Почему бухгалтерам отказывают после собеседования: разбираем формулировки отказов

Социальные сети заполнены недовольными комментариями кандидатов на тему того, что им отказали в предложении, на которое они, по их мнению, подходят идеально. Многие сетуют на низкий уровень профессионализма со стороны HR-специалистов и отсутствие четкой обратной связи. Каждый хочет понять, чем в действительности он был плох и исправить это в будущем. Давайте рассмотрим самые частые формулировки отказов, узнаем, где правда, а где ложь, посмотрим на самые необычные причины отказов.

«Вы слишком хороши для нас» Как приятно услышать такую похвалу в свой адрес! С другой стороны, пришли-то вы в компанию не за комплементами, а за тем, чтобы получить работу. Однако зачастую в причине такого отказа есть большая доля вины самого кандидата. Пытаясь произвести впечатление на работодателя, многие перегибают палку и начинают в красках рассказывать о подвигах и достижениях, не относящихся к открытой вакансии. Наш знакомая Анна проходила собеседование в компании «N» на вакансию главного бухгалтера и получил отказ с меткой «overqualified» (попросту говоря, слишком много умеет для позиции). Почему? Все очень просто! На собеседовании с будущим руководителем она так увлеклась повествованием о своих преимуществах, что рассказала не только о том, какой она прекрасный бухгалтер, но и успела убедить собеседника в том, что она не менее шикарный Финансовый директор. В такой ситуации работодатель не хочет брать на себя риски, ведь Анна произвела впечатление управленца, которому интересна далеко не одна бухгалтерия, а значит, есть риск, что завтра ее переманит другая компания, предложив более широкие полномочия. Более того, ряд руководителей старается не брать «переросших» кандидатов, так как боится притязаний с их стороны на собственное рабочее место.

«Вы прекрасны, но мы выбрали другого» Пожалуй, самый распространенный вариант отказа. В такой ситуации есть только одно решение — связаться с менеджером, проводившим интервью, и попросить его дать более расширенную формулировку отказа. К тому же, по Трудовому кодексу мотивированный отказ должны дать в письменной форме (ст. 64 ТК РФ). Зачастую рекрутеры идут навстречу кандидату и открыто говорят о реальных причинах отказа. Так, например, другой соискатель может иметь более длительный опыт работы в нужной им отрасли, либо готов уже завтра «привести» в компанию новых клиентов, а вам для достижения этого результат потребуется не один месяц. Каждый из нас ищет идеальный вариант, и если вы не подошли этой компании, то для другой вы легко можете оказаться идеальным кандидатом.

«Спасибо за уделенное время, но мы не готовы сделать вам предложение» От этой формулировки бросает в дрожь любого соискателя. Что можно понять из этой фразы? Ясно, что отказали. Но вот зачем и почему? И что делать оказавшемуся в такой ситуации кандидату? Наиболее верным решением будет, как и в предыдущем пункте, добиваться правды от проводивших встречу специалистов. «Зачем? Все равно они мне ничего дельного не скажут, отделаются общими фразами» — думает большинство соискателей, а зря. Во-первых, скорее всего, вакансию еще не успели закрыть, а значит у вас есть шанс. А, во-вторых, всегда помните о том, что 30-50 минут, отведенных на интервью, порой бывает просто недостаточно, чтобы успеть донести до работодателя все плюсы, дать ему понять, что вы именно тот самый идеальный кандидат. В особенности это относится к соискателям, которые очень редко меняют место работы и просто не имеют отточенного навыка прохождения собеседования. И вот именно в тот момент, когда на том конце провода вам прокричат: «Мы отказали, так как у вас нет опыты работы с финансовой отчетностью формата IFRS», вы можете воскликнуть «Да как же нет! Я просто не успел вам об этом рассказать, на предыдущем месте я как раз работал с международной отчетностью». Всегда давайте второй шанс себе и вашему оппоненту, каждый имеет право на ошибку, главное вовремя ее исправить.

Ох уж, эта химия Причина отказа не всегда кроется в ваших профессиональных качествах, во многих случаях речь идет о пресловутой «химии» — психологической совместимости между руководителем и подчиненным. Мало кому захочется вплотную работать с человеком, в обществе которого вы чувствуете дискомфорт. Не редко, когда сами соискатели отказываются от вакансии, если понимают, что с будущем руководителем им не сработаться в силу психологических особенностей, взглядов на жизнь или стиля управления. Если вы не смогли добиться ясной обратной связи, а по всем параметрам подходите под требования вакансии, то смело списывайте свою неудачу на «химические процессы». Например, моя коллега из крупного российского многопрофильного холдинга больше шести месяцев закрывала вакансию финансового директора в управляющую компанию. С ее слов, около 80% кандидатов были отклонены из-за личностного фактора, несмотря на то, что на 100% подходили по профессиональным качествам. «Генеральный директор особое внимание обращал на мимику и активность кандидата на собеседовании. Если «глаз не горел», человек говорил медленно, не выглядел энергичным, то шансы на продолжение общения немедленно снижались до нуля». И это далеко не исключение или особый частный случай — личностный фактор оказывает большое влияние на подбор в любой компании, неважно маленькая она или большая, российская или международная.