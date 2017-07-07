Отдых, не прерывая работу: в бухгалтерии, да еще в отчетную кампанию такое бывает?

Летом работа идет особенно тяжело. В соцсетях фотографии друзей с курортов, а у вас пока - только отчеты и требования налоговиков. Знакомо? Понедельник превращается практически в «день скорби». Бухгалтеры, словно приговоренные, медленно стекаются на работу.

Недавно у нас была статья о том, почему люди не любят каждый день ходить в офис, но никак не могут решиться на изменения. А может, они и не нужны? И достаточно просто изменить свое отношение к работе? Рассказываем, как выбраться из порочного круга.

Откуда стереотип, что работа – это тяжкий труд

Как часто это бывает, всё идет из детства. Например, в школе на вас давили родители, что если будете учиться на тройки или двойки, то дорога у вас одна - на улицу дворником. И вы из последних сил тянули учебу, и были на грани обморока в конце четверти и года.

Так и сейчас, пришел отчетный период и жизнь резко становится черно-белой, краски слила ваша тревожность.

О себе мы резко забываем, в голове одна работа. Напряженность негативно сказывается не только на ваших отношениях с окружающими, но и на вас самих. В таком режиме можно жить, но какой ценой? Морщины и седые волосы, жесткий взгляд – это не красит.

Отходим от старых установок

Так хочется, наконец, стереть стереотипы пятницы и понедельника: в пятницу отдыхаем, а в понедельник ни-ни. Нельзя разграничивать свою жизнь на месячные отчеты, квартальные и годовые.

Почему бы не погулять в понедельник вечером по городу в компании приятных вам людей? Не посидеть в кафе, обсуждая интересные вам темы? В пятницу же воспринимать адекватно, и как очередной день недели, а не долгожданную дату освобождения из рабочей узды.

Чтобы так жить, необходимо не просто любить свою работу, но и осуществлять свою деятельность в месте, которое вас устраивает, там, где бухгалтерия как произведение Людвига ван Бетховена «К Элизе», такое же светлое и прекрасное. И чтобы начальник вдохновлял, коллеги не вызывали приступы нервных тиков. Тогда вы обретёте внутренний баланс, который поможет вам жить по вашим правилам, а не по навязанным обществом стереотипам.

Ищем «своё»

Говоря о любимой работе, нельзя забывать, что чувства самодостаточности и гармонии не приходит из вне, работа не сможет устраивать, если вы в конфликте с самим собой.

Тогда каждое слово вами воспринимается в штыки, а скандал становится привычным делом. Поработайте над причинами своего поведения, чтобы понять, откуда «растут ноги» агрессии.

Подумайте, чего вы хотите по- настоящему. Какая сфера в бухгалтерии ваша? Может быть, стоит подумать о другом участке работы?

Быть может, вы хотите расширить свои знания, и участок товародвижения уже для вас тесен? Поговорите с начальством. Может, даже переход по горизонтали в другие отделы сделает свое дело, и вы перестанете постоянно уставать.

Перемена деятельности, как известно, лучший отдых.

Или вы хотите поменять не просто сферу, но и направление, и уйти в аудит или работать на дому? А может, бухгалтерия – это просто не ваше?

Заканчиваем воевать с собой

Много сказано о том, что жить надо здесь и сейчас, но разговор с делом, как правило, не клеится.

Мы продолжаем изводить себя мыслями «если бы да кабы», придумываем несуществующие проблемы или планируем своё будущее не в самых приятных тонах. В этих мыслях только психологическое разрушение, продуктивной ноты в них нет.

Внутренняя война может тянуться всю жизнь. Что же делать, если нервозность стала мешать? Надо ломать схему, по которой она запускается.

Например, назревает налоговая проверка. Внешняя обстановка накалена и это не может не отразится на вас. Но вместо того, чтобы начать проверять отчеты и документы по пять раз, проверяете один раз и закрываете документ. Все. И не открываете. Да, возможно будут ошибки, но кто от них застрахован? И документ, который проверили десяток раз, может содержать ошибки. Так вы не только пресекаете на корню свою нервозность, но и укрепляете свою самооценку. И так со всем.

Укрепляем самооценку

Человек, который себя не любит, даже в хорошем коллективе будет искать поводы почувствовать себя жертвой. Важно понять, что человеку НУЖЕН повод, чтобы почувствовать сладкое чувство обиды на весь мир. Рука об руку с обидой идет вина и стыд. Эти чувства могут проявляться по-разному.

Например, тот, кто начинает винить другого в неумении заполнить ведомость и говорит это громко при всех, имеет очень низкую самооценку, так как самоутверждается на другом. И правильно будет пресечь данную попытку идти «по головам». В противном случае прилюдно бичеваемый будет расценен как человек, который не далеко ушел от первого в уровне самооценки.

Другое дело, если человек трезво оценивает, любит и уважает себя. Работа и отдых для него живут как вместе, так и по отдельности. Уверенность в себе не позволит негативных мыслей о будущем, просто потому, что при наступлении сложных обстоятельств человек считает: выход найдется.

Принятие

Весь мир увлекся своим совершенствованием. Вокруг куча историй удивительных преображений «до и после». Косметологи, диетологи, спортивные тренеры - всем единым голосом говорят о том, что надо меняться, ставят знаки равенства между красивой, счастливой и успешной. Быть с кривыми зубами уже не модно. И люди идут на всё, чтобы стать красивыми, потому что человеку не чуждо тянуться к счастью, как цветку к солнцу. Но кто сказал, что красота ведет к счастью? Не в нарисованном мире глянца, а в будничном.

Мысль о принятии коммерчески невыгодна. Если люди будут любить себя такими, как есть, то целая индустрия вымрет, как мамонт.

Важно полюбить себя. Пусть и за ежедневные мелочи. Например, заполнил расчет по страховым взносам, а налоговики не прислали требований с уточнениями. Ну, отлично же! Молодец! А если не получается - не беда. Вы всё равно не стали от этого хуже. Ваша эмоциональное состояние будет ровнее, амплитуда его не будет колебаться так часто.

Принятие себя помогает не размениваться по мелочам, видеть ситуацию шире, не зацикливаться на негативе.

Выстраиваем деловые отношения с работой

Бухгалтерия, даже при наличии душевного коллектива, не действует по каким-то другим правилам взаимодействия между сотрудниками, чем в других сферах.

Стоит учитывать некоторые закономерности. Если работы много, то спешить сделать её за короткий срок не стоит, лучше медленно и с меньшими энергетическими затратами и последующими ошибками. Например, вы делаете какой-либо отчет, а письма все идут и идут к вам на ящик. Хвататься за несколько дел одновременно не стоит, организуйте свою работу так, что срочные сообщения, например, из налоговой, в приоритете. А всё, что можно отложить, делается в последнюю очередь.

Нужно делать перерывы, выходить из кабинета на воздух (курение не считается). Если же работы мало, то приносить вязание или книгу не стоит. Не надо забывать, что мы не собираемся всем транслировать об освободившемся времени. Если вы хотите прочитать какую-либо книгу, то лучше выбрать вариант аудио.

Не говорите «по-соседски», что отчеты какие-то легкие, да и делать больше в общем - то нечего. В коллегах могут автоматически возникнуть чувства неприязни к вашей персоне, потому что они, возможно, не такие быстрые, и дел у них еще невпроворот. И даже потом, когда вы будете заняты, все будут считать, что вам поручено недостаточно работы. Вас привыкли считать человеком, который мало что делает. Поэтому афишировать свои перерывы не нужно, просто их необходимо использовать с пользой для себя.

Живите счастливо в гармонии со своими желаниями, уважайте себя или вносите приятные моменты, которые помогут открыть новое дыхание и предадут красок жизни.