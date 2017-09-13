Все про индивидуальный инвестиционный счет: вычеты и НДФЛ

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Эта статья будет интересна тем, кто интересуется инвестициями своих денежных средств, а также тем, как получить деньги от государства. Конечно же, мы не забыли про работников бухгалтерии банков, брокерских компаний и других финансовых организаций, которые являются налоговыми агентами при расчете НДФЛ и вычетов по операциям, подлежащим учету на ИИС.

Что такое индивидуальный инвестиционный счет

Во-первых, уточним, что индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица. Такой счет открывается и ведется в соответствии со ст. 10.2.-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По договору на ведение ИИС допускается передача клиентом только денежных средств, за исключением случаев, когда средства на ИИС передаются с другого ИИС.

При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1 000 000 рублей.

Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС.

По операциям, отражаемым на ИИС, есть некоторые ограничения. Например, не допускается приобретение на ИИС облигаций федерального займа, предназначенных для населения, - ОФЗ-н (53001RMFS). Также не допускаются операции, осуществляемые в рамках деятельности форекс-дилера.

Инвестиционные вычеты

НК РФ предусматривает три вида инвестиционных вычетов. По операциям на ИИС предоставляются два из них (по выбору):

- на сумму денежных средств, внесенных на ИИС, но не более 400 000 руб. (ограничение вычета в сумме 400 000 руб. сохранилось, не смотря на увеличение размера допустимого вклада на ИИС до 1 млн. руб.);

- на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС.

1. Вычет на сумму денежных средств, внесенных на ИИС

В этом случае сумма НДФЛ к возврату за год может составить 52 000 руб., если на ИИС внесено не менее 400 000 руб. и если годовой доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13%, составил не менее 400 000 руб.

Если договор на ведение ИИС действовал менее трех лет, то физическому лицу необходимо восстановить не уплаченную в связи с применением вычета сумму НДФЛ за прошлые годы и уплатить ее в бюджет вместе с пенями.

Вычет можно заявлять ежегодно в течение срока действия договора на ведение ИИС при условии пополнения средств на ИИС. Доходность от операций по счету ИИС не имеет значения.

Получение вычета возможно по итогам календарного года в налоговом органе, предоставив:

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

договор с брокером (доверительным управляющим);

документы, подтверждающие зачисление средств на ИИС.

Такой вычет выгоден тем инвесторам, которые придерживаются осторожных инвестиций в надежные, но низкодоходные инструменты.

Для получения инвестиционных вычетов срок действия ИИС должен быть не менее 3 лет.

Предельный размер вычета не ограничен. Вычетом можно воспользоваться по окончании срока действия договора на ведение ИИС (не менее трех лет!). По выбору получить вычет можно одним из следующих способов:

у налогового агента на дату закрытия ИИС, представив вместе с соответствующим заявлением справку из налогового органа о том, что данный ИИС единственный, и вычет в сумме вложений на ИИС не предоставлялся. Налоговый агент уменьшит налоговую базу от операций по ИИС на сумму вычета.

в налоговом органе, предоставив налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года.

Обратите внимание на такую особенность в части доходов в виде купона по облигациям. Если купон включен в цену реализации (выручку), то такой доход учитывается при расчете инвестиционного вычета. Если же купон получен от эмитента в период владения облигацией, то такой доход не является доходом от реализации и не включается в расчет инвестиционного вычета (Письмо Минфина от 29.08.2017 N 03-04-06/55349).

Расчет налоговой базы

Основная особенность в том, что расчет налоговой базы осуществляется обособленно от других брокерских счетов.

Напомним, что налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с ПФИ определяется в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по операциям, отражаемым на ИИС, установлены в ст. 214.9 НК РФ. Финансовый результат (налоговая база) определяется как сумма финансовых результатов по совокупностям операций. НК РФ выделяет, в частности, такие совокупности операций:

1) с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ;

2) с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ;

3) с ПФИ, обращающимися на организованном рынке;

4) с ПФИ, не обращающимися на организованном рынке.

Финансовый результат по операциям, учитываемым на ИИС, определяется путем суммирования:

- финансовых результатов, определенных по соответствующим операциям по окончании каждого налогового периода действия договора на ведение ИИС,

- финансового результата, определенного на дату прекращения действия указанного договора.

Порядок зачета убытков между совокупностями операций:

Налоговая база, которую можно уменьшить на убыток Вид убытка По операциям с ПФИ, обращающимися на организованном рынке, если их базисными активами являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты (фондовые ПФИ) По операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ По операциям с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ По операциям с ПФИ, обращающимися на организованном рынке, если их базисными активами являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты (после уменьшения налоговой базы по операциям со всеми ПФИ, обращающимися на организованном рынке) По операциям со всеми ПФИ, обращающимися на организованном рынке По операциям с ПФИ, обращающимися на организованном рынке, если их базисными активами не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты (Нефондовые ПФИ)

№ Результат от операций с ц/б Результат от операций с ПФИ Результат сальдирования Фондовые Нефондовые (1) (2) (3) 1 доход доход доход Справка по форме 2-НДФЛ, включающая: Σ = (1) + (2) + (3) 2 доход убыток доход (2) > (3) 2-НДФЛ: Σ = (1) – [(2) – (3)] (если Σ>0) либо: Справка об убытках: Σ = (1) – [(2) – (3)] (если Σ<0) (2) < (3) 2-НДФЛ: Σ = (1) + [(3) – (2)] 3 доход доход убыток (2) > (3) 2-НДФЛ: Σ = (1) + [(2) – (3)] (2) < (3) 2-НДФЛ: (1) и Справка об убытках: Σ = [(3) – (2)] 4 доход убыток убыток Справка об убытках: (3) 2-НДФЛ: Σ = (1) – (2) (если Σ>0) либо: Справка об убытках: (3) + [(2) – (1)] (если (2) > (1)) 5 убыток доход доход (2) > (1) 2-НДФЛ: (3) + [(2) – (1)] (2) < (1) 2-НДФЛ: (3) Справка об убытках: (1) Σ = [(2) – (1)] 6 убыток убыток доход (2) > (3) Справка об убытках: (1), [(2) – (3)] (2) < (3) 2-НДФЛ: [(3) – (2)] и Справка об убытках: (1) 7 убыток доход убыток (2) < (3) Справка об убытках: (1), [(3) – (2)] (2) > (3) 2-НДФЛ: Σ = [(2) – (3)] – (1) (если Σ>0) либо: Справка об убытках: (1) Σ = [(2) – (3)] – (1) (если Σ<0) 8 убыток убыток убыток Справка об убытках: (1), [(2) + (3)]

Суммы убытков, полученных физическим лицом по операциям с не обращающимися на ОРЦБ инструментами, не уменьшают налоговую базу текущего налогового периода.

Суммы убытка, которые на дату окончания срока действия договора на ИИС остались не учтенными, при определении налоговой базы не учитываются, т.е. такие убытки нельзя зачесть никогда.

Исчисление, удержание и уплата в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на ИИС, осуществляются налоговым агентом в следующих случаях:

1) на дату выплаты налогоплательщику дохода (в том числе в натуральной форме) не на ИИС налогоплательщика - исходя из суммы произведенной выплаты (например, при зачислении на брокерский счет купона, частичного погашения или дивидендов по бумагам, учитываемым на ИИС);

2) на дату прекращения договора на ведение ИИС, за исключением случая перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу.

Налоговый агент обязан уплатить в бюджет исчисленную сумму налога в срок не позднее одного месяца с даты выплаты дохода или даты прекращения договора.

При прекращении договора на ведение ИИС налоговый агент определяет налоговую базу отдельно за каждый налоговый период, в котором действовал договор на открытие и ведение ИИС.

Операции с валютой, операции в валюте Сама по себе курсовая разница не формирует доход, облагаемый НДФЛ. При этом, при расчете налоговой базы по сделкам, совершаемым в иностранной валюте, следует учесть следующее. Доходы (расходы, принимаемые к вычету в соответствии со ст. ст. 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 218 - 221 НК РФ) налогоплательщика, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату фактического получения указанных доходов (дату фактического осуществления расходов). При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, финансовый результат определяется путем пересчета в рубли: - сумм, полученных при продаже ценных бумаг, по курсу Банка России, действующему на дату фактического получения доходов от продажи ценных бумаг, - сумм, уплаченных при их приобретении, по курсу Банка России, действующему на дату фактического осуществления расходов на их приобретение. Что касается сделок РЕПО, то доходом / расходом по таким сделкам признаются полученные / уплаченные проценты. Датой получения доходов (осуществления расходов) по операции РЕПО является дата фактического исполнения (прекращения) обязательств участников по второй части РЕПО. В этот момент определяется курс Банка России для пересчета доходов / расходов в рубли.

Если нет рублей на ИИС

Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налоганалогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога.

Удержание суммы налога в отношении налоговой базы, определяемой налоговым агентом по операциям, не учитываемым на ИИС, из денежных средств налогоплательщика, размещенных на ИИС, не допускается.

Удержание сумм налога из денежных средств налогоплательщика в иностранной валюте, равно как и принудительная конвертация денежных средств в иностранной валюте в рубли, статьей 226.1 НК РФ не предусмотрены. В то же время налогоплательщик может дать поручение на конвертацию средств в иностранной валюте в рубли с зачислением на соответствующие счета, открытые в Банке.

Если же рублей на счете нет или их недостаточно для удержания налога, то налоговый агент направляет сообщение о невозможности удержания суммы налога в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК РФ, а именно: