Почему бухгалтерам отказывают после собеседования: разбираем формулировки отказов
Социальные сети заполнены недовольными комментариями кандидатов на тему того, что им отказали в предложении, на которое они, по их мнению, подходят идеально. Многие сетуют на низкий уровень профессионализма со стороны HR-специалистов и отсутствие четкой обратной связи. Каждый хочет понять, чем в действительности он был плох и исправить это в будущем.
Давайте рассмотрим самые частые формулировки отказов, узнаем, где правда, а где ложь, посмотрим на самые необычные причины отказов.
«Вы слишком хороши для нас»
Как приятно услышать такую похвалу в свой адрес! С другой стороны, пришли-то вы в компанию не за комплементами, а за тем, чтобы получить работу. Однако зачастую в причине такого отказа есть большая доля вины самого кандидата. Пытаясь произвести впечатление на работодателя, многие перегибают палку и начинают в красках рассказывать о подвигах и достижениях, не относящихся к открытой вакансии.
Наш знакомая Анна проходила собеседование в компании «N» на вакансию главного бухгалтера и получил отказ с меткой «overqualified» (попросту говоря, слишком много умеет для позиции).
Почему? Все очень просто! На собеседовании с будущим руководителем она так увлеклась повествованием о своих преимуществах, что рассказала не только о том, какой она прекрасный бухгалтер, но и успела убедить собеседника в том, что она не менее шикарный Финансовый директор.
В такой ситуации работодатель не хочет брать на себя риски, ведь Анна произвела впечатление управленца, которому интересна далеко не одна бухгалтерия, а значит, есть риск, что завтра ее переманит другая компания, предложив более широкие полномочия.
Более того, ряд руководителей старается не брать «переросших» кандидатов, так как боится притязаний с их стороны на собственное рабочее место.
«Вы прекрасны, но мы выбрали другого»
Пожалуй, самый распространенный вариант отказа. В такой ситуации есть только одно решение — связаться с менеджером, проводившим интервью, и попросить его дать более расширенную формулировку отказа. К тому же, по Трудовому кодексу мотивированный отказ должны дать в письменной форме (ст. 64 ТК РФ).
Зачастую рекрутеры идут навстречу кандидату и открыто говорят о реальных причинах отказа. Так, например, другой соискатель может иметь более длительный опыт работы в нужной им отрасли, либо готов уже завтра «привести» в компанию новых клиентов, а вам для достижения этого результат потребуется не один месяц.
Каждый из нас ищет идеальный вариант, и если вы не подошли этой компании, то для другой вы легко можете оказаться идеальным кандидатом.
«Спасибо за уделенное время, но мы не готовы сделать вам предложение»
От этой формулировки бросает в дрожь любого соискателя. Что можно понять из этой фразы? Ясно, что отказали. Но вот зачем и почему? И что делать оказавшемуся в такой ситуации кандидату? Наиболее верным решением будет, как и в предыдущем пункте, добиваться правды от проводивших встречу специалистов. «Зачем? Все равно они мне ничего дельного не скажут, отделаются общими фразами» — думает большинство соискателей, а зря.
Во-первых, скорее всего, вакансию еще не успели закрыть, а значит у вас есть шанс.
А, во-вторых, всегда помните о том, что 30-50 минут, отведенных на интервью, порой бывает просто недостаточно, чтобы успеть донести до работодателя все плюсы, дать ему понять, что вы именно тот самый идеальный кандидат. В особенности это относится к соискателям, которые очень редко меняют место работы и просто не имеют отточенного навыка прохождения собеседования.
И вот именно в тот момент, когда на том конце провода вам прокричат: «Мы отказали, так как у вас нет опыты работы с финансовой отчетностью формата IFRS», вы можете воскликнуть «Да как же нет! Я просто не успел вам об этом рассказать, на предыдущем месте я как раз работал с международной отчетностью».
Всегда давайте второй шанс себе и вашему оппоненту, каждый имеет право на ошибку, главное вовремя ее исправить.
Ох уж, эта химия
Причина отказа не всегда кроется в ваших профессиональных качествах, во многих случаях речь идет о пресловутой «химии» — психологической совместимости между руководителем и подчиненным. Мало кому захочется вплотную работать с человеком, в обществе которого вы чувствуете дискомфорт. Не редко, когда сами соискатели отказываются от вакансии, если понимают, что с будущем руководителем им не сработаться в силу психологических особенностей, взглядов на жизнь или стиля управления.
Если вы не смогли добиться ясной обратной связи, а по всем параметрам подходите под требования вакансии, то смело списывайте свою неудачу на «химические процессы».
Например, моя коллега из крупного российского многопрофильного холдинга больше шести месяцев закрывала вакансию финансового директора в управляющую компанию. С ее слов, около 80% кандидатов были отклонены из-за личностного фактора, несмотря на то, что на 100% подходили по профессиональным качествам. «Генеральный директор особое внимание обращал на мимику и активность кандидата на собеседовании.
Если «глаз не горел», человек говорил медленно, не выглядел энергичным, то шансы на продолжение общения немедленно снижались до нуля». И это далеко не исключение или особый частный случай — личностный фактор оказывает большое влияние на подбор в любой компании, неважно маленькая она или большая, российская или международная.
А скажут ли правду?
В действительности причин отказов множество, все они носят индивидуальный характер, и только посетив несколько собеседований, получив обратную связь, вы сможете понять реальную проблему, скорректировать самопрезентацию. Также среди частых причин отказов рекрутеры выделяют сильно завышенные или заниженные зарплатные ожидания, недостаточный уровень квалификации, недостоверность информации в резюме или ложь на собеседовании, плохие рекомендации, низкий уровень мотивации, отсутствие четких карьерных целей у соискателя.
Однако не стоит забывать, что далеко не всегда менеджер по подбору персонала готов открыть карты и честно рассказать вам о причине отказа. И даже, если вам дали обратную связь, не факт, что она будет истинной, ведь действительная причина может запросто выставить работодателя в невыгодном свете, ударить по репутации компании.
Как бы хорошо не была выстроена система подбора в компании, никто не отменял специфические и нестандартные требования, предъявляемые к кандидатам. Кто-то берет в команду только «скорпионов» и «львов», кто-то отдаст предпочтение любителям ЗОЖ, а кто-то будет долго и мучительно искать персонального ассистента с голубыми глазами и размером одежды не больше XS. Практически у каждой компании есть подобные «нюансы» и конечно же никто не озвучит истинную причину отказа, если она слишком деликатная или противоречит законодательству.
Правдивость полученной обратной связи будет также зависеть и от того, насколько доверительные отношения вы успели выстроить с представителем компании на первой встрече. В конце собеседования не забудьте поблагодарить собеседника за уделенное время и попросить дать обратную связь вне зависимости от положительного или отрицательного решения по вашей кандидатуре. Поинтересуйтесь, как долго компания собирается еще продолжать поиск и исходя из этого напомните о себе через неделю или чуть позже. Это не будет воспринято как навязчивость, но лишний раз напомнит менеджеру по персоналу о необходимости дать вам обратную связь.
Работодатели со своей стороны продолжают повышать качество процессов рекрутинга, следят за тем, чтобы каждый соискатель, потративший время на общение с ними, получил обратную связь. Следует признать, что пока этика общения между соискателем и работодателем далека от идеала, однако рынок активно движется в этом направлении, поэтому надеемся, что в ближайшее время компаний, не утруждающих себя предоставлением обратной связи каждому кандидату, станет намного меньше. Ну а пока, увы, вероятность получения обратной связи во многом зависит от умений и настойчивости самих кандидатов.