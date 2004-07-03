Что делать, если банк ограничил доступ к счету из-за ненахождения по юридическому адресу

В последнее время, а именно в июне, участились случаи, когда директор или бухгалтер не может пользоваться системой «банк-клиент», заплатить налоги и отправить иные платежи, так как банк ввел ограничения.

В банке особых пояснений не дают, говорят только, что ввели ограничения на пользование расчетным счетом по причине того, что организация не находится по месту своего юридического адреса. Банк ссылается на ИФНС, но это не блокировка счета, как, например, в ситуации, если не подал декларацию по НДС.

При этом банк не проводит платежи, даже если прийти в офис банка и принести платежные поручения на бумажном носителе и предоставить копию действующего договора аренды по месту юридического адреса.

Банк не дает пояснений, какая именно налоговая инспекция ввела ограничения. В случае с Москвой, это может быть ИФНС № 46 (так как это регистрирующий орган) или территориальная налоговая инспекция.

Разобраться в том, какая налоговая инспекция ограничивает доступ к банковскому счету, тоже очень сложно, так как организация не получает ни запросов , ни требований предоставить разъяснения от ИФНС по почте или по ТКС.

К кому обратиться, как решить проблему и вернуть доступ к банку в этом случае, мы расскажем в статье на примере опыта нашей компании.

Правомерность юридического адреса организации

Действующее законодательство РФ не содержит словосочетания «Юридический адрес». Тем не менее, этот термин мы не только часто употребляем в деловой речи, но и встречаем в документах.

Согласно ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.

В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

Нарушение вышеперечисленного порядка влечет за собой привлечение к ответственности, предусмотренной статьей 14.25 КОАП РФ.

Для регистрации юридического лица в территориальной налоговой требуется предъявление договора аренды с предоставленным юридическим адресом.

В свою очередь налоговая сделает проверку адреса на адрес массовой регистрации. Проверить адрес на массовость можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.

Многие банки делают проверку адреса на массовость.

Выясняем истинные причины

Нужно честно признаться, что в основной массе такие ситуации случаются с организациями, которые купили юридический адрес. Причем, срок договора на предоставление юридического адреса может еще действовать, а может и не действовать по причине того, что организация его не продлила на новый срок, но по сути, пользуется этим юридическим адресом.

Выясняем, актуален договор аренды или нет, продлили юридический адрес или нет. Можно связаться с компанией, у которой покупали адрес и уточнить, нет ли у них проблем с налоговой, иногда все оказывается слишком просто и компания по продаже адресов признается, что да, с адресами проблема и нужно адрес поменять.

Если продлить договор аренды по месту юридического адреса невозможно, то необходимо заключить договор аренды в другом месте и произвести смену юридического адреса и внести изменения в ЕГРЮЛ.

Если договор аренды по месту юридического адреса не действует, то обращаемся в компанию и продлеваем его. Если договор аренды по месту юридического адреса действует и компания, которая его предоставила, сообщает, что проблем с адресом нет, то переходим к следующему пункту.

Ищем сообщения или запрос из ИФНС

Запрос от ИФНС может прийти по почте или по ТКС. Если компания зарегистрирована в Москве, то запрос может прийти как из ИФНС № 46, так и из территориальной налоговой инспекции. Как правило, в запросе будет указан исполнитель, и с ним можно связаться по телефону и уточнить, какие именно документы нужно предоставить, чтобы подтвердить свой юридический адрес.

Если запрос высылает территориальная инспекция, то ответ можно направить по ТКС, вложив в сообщение копию договора аренды и Акт приема-передачи помещения.

После того, как все пояснения поданы и отправлены, лучше еще раз позвонить исполнителю в ИФНС и проконтролировать, что сотрудники ИФНС все получили и направили соответствующее сообщение в банк.

Сообщений от ИФНС нет?

Нет сообщений из ИФНС ни по почте, ни по ТКС, с договором аренды по месту юридического адреса все в порядке, а банк ограничил доступ к расчетному счету?

В этом случае необходимо обратиться в территориальную ИФНС, или, если компания зарегистрирована в Москве, то в ИФНС № 46 и предоставить комплект документов, подтверждающих нахождение организации по месту юридического адреса. В ИФНС говорят, что это копия договора аренды.

Предоставить договор аренды необходимо в отдел регистрации, но лучше уточнить в самой налоговой, в какой именно отдел нужно предоставить подтверждения юридического адреса. После того, как документы будут предоставлены в ИФНС, необходимо уточнить, кто в ИФНС отвечает за данный вопрос и взять телефон для связи. Это важно, так как ИФНС может получить от вас документы, но очень долго не отзывать свое письмо из банка.

Рекомендации

Подытоживая вышесказанное, в вопросе по снятию ограничения по расчетному счету вам придется проделать следующее: