской Федерации, не включенные в указанные перечни, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 13 марта 2017 г. № 03-07-07/13896

При увеличении гарантийного срока эксплуатации товаров, предусмотренного дополнительным соглашением к договору купли-продажи товаров, услуги по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию товаров, оказываемые организацией, уполномоченной на оказание данных услуг, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость при условии фактического оказания услуг по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию товаров без взимания с покупателя этих товаров дополнительной платы за оказанные услуги.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-07-11/17212

Если новым кредитором, получившим право требования возмещения убытков, вытекающего из договора поставки, осуществляется последующая уступка этого права требования, признаваемая объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, суммы налога, предъявленные первоначальным кредитором по правам требования возмещения убытков, вытекающего из договора поставки, новым кредитором принимаются к вычету в порядке, установленном статьей 172 НК РФ.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-07-11/17144

При решении вопроса о применении налога на добавленную стоимость в отношении процентов, получаемых продавцом от покупателя за предоставление отсрочки оплаты на условиях коммерческого кредита, рекомендуем руководствоваться письмами Департамента от 21 мая 2015 г. № 03-07-05/29303 и 4 июня 2015 г. № 03-07-05/32290, упоминаемыми в письме.

Письмо от 20 марта 2017 г. № 03-07-07/15899

Суммы вознаграждения, получаемые биржей за оказание услуг по предоставлению биржевой информации и технического доступа к информационным системам биржи, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 16 марта 2017 г. № 03-07-14/15191

Индивидуальный предприниматель, приобретающий у иностранной компании услуги, местом реализаций которых является Российская Федерация, уплачивает налог на добавленную стоимость в качестве налогового агента одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств иностранной компании на основании пункта 4 статьи 174 НК РФ. Физические лица, приобретающие у иностранных лиц услуги, местом реализации которых в целях применения налога на добавленную стоимость признается территория Российской Федерации, налоговыми агентами по налогу на добавленную стоимость в целях применения вышеуказанной статьи 161 НК РФ не признаются. В связи с этим при перечислении физическим лицом иностранной компании денежных средств в оплату приобретаемых у нее услуг, исчислять и удерживать налог на добавленную стоимость не следует.

Письмо от 10 марта 2017 г. № 03-07-11/13708

При реализации маркированных почтовых карточек (открыток), в том числе с авторским рисунком, налог на добавленную стоимость не исчисляется.

Письмо от 10 марта 2017 г. № 03-07-11/13704

Передача товаров по врученным в ходе рекламной акции подарочным сертификатам является операцией по реализации товаров, подлежащей налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 30 марта 2017 г. № 03-07-10/18453

В случае, если строящиеся объекты недвижимости предназначены для использования одновременно в операциях, как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств, а также суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно-монтажных работ, принимаются к вычету в полном объеме в соответствии с пунктом 6 статьи 171 НК РФ. После ввода таких объектов недвижимости в эксплуатацию суммы налога, принятые к вычету, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в течение десяти лет начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации, указанный в пункте 4 статьи 259 НК РФ.

Письмо от 1 марта 2017 г. № 03-07-11/11467

Суммы комиссий за предоставление займа и пользование лимитом, получаемые заимодавцем от заемщика по договору займа в денежной форме, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость заимодавцем не включаются, поскольку суммы таких комиссий по существу являются денежными средствами, связанными с оплатой услуг по предоставлению займа в денежной форме, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 31 марта 2017 г. № 03-03-05/19008

Расходы организации в виде ежемесячных взносов на капитальный ремонт, подтвержденные оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации платежными документами, представленными агентом принципалу, учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Налог на прибыль

Письмо от 7 марта 2017 г. № 03-03-06/1/12888

В случае приобретения прав на спортсмена на определенный срок расходы, связанные с таким приобретением, следует учитывать равномерно в течение данного срока.

Письмо от 1 марта 2017 г. № 03-03-06/1/11571

У стороны, получившей поручительство (гарантию), доход от указанной сделки может возникнуть только в случае, если данная сделка совершена безвозмездно, так как безвозмездно полученные услуги, за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ, признаются внереализационными доходами (пункт 8 статьи 250 НК РФ). Учитывая изложенное, положения подпункта 55 пункта 1 статьи 251 НК РФ подлежат применению при условии, если поручительство (гарантия) предоставляется налогоплательщику безвозмездно. В этом случае доход в виде безвозмездно полученной налогоплательщиком услуги не учитывается у него при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 2 марта 2017 г. № 03-03-07/11901

Возмещение работнику расходов на питание при проезде к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы законодательством Российской Федерации, регулирующим возмещение работникам командировочных расходов, не установлено.

Водитель легкового такси обязан выдать пассажиру по окончании поездки либо кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой, либо квитанцию в форме бланка строгой отчетности, которая должна содержать установленные реквизиты. Расходы работника в командировке на проезд в такси могут быть учтены организацией в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в случае оформления документами, соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии обоснованности.

Письмо от 17 марта 2017 г. № 03-08-05/15450

Отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых для определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что законодатель не ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая предпочтение содержательной части полученной налоговым агентом информации.

Письмо от 16 марта 2017 г. № 03-08-05/15207

Оплата в рамках договора услуг иностранной организации, оказываемых за пределами Российской Федерации, связанных с привлечением консультантов, оплатой поручительства, не может рассматриваться как доход от источников в Российской Федерации и, соответственно, подлежать обложению налогом на прибыль в Российской Федерации. При квалификации произведенных российской организацией выплат в пользу иностранной организации - заимодавца с целью компенсации расходов последней по кредитному договору с иностранным банком необходимо определить, что действие, совершаемое иностранным банком, является по сути самостоятельной услугой и не прикрывает собой договоренность сторон о плате за заем.

Письмо от 30 декабря 2016 г. № 03-03-06/2/79708

В соответствии с положениями главы 25 НК РФ основанием для начисления в налоговом учете дохода в виде процентов является действующее долговое обязательство, условиями которого предусмотрена уплата процентов. Начисление банком доходов в виде процентов по кредитному договору производится, пока существуют взаимные обязательства по договору в соответствии со статьей 809 ГК РФ.

Письмо от 9 марта 2017 г. № 03-03-06/1/13147

При передаче лицензий на пользование недрами за плату дочерней организации налогоплательщик - прежний владелец лицензии (материнская компания) продолжает учитывать осуществленные расходы на освоение природных ресурсов в порядке, установленном статьей 325 НК РФ.

Письмо от 22 марта 2017 г. № 03-03-06/1/16317

В целях подтверждения расходов при оказания услуг транспортной экспедиции в рамках главы 25 НК РФ достаточно экспедиторских документов, а также любых документов, подтверждающих фактическое выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Письмо от 20 марта 2017 г. № 03-03-06/1/15663

Затраты на сертификацию продукции могут быть единовременно включены в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов.

Письмо от 10 марта 2017 г. № 03-12-11/1/13720

Для целей статьи 4 Федерального закона № 227-ФЗ под изменением условий сделки (договора) по предоставлению займа следует понимать изменение существенных условий указанной сделки (договора), совершенное в той же форме, что и сделка (договор), если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. В частности, к таким условиям можно отнести условия о размере процентов, начисляемых на сумму займа, сроке возврата суммы займа.

Письмо от 10 марта 2017 г. № 03-07-11/13704

Если призы (сертификаты) передаются покупателям в рамках проведения рекламной акции, то стоимость указанных призов должна учитываться на основании подпункта 28 пункта 1 и абзаца пятого пункта 4 статьи 264 НК РФ в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Письмо от 16 февраля 2017 г. № 03-03-06/1/8847

Учитывая технологические особенности собственного производственного цикла и процесса транспортировки, налогоплательщики могут определять нормативы образования безвозвратных отходов каждого конкретного вида сырья и материалов, используемых в производстве. Данные нормативы могут быть установлены, в частности, технологическими картами, сметами технологического процесса или иными аналогичными документами, являющимися внутренними документами, которые разрабатываются специалистами организации, контролирующими технологический процесс (например, технологами), и утверждаются уполномоченными лицами организации.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-03-06/1/17098

Порядок формирования стоимости принимаемого к налоговому учету имущества (имущественных прав), полученного без несения организацией расходов, определяется отдельными положениями главы 25 НК РФ. Если положениями названной главы НК РФ специальный порядок в отношении принятия к налоговому учету имущества не предусмотрен и расходы по приобретению такого имущества организация не понесла, то его стоимость в целях налогообложения прибыли равна нулю.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-03-07/17197

Сумма обеспечения исполнения контракта, возвращенная налогоплательщику после выполнения условий, предусмотренных договором, не является доходом и, соответственно, не учитывается при исчислении налога на прибыль организаций.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-03-06/1/17043

У организации, осуществляющей передачу имущества в безвозмездное пользование, налогооблагаемого дохода не возникает.

Письмо от 14 марта 2017 г. № 03-08-05/14396

если по итогам отчетных (налоговых) периодов непогашенная задолженность организации отвечала условиям контролируемой задолженности, при этом проценты в указанных отчетных (налоговых) периодах не выплачивались, при выплате российская организация обязана в установленном порядке удержать с исчисленной суммы дивидендов налог на прибыль. При налогообложении вышеуказанных доходов иностранной организации следует также руководствоваться положениями соглашения об избежании двойного налогообложения, если такое имеется с государством, резидентом которого является данная иностранная организация - получатель дохода.

Письмо от 31 марта 2014 г. № 03-08-05/14218

Главой 25 НК РФ на физические лица, индивидуальных предпринимателей и иностранные предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через постоянные представительства, при выплате доходов от источников в Российской Федерации не возложена обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из дохода налогоплательщика и перечислению налога в бюджет.

КИК

Письмо от 21 февраля 2017 г. № 03-12-11/1/10247

Документы, подтверждающие соблюдение условий для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения в соответствии с НК РФ, представляются одновременно с уведомлением о контролируемых иностранных компаниях.

Письмо от 17 марта 2017 г. № 03-12-11/2/15509

Поскольку НК РФ однозначно не устанавливает дату определения доли в иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица) в целях определения ее статуса как контролируемой иностранной компании, то признание лица контролирующим лицом в целях НК РФ осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 25.15 на дату принятия решения о распределении прибыли, принятого в календарном году, следующем за налоговым периодом по соответствующему налогу для налогоплательщика - контролирующего лица, на который приходится дата окончания финансового года в соответствии с личным законом этой контролируемой иностранной компании, а в случае, если такое решение не принято, то на 31 декабря календарного года, следующего за налоговым периодом по соответствующему налогу для налогоплательщика - контролирующего лица, на который приходится дата окончания финансового года контролируемой иностранной компании.

Письмо от 17 марта 2017 г. № 03-12-11/2/15510

Если контролирующее лицо прекратило участие в контролируемой этим лицом иностранной компании по причине ее реорганизации путем присоединения к одной контролируемой иностранной компании нескольких контролируемых иностранных компаний, то такой факт реорганизации контролируемой иностранной компании сам по себе не является основанием для исключения прибыли такой компании при определении прибыли контролируемой иностранной компании - правопреемника.

Письмо от 23 марта 2017 г. № 03-12-11/2/16988

С учетом того обстоятельства, что НК РФ не установлен перечень документов, подтверждающих соблюдение условий для освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании, комплект документов, подтверждающих соблюдение таких условий, является индивидуальным.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-12-11/2/17527

Для целей применения пункта 8 статьи 25.15 НК РФ наличие у иностранной организации обязанности направления нераспределенной прибыли на увеличение уставного капитала может быть подтверждено ссылками на соответствующие нормы личного закона указанной организации, которые прямо и непротиворечиво свидетельствуют об обязанности, условиях, порядке и сроках направления этой прибыли на увеличение уставного капитала, а также документами, свидетельствующими о факте такого увеличения уставного капитала.

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 2 марта 2017 г. № 03-04-07/11807

Сумма дохода, полученного в результате исполнения договора мены квартиры, определяется исходя из стоимости квартиры, указанной в договоре мены.

Письмо от 30 декабря 2016 г. № 03-03-06/2/79708

Сумма долга, прощенного банком физическому лицу, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке по ставке в размере 13 процентов.

Письмо от 15 марта 2017 г. № 03-04-05/14570

Из обращения следует, что налогоплательщиком в мае 2016 года был продан новый объект права собственности, подлежащий государственной регистрации, а именно объединенный земельный участок, образовавшийся из двух смежных земельных участков. Учитывая, что объединенный земельный участок находился в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, доход от его продажи подлежит обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 27 марта 2017 г. № 03-04-06/17472

В отношении доходов сотрудников организации в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе, полученных от источников за пределами Российской Федерации, организация-работодатель не признается налоговым агентом. На такую организацию не могут быть возложены обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 НК РФ.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-04-05/17211

При реализации полученных налогоплательщиком при реорганизации акций организации, к которой осуществлено присоединение, финансовый результат (налоговая база) определяется с учетом фактически произведенных расходов налогоплательщика, в качестве которых учитывается стоимость полученных налогоплательщиком - акционером реорганизуемой организации указанных акций, равная стоимости конвертированных акций присоединяемой организации по данным налогового учета акционера на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемой организации, при условии документального подтверждения расходов на приобретение акций реорганизуемой организации.

Письмо от 23 марта 2017 г. № 03-04-06/16832

В случае если организация заключила договоры гражданско-правового характера с физическими лицами и выплачивает им доходы за оказанные услуги и выполненные работы, то сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом с указанных доходов, подлежит перечислению в бюджет по месту учета организации - налогового агента в налоговом органе.

Письмо от 1 марта 2017 г. № 03-04-06/11798

В случае установления работнику двух рабочих мест по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленного подразделения налог на доходы физических лиц с доходов такого работника должен перечисляться в соответствующие бюджеты как по месту нахождения организации, так и по месту нахождения обособленного подразделения с учетом фактически отработанного таким работником времени (на основании табеля учета рабочего времени, с учетом данных справок о местонахождении работника за соответствующий расчетный период).

Письмо от 20 марта 2017 г. № 03-04-06/15815

При использовании сотрудниками организации арендованных автомобилей или такси для служебных поездок дохода, предусмотренного указанной нормой статьи 211 НК РФ, у сотрудников не возникает, поскольку транспортные услуги в таких случаях оказываются в интересах организации, а не налогоплательщиков - физических лиц. При этом в организации должны иметься документы, подтверждающие использование сотрудниками арендованных автомобилей или такси в служебных целях, поскольку использование сотрудниками организации арендованных организацией автомобилей или такси без документов, подтверждающих цели совершенных поездок, может привести к возникновению у таких лиц экономической выгоды в той мере, в которой эту выгоду можно оценить. Полученный в таком случае доход в виде сумм оплаты организацией стоимости аренды автомобилей или такси, используемых сотрудниками в личных целях, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном статьей 211 НК РФ.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-04-06/17225

Уведомление налогоплательщика о неудержанных суммах налога носит информационный характер и не влияет на порядок и последствия налогообложения физических лиц в таких случаях.

Письмо от 31 марта 2017 г. № 03-04-06/19110

В случае если установление различной стоимости билетов на посещение выставки для разных категорий граждан не связано с оплатой (полностью или частично) за них стоимости посещения выставки и предусмотрено для всех физических лиц, посещающих выставку, то есть не носит характера индивидуальной льготы, то дохода, полученного в натуральной форме, в данном случае не возникает.

Письмо от 9 марта 2016 г. № 03-04-06/12857

На суммы оплаты организацией проезда до места обучения и проживания в месте обучения физических лиц, не являющихся ее сотрудниками, нормы статьи 187 Трудового кодекса и пункта 3 статьи 217 НК РФ не распространяются. Иных оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты организацией проезда физических лиц до места обучения и проживания в месте обучения в статье 217 НК РФ не содержится, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 9 марта 2016 г. № 03-04-06/12860

В отношении доходов сотрудников организации в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, а также в виде среднего заработка, сохраняемого за работниками на период командировок и очередного отпуска, полученных от источников за пределами Российской Федерации, организация - работодатель не признается налоговым агентом. На такую организацию не могут быть возложены обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 НК РФ.

Страховые взносы

Письмо от 30 марта 2017 г. № 03-15-05/18599

Статьей 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255 "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" предусмотрен исчерпывающий перечень видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. Также статьей 3 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей" предусмотрен исчерпывающий перечень видов государственных пособий гражданам, имеющим детей. Поскольку оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса, в упомянутых перечнях не поименована, то, соответственно, такая выплата подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 21 марта 2017 г. № 03-15-06/16239

Вознаграждения членам совета директоров общества подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

Социальные выплаты, производимые организацией в виде дополнительного пособия по уходу за ребенком до трех лет, оплаты дополнительного дородового отпуска, компенсации работникам стоимости путевок, компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты выходных дней за участие в добровольной народной дружине, оплаты нерабочих дней по семейным обстоятельствам, возмещения работникам стоимости медикаментов, оплаты стоимости лечения работников, не поименованы в упомянутом перечне статьи 422 НК РФ и, следовательно, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

В случае передачи подарков работнику по договору дарения у организации объекта обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 НК РФ не возникает.

Поскольку оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса, в упомянутых перечнях не поименована, то, соответственно, такая выплата не является страховым обеспечением и подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Дополнительная компенсация, выплачиваемая в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении, не относится к суммам выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, не облагаемым страховыми взносами в части, не превышающей в целом трехкратный (при увольнении работника из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - шестикратный) размер среднего месячного заработка, и не подлежит обложению страховыми взносами на основании вышеупомянутого абзаца 6 подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ в размере, установленном вышеупомянутой статьей 180 Трудового кодекса.

Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, производимые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан" в пользу работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, не подлежат обложению страховыми взносами исходя из положений подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ как компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае если работник часть месяца числился занятым на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, а часть месяца - на работах с нормальными условиями труда (при переводе в установленном порядке), то в таком месяце он считается частично занятым на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда и, соответственно, исчисление страховых взносов по соответствующим дополнительным тарифам осуществляется плательщиком страховых взносов со всех начисленных в этом месяце в пользу данного работника выплат и вознаграждений, за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК РФ, пропорционально количеству дней, когда работник числился занятым на соответствующих видах работ с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, в общем количестве календарных дней отчетного месяца. В случае если работник, занятый на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, поименованных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона N 400-ФЗ, в течение месяца числится занятым на нескольких рабочих местах, в отношении которых установлены различные классы (подклассы) условий труда по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда или же отсутствуют результаты аттестации и специальной оценки условий труда, страховые взносы исчисляются плательщиком страховых взносов со всех начисленных в этом месяце в пользу данного работника выплат и вознаграждений по соответствующим дополнительным тарифам, предусмотренным статьей 428 Налогового кодекса, пропорционально количеству дней (часов), когда работник числился занятым на соответствующем рабочем месте, в общем количестве календарных дней (часов) отчетного месяца.

Другие налоги

Письмо от 6 февраля 2017 г. № 03-05-05-01/6228

Исходя из буквального толкования нормы пункта 25 статьи 381 НК РФ считаем неправомерным применение указанной льготы организациями в отношении объектов движимого имущества, принятых на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года в связи с реорганизацией (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) иного юридического лица, которым данное имущество было принято на учет после 1 января 2013 года и которое не облагалось налогом на имущество организаций в соответствии с нормами пункта 25 статьи 381 НК РФ.

Письмо от 24 марта 2017 г. № 03-05-05-04/17130

Если перечисленные в письме технические средства зарегистрированы в органах ГИБДД МВД России, то независимо от того, для каких целей они предназначены и какое оборудование на них размещено, они будут являться объектом налогообложения транспортным налогом, если иное не установлено пунктом 2 статьи 358 НК РФ.