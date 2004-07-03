Непрофильный актив – головная боль главного бухгалтера

Это кейс, который применила на практике при проблемах с непрофильным активом бухгалтерия филиала ПАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова».

Санаторий как непрофильный актив

У современных крупных производственных предприятий, родом из Советского Союза, в составе имущественного комплекса, как правило, есть непрофильные активы, доставшиеся им с «тех времен»: детские сады, санатории, базы отдыха, дома культуры и т.п.

Подобные активы в свое время создавались с целью социальной поддержки работников предприятия, а не с целью получения прибыли. Поэтому теперь в условиях рыночной экономики управление такими активами стало проблемой для руководителей предприятий. С одной стороны, это убытки, которые приносит предприятию деятельность данного актива, с другой— это имущество, избавление от которого также ухудшит показатели устойчивости, а с третьей — профсоюз, который требует детских садов и санаториев для сотрудников.

Решения, принимаемые в отношении такого имущества, в разное время могут быть обусловлены различными обстоятельствами. В связи с этим непрофильные активы находятся в постоянном движении по отношению к своим родительским предприятиям.

Постановка на учет обособленного подразделения

Появление в распоряжениях руководства таких понятий, как «обособленное подразделение» «выделение на отдельный баланс», «внутрихозяйственные расчеты» всегда вызывает немалую озабоченность у бухгалтеров предприятия. Именно в такой ситуации оказалось одно из крупнейших авиапроизводственных предприятий России — филиал ПАО «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» (далее - НАЗ). В 2015 году было принято решение о возвращении из аренды непрофильного актива обратно на предприятие с целью создания обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс— санаторно-оздоровительного лагеря «Чкаловец». Соответственно бухгалтерия НАЗ столкнулась с рядом проблем.

1. Постановка учета в обособленном подразделении на базе учетной политики авиапроизводственного холдинга.

2. Организация внутрихозяйственных расчетов санатория и НАЗ.

3. Выбор учетной системы для обособленного подразделения.

4. Подготовка и консолидация регламентированной отчетности.

Учет на НАЗ построен на существенно доработанной конфигурации «1С:Управление производственным предприятием» и характеризуется позаказным формированием затрат, выпуском готовой продукции по плановой себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции», раздельным учетом НДС, множеством регламентированных регистров бухгалтерского и налогового учета. Учет в санатории был организован на базе связки типовых конфигураций «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С: Общепит» и «1С: Зарплата и управление персоналом», и ограничивался максимально простыми для общей системы налогообложения, методами и способами ведения учета: валовый учет затрат, минимально необходимый набор отчетов и пр.

Пути решения

В качестве решений проблемы с выбором учетной системы было предложено три варианта:

а) организовать ведение учета обособленного подразделения в той же информационной базе, в которой ведется учет НАЗ с разработкой дополнений для реализации особенностей учета в санатории;

б) организовать ведение учета обособленного подразделения на прежней связке «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Общепит», «1С:Зарплата и управление персоналом» с доработками конфигураций для реализации требований учетной политики ПАО «Компания «Сухой»;

в) организовать ведение учета обособленного подразделения в отдельной информационной базе, но на основе конфигурации, аналогичной конфигурации учетной системы НАЗ.

От первого варианта бухгалтерия НАЗ отказалась сразу, так как и без того сложная структура нормативно-справочной информации авиапроизводственного предприятия пополнилась бы продуктами питания, блюдами, медицинским оборудованием, а выпуск самолетов соседствовал бы с выпуском борщей.

Для оставшихся вариантов была проведена оценка трудозатрат на доработки и дальнейшее сопровождение. В связи со стремлением ПАО «Компания «Сухой» к совершенствованию своей учетной системы, постоянного обновления и дополнения регистров бухгалтерского и налогового учета, а также из-за возросшей активности в области регламентированной отчетности со стороны законодателей, было принято решение реализовывать третий вариант как менее затратный в разработке и дальнейшем сопровождении.

Обособленное подразделение: ведение учета в санатории

После выбора учетной системы встал вопрос о том, как организовать учет санаторно-курортных услуг и производства комбината питания в обособленном подразделении на базе конфигурации авиапроизводственного предприятия. Санаторий, выделенный на отдельный баланс, обязан вести учет в рамках способов, указанных в учетной политике головного предприятия, то есть в описываемом случае это учетная политика ПАО «Компания «Сухой».

Если рассматривать деятельность санатория с точки зрения производства, то можно разложить ее на две составляющие:

основное производство — это производство и выпуск конечного объекта реализации санатория, то есть самих санаторно-курортных услуг;

вспомогательное производство — это производство и выпуск продукции комбината питания.

На основании такого подхода к деятельности санатория учет удалось реализовать на текущей конфигурации авиапроизводственного предприятия, практически не дорабатывая ее. Основные доработки были связаны с реализацией особенностей деятельности комбината питания: спецификации деталей заменены на рецептуры блюд, внесены изменения в подбор аналогов сырья и учтена сезонность расхода продуктов питания.

Особенности учета обособленного подразделения

Одной из проблем при постановке учета стало недостаточное освещение в методических указаниях, разъяснениях Минфина и профильной литературе вопросов ведения учета в санаторно-курортных учреждениях, а также отношений с головной организацией. Например, мы столкнулись с проблемой определения счетов учета затрат основного производства. Поскольку санаторий выделен на отдельный баланс и обладает некоторой степенью автономности, логично предположить, что основные затраты должны отражаться на счете 20 «Основное производство». С другой стороны, обособленное подразделение является частью предприятия, и по отношению к нему санаторий является обслуживающим производством. Соответственно, учет затрат основного выпуска должен происходить на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Обоснованный выбор счета учета важен еще и тем, что затраты по этим счетам по-разному признаются в налоговом учете.

Решения вопросов такого плана нет ни в законодательных актах, ни в методических рекомендациях и разъяснениях контролирующих органов, следовательно, они отдаются на откуп самому предприятию. В итоге было принято решение осуществлять учет затрат основного производства обособленного подразделения на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и оформлены соответствующие распоряжения.

В силу того, что обособленное подразделение было решено выделить на отдельный баланс, учет его дальнейшего взаимодействия с головной организацией планировали осуществлять с помощью механизма внутрихозяйственных расчетов (далее - ВХР). На НАЗ действуют две параллельные системы ВХР: одна построена на внешней автоматизированной системе и предназначена для учета ВХР между филиалами ПАО «Компания «Сухой», вторая разработана внутри конфигурации НАЗ и предназначена для учета взаиморасчетов с локальным подразделением.

Организация учета обособленного подразделения

Выбора между действующими системами ВХР не было, поэтому решили доработать внутреннюю систему и использовать ее в соответствии с предназначением.

В результате были реализованы следующие доработки:

в конфигурации открыт специальный счет для учета ВХР с обособленным подразделением с субсчетами третьего порядка по видам передаваемого имущества; на этом счете добавлены субсчета третьего порядка — по видам передаваемого имущества;

разработан обмен данными между учетными системами НАЗ и обособленным подразделением;

разработан пользовательский интерфейс для работы с документами ВХР, позволяющий видеть статус авизо документов.

Основной целью НАЗ является реализация государственного оборонного заказа, соответственно, его деятельность должна быть максимально прозрачной. Поэтому учетная политика ПАО «Компания «Сухой» предусматривает периодическое составление более шести десятков регистров бухгалтерского и налогового учета. Как следствие, возникает проблема формирования достоверной отчетности по деятельности НАЗ, включая обособленное подразделение.

Данная задача решена следующим образом:

1. Определен перечень необходимых для заполнения отчетов в обособленном подразделении.

2. Отчеты доработаны в части добавления признака принадлежности обособленному подразделению; учтены особенности операций по ВХР и в части формирования достоверной информации по данным учетной системы обособленного подразделения.

3. Разработан отчет для проверки достоверности данных в заполненных регистрах. Отчет содержит порядка тысячи контрольных соотношений как внутри отчетов, так и между ними.

4. Разработан односторонний обмен регламентированными отчетами между учетными системами НАЗ и обособленным подразделением. Отчеты должны выгружаться только из учетной системы обособленного подразделения в НАЗ.

5. В конфигурации НАЗ разработан механизм для консолидации отчетов.

В результате из двух экземпляров отчета с разными признаками принадлежности формируется третий с признаком «Консолидированный» предназначенный для отправки в головную организацию.

Как в итоге поставлен учет обособленных подразделений

По факту проведенных работ можно подвести следующие итоги.

1. Несмотря на всю нетривиальность задачи мы смогли в санаторно-оздоровительном лагере поставить бухгалтерский и налоговый учет на базе учетной системы авиапроизводственного предприятия.

2. Поставленная цель проекта выполнена: обособленное подразделение функционирует в рабочем режиме и полном объеме, представляет в НАЗ пригодную для консолидации отчетность;

3. Несмотря на малое количество методологической информации специально для проекта были составлены собственные методики учета затрат и взаимодействия обособленного подразделения и головной организации.