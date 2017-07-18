Клерк.Ру
 

Пройдите тест по вычетам на детей. Помогите Мальвине и Буратино

18.07.17 10:20
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтеру
 
Тест по защите персданных с 1 июля 2017: помогите Попу и работнику его Балде
 
Бухгалтеру
 
Пройдите тест «Рекламные расходы: непростые ситуации»
 
Бухгалтеру
 
Помогите трем поросятам сдать НДС
 
Бухгалтеру
 
Тест: Кругосветка. Сможешь ли ты оформить крутую командировку?
 
Бухгалтеру
 
Шпаргалка по получению имущественных вычетов по НДФЛ
 
Бухгалтеру
 
15 вопросов по вычетам по НДФЛ-2017, которые чаще волнуют бухгалтеров
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения38
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:21
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:19
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:16
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
11:08
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:06
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
11:05
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
11:02
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:50
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
10:45
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
10:40
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Образец заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2017»
10:28
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:21
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:15
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:14
Аноним прокомментировал материал «Сколько пенсионных баллов в 2017 году можно заработать при окладе 30 тыс. руб?»
10:01
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
09:06
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
08:53
Аноним прокомментировал материал «7 причин, почему профессии бухгалтер не суждено умереть. Рубрика «Бодрый понедельник»»
08:42
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
08:16
Аноним прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
08:04
Eifriger Klerk
Glawbuch прокомментировал материал «ИФНС просит объяснить, почему ИП без работников уменьшил налог УСН более чем на 50%»
07:58
Аноним прокомментировал материал «Новое мошенничество против бухгалтеров: будьте осторожны!»
07:36
Аноним прокомментировал материал «7 причин, почему профессии бухгалтер не суждено умереть. Рубрика «Бодрый понедельник»»
07:09
Аноним прокомментировал материал «Две плохих и одна почти хорошая новость про налоги: мнение эксперта по налоговой оптимизации»
07:08
Клерк
dana прокомментировал материал «Отчетность за полугодие и озверевшая налоговая. Налоговые требования. Гнев бухгалтеров»
05:41
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Восемь крупнейших банков вышли из Ассоциации российских банков»
05:32
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Альфа-банк приостановил членство в Ассоциации российских банков»
05:30
Аноним прокомментировал материал «Как можно найти мошенника по номеру карты?»
02:25
Аноним прокомментировал материал «Закон о правовом статусе самозанятых граждан принят Госдумой»
01:27
Аноним прокомментировал материал «Путина возмутила "борзота" главы Нижнетагильского завода»
00:31
Аноним прокомментировал материал «Из-за неслаженного обмена данными между ИФНС и ПФР от ИП требуют уплаты максимальных фиксированных взносов»
00:26
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «О чем мечтает каждый бухгалтер? Я знаю»
вчера, 23:59
Аноним прокомментировал материал «Верховный Суд признал предпринимательством продажу недвижимости, приобретенной до регистрации ИП»
вчера, 23:44
Клерк
Mihalich прокомментировал материал «О чем мечтает каждый бухгалтер? Я знаю»
вчера, 23:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Верховный Суд признал предпринимательством продажу недвижимости, приобретенной до регистрации ИП»
вчера, 22:56
еще
 