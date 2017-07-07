Масштабные изменения в ТК РФ с 29 июня: проверьте, надо ли изменять трудовые договоры. Скачайте документы

Новая редакция Трудового кодекса РФ вступила в силу с 29 июня 2017 г. Поправки внесены Федеральным законом от 18 июня 2017г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Изменения определили новые условия труда и отдыха, оплату труда в будние, выходные и праздничные дни. Соответствующие изменения должны быть внесены многими работодателями в трудовые соглашения. Далее более детально рассмотрим, что же изменилось.

Статья 93 «Неполное рабочее время» Во-первых, изменения затронули статью 93 ТК РФ «Неполное рабочее время». Законодательством установлено более точное понятие неполного рабочего времени. Теперь это может быть: неполный рабочий день или смена;

неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части;

одновременно неполный рабочий день и неполная рабочая неделя. Существует особая категория работников, которым работодатель обязан по их просьбе установить неполное рабочее время. В эту категорию включены: беременные женщины;

один из родителей (опекунов, попечителей), имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);

лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. Режим неполного рабочего времени вводится работодателем на основании заявления работника. Приведем образец заявления: Скачать образец заявления о режиме неполного рабочего времени можно тут. На основании заявления издается приказ на работу на условиях неполного рабочего времени. Вот его образец: Скачать образец приказа о режиме неполного рабочего времени можно тут. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для сотрудника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени. Например, беременной сотруднице надо предоставить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю до окончания отпуска по беременности и родам. Также с учетом пожеланий сотрудника и условий работы у данного работодателя устанавливается режим рабочего времени и отдыха, в том числе: продолжительность ежедневной работы (смены);

время начала и окончания работы;

время перерывов в работе.

Статья 101 «Ненормированный рабочий день» Сотруднику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). Обязательным условием является один момент - день должен быть полностью отработан. Если отрабатывается неполный день, то работодатель не вправе установить ненормированный день.

Статья 108 «Перерывы для отдыха и питания» Согласно ТК РФ работнику должен предоставляться перерыв для отдыха и питания. Минимальное время перерыва – 30 минут, а максимальное время – 2 часа. При этом время, отведенное для перерыва, в рабочее время не включается. Изменения, внесенные законом № 125-ФЗ, позволяют не предоставлять работнику перерыв для отдыха и питания при соблюдении двух условий: 1. Продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов; 2. Данное условие должно быть зафиксировано правилами внутреннего трудового порядка или трудовым договором.

Статья 152 «Оплата сверхурочной работы» Данная статья регламентирует размер оплаты при сверхурочной работе. Оплата составляет: за первые два часа – не менее чем в полуторном размере;

за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Изменениями, внесенными в ТК РФ, уточняется, что с 29 июня 2017 г. эти правила действуют только для оплаты работы сверх нормы в будние дни. Работник может отказаться от повышенной оплаты и взять выходной в любой рабочий день. Но при этом не меньше времени, которое он отработал сверхурочно.