Клерк.Ру
 
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Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся

14.09.17 09:40
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Какие новые стандарты учета изменят бухгалтерскую профессию? В конце статьи — тест, который поможет понять вашу готовность к ФСБУ.

Чем не испугать российского бухгалтера

Современный российский бухгалтер привык работать в постоянно меняющемся правовом поле. Стращать его изменениями в «нормативке» - все равно, что пугать ежа сами знаете чем.

Реформа бухгалтерского учета в стране продолжается уже почти двадцать лет. Ее декларируемая цель – приблизить отечественные правила ведения бухгалтерского учета к международным.

За это время введен в действие ряд новых бухгалтерских стандартов в большей или меньшей степени соответствующих Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом частота принятия новых нормативных документов и внесения изменений в старые была не очень большой, что позволяло бухгалтерам относительно неспешно адаптироваться к изменениям.

Многие из них продолжают думать, что все и дальше будет развиваться примерно таким же образом, поэтому можно решать проблемы по мере их поступления.

Сейчас, наверное, каждый бухгалтер, читающий эту статью, подумал, что я не в себе: ведь чуть ли не каждый день приходится изучать какие-то новые правила для того, чтобы состряпать какой-то новый отчет.

Действительно, это так.

Но меняются в основном формы документов, создаваемых для надзорных органов, и формат их подачи.

Глобальные же изменения в методологию бухгалтерского учета, заставляющие в корне изменить привычный уклад работы, вносились не так часто. Пока. В ближайшие годы все сильно изменится. И эти изменения будут вноситься очень быстро.

И что изменится?

Всего в 2019-2021 гг. в силу должны вступить 14 федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), половина из которых заменит привычные российскому бухгалтеру положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), вторая же половина не имеет аналогов в действующем законодательстве.

Еще 4 действующих ПБУ будут существенно изменены. То есть за 3 года нормативное регулирование бухгалтерского учета обновится более, чем наполовину.

Чтобы понять масштаб изменений, приведу всего два числа: в настоящее время действует 24 ПБУ, которые были приняты за 14 лет (с 1998 г. по 2011 г.).

Чем новые стандарты отличаются от привычных

Новые стандарты будут существенно сложнее существующих. Они предполагают широкое использование профессионального суждения бухгалтера, которого у большинства отечественных бухгалтеров нет.

Среднестатистический российский бухгалтер привык к тому, что за него кто-то уже все решил: будь то государство, установившее унифицированные формы бухгалтерской отчетности, или великая и ужасная фирма 1С, тиражирующая однотипные решения автоматизации бухучета в масштабах страны.

Многие годы жесткой регламентации каждого действия бухгалтера со стороны государства привели к тому, что российские бухгалтеры почти разучились думать самостоятельно. Большая часть компетенций современных российских бухгалтеров лежит в плоскости налогового, а не бухгалтерского учета. Навык вести бухучет таким образом, чтобы он служил системой поддержки принятия решений менеджментом и собственниками организации есть у тех, кто работает с МСФО, но таких бухгалтеров в России не так много.

Кто разрабатывает новые правила

С прошлого года реформа бухгалтерского учета вышла на качественно новый уровень: если раньше реформированием занимался, по большому счету, только сам Минфин, то в мае 2016 г. была принята Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 г. ФСБУ заменят существующие положения по ПБУ.

Кто же готовит новую «нормативку»? 3 из 14 проектов стандартов по старинке зреют в недрах Минфина («Аренда», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность»). 

Разработчиками оставшихся одиннадцати назначены 4 ответственных исполнителя, не имеющие прямого отношения к государству. Таким образом Минфин реализовал норму закона о бухучете №402-ФЗ, предполагающую наличие в стране субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета. Вот эти ребята:

  1. Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ») готовит 7 стандартов («Запасы», «Нематериальные активы», «Основные средства», «Незавершенные капитальные вложения», «Дебиторская и кредиторская задолженности», «Некоммерческая деятельность», «Финансовые инструменты»).
  2. Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБР) назначен разработчиком 2 стандартов («Доходы» и «Расходы»).
  3. Российский союз аудиторов (РСА) должен разработать 1 стандарт («Бухгалтерская отчетность).
  4. Фонд «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности» (Фонд «НСФО»)отвечает за 1 стандарт («Добыча полезных ископаемых»).
Разработчики взаимодействуют с государством следующим образом. При Минфине создан Совет по стандартам бухгалтерского учета, основной функцией которого является осуществление экспертизы проектов бухгалтерских стандартов и вынесение рекомендаций по поводу целесообразности их принятия.

Субъект негосударственного регулирования разрабатывает первоначальный вариант текста проекта стандарта, ориентируясь на требования соответствующего МСФО.

Затем вывешивает его на своем сайте и собирает замечания и предложения по доработке текста любых заинтересованных лиц, осуществляя таким образом процедуру общественного обсуждения проекта. Эти замечания принимаются или не принимаются, но в любом случае рассматриваются на заседаниях рабочих групп.

По завершению процедуры общественного обсуждения, проект ФСБУ отправляется на рассмотрение Советом. Последний выносит свои рекомендации по доработке текста проекта, негосударственный регулятор дорабатывает проект и снова отправляет в Совет.

Таких итераций может быть несколько, но заканчиваться все должно рекомендацией Совета Минфину принять стандарт.

Из названной четверки в срок работу выполнил только один - Фонд «НРБУ «БМЦ». Остальные до сих пор не представили в Минфин уведомления о разработке проектов ФСБУ и не приступили к их публичному обсуждению. Но это не так важно в силу того, что 3 указанные организации должны разработать всего 4 стандарта.

Большая же часть работы досталась тому, кто ее делает. Стало быть, основной объем работы по подготовке новых ФСБУ будет выполнен, и грядущего существенного усложнения правил учета не избежать.

В итоге?

Труд рядовых бухгалтеров в ближайшие 3-5 лет будет все больше и больше автоматизироваться. Тем, кто привык просто забивать «первичку» в 1С, придется заняться чем-то другим. Эта статья не про них – они не выживут в любом случае.

Работа главбуха станет намного сложнее – придется усвоить огромный объем новой информации, привыкнуть думать своей головой и принимать самостоятельные решения.

Единственный шанс остаться в профессии в среднесрочной перспективе – начинать учить МСФО. Тех, кто заблаговременно не начнет учиться новым правилам учета, ждет биржа труда. Времени на раздумья уже не осталось: 2019 г. не за горами.

Протестируйте себя

Предлагаю небольшой тест. Задайте своему главбуху или себе, если вы сам главбух, следующие вопросы. Если вопросы вызовут недоумение, сменяющееся паникой, – налицо верный признак того, что надо срочно делать.

  1. Банкам не нравится наш баланс – активы мало стоят, кредит под такое обеспечение не хотят давать. Знакомый оценщик говорит, что наша недвижимость (оборудование, автомобили и т.д.) сейчас реально стоят больше. Мы можем что-то с этим сделать, чтобы банку баланс понравился? (Ответ: Мы можем провести переоценку и отразить ее результаты в конце года, а скоро планируется разрешить проводить переоценку чаще, чем один раз в год. Если начнет говорить, что этого делать не стоит из-за налога на имущество – вариант нормы).
  2. Нам предлагают в аренду кусок земли на 20 лет. Я хочу построить на нем магазин (шахту, луна-парк с блэкджеком и официантками и т.д.). Но через 20 лет магазин придется снести за наш счет. Нам в бухучете сейчас это расходы нужно будет признавать или через 20 лет? (Ответ: При принятии этого объекта к учету нужно создать оценочное обязательство по предстоящей ликвидации основного средства, за счет которого через 20 лет будет осуществляться его ликвидация. Т.е. расходы признавать сейчас).
  3. Мы закупили партию техники на высоком курсе доллара (втридорога у фирмы, рекомендованной продажным снабженцем, и т.д.). Сейчас все конкуренты продают это в два раза дешевле нашей цены закупа, и мы явно не сможем продать дороже. Мы можем сделать так, чтобы на складе у нас эти товары числились по реальной цене? (Ответ: Конечно, мы должны создать резерв под снижение их стоимости и списать разницу на убытки).
На самом деле, предлагаемые ситуации - не ближайшее будущее учета основных средств и запасов (и давно уже будничный вопрос применения МСФО), а уже действующая в нынешнем нормативно-правовом поле реальность.

Просто в грядущих стандартах методика учета в подобных ситуациях будет несколько изменена и будет более четко прописана. Пока Минфин достаточно мягко относится к игнорированию некоторых бухгалтерских правил, больше уделяя внимание налоговому учету.

Но налогообложение стремительно движется в сторону полной прозрачности и подконтрольности государству. Следующий на очереди бухгалтерский учет.

Стань экспертом
Алексей Иванов

советник генерального директора АФ «Авуар», кандидат экономических наук

Источник: Гениальный штаб - аутсоринг бухгалтерии

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28 мнений
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Аноним
, Москва
Полный бред. Все как обычно будет обгажено. Как обычно не дотянут до МСФО и примут свое. Просто будут новые НПД по бу вот и все.
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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Полный бред. Все как обычно будет обгажено. Как обычно не дотянут до МСФО и примут свое. Просто будут новые НПД по бу вот и все.

 Чтобы не было бреда, до 1 октября 2017 года Вы можете написать свои предложения и пожелания по федеральным стандартам «Доходы» и «Расходы»  по адресу fin@ipbr.org .

Подробнее: https://www.ipbr.org/news/ipar/2017/09/09/survey/  

Клерк
Al_Kor
, Краснодар
Вопрос профессору "бухгалтерии" или кандидату: Вы хотите взять кредит 15 мл руб (для увеличения оборотных средств средств), у вас есть залог на 24 мл руб (недвижимость) оцененный фирмой аккредитованной сбербанком, у вас оборот 170 - 250 мл среднемесячный дебетовый, оптовая фирма по поставкам нефтепродуктов,  вы работаете напрямую с заводом производителем и потребителем минимизируете расходы не создавая склада, а вам в Сбербанке говорят, что все отлично но для того чтобы получить кредит вам нужно иметь не снижаемый товарный остаток на складе на сумму 30 мл руб...так кого надо посылать на курсы МСФО, своего бухгалтера или мягко говоря "некомпетентных" специалистов сбербанка которые создавали инструкции для получения кредита? Да тут же идиоту понятно, что если хочешь пополнить оборотные средства на 15 мл...а у тебя в товарных остатках постоянно 30 мл...СНИЗЬ ТОВАРНЫЕ ОСТАТКИ...и не надо получать кредит и платить за него проценты! У кого дохрена не снижаемых товарных остатков...не идут за кредитом, они избавляются от остатков!
Так вот в нашем случае ты садишься с  Бухгалтером и "маракуешь" над балансами что где и куда нарисовать чтобы получить кредит чтобы заработать денег чтобы заплатить налоги чтобы заплатить зарплаты и еще заработать на то как потом рассчитаться  за весь этот"гемор"! Вот одна из моделей проблем бизнеса...так куда вы сказали это все уйдет??? :) В какую "автоматизацию" процессов бухгалтерии :)?
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Аноним
, Москва

мы как то отказались брать кредит в банке, который помимо кучищи бумажек запросил данные по личным кредитам гены. Причем самое печальное про личные кредиты речь зашла на самом последнем этапе когда все остальное уже было собрано... месячная работа по ночам коту под хвост...

Клерк
FA
, Киров

Ничего в профессии не изменится. Потому что бухучет как таковой (в смысле правил, ПБУ, формирования отчетности и т.п.) никого не интересует. Т.к. в микро, малом и в большей части среднего бизнеса нету пользователей на это. А если нет спроса - сами знаете... Поэтому все больше бухгалтеров ориентируется не на ПБУ, а на настройки 1С. И это правильно - чего зря время терять. Другое дело - налоговый учет, тут хоть есть ради чего... Так что все эти изменения - они для газпромов и сбербанков. Поменяют ПБУ - 1С выпустит обновление - и будем жить, как жили, продолжая сверять данные в книгах продаж и покупок и отвечать на требования налоговой...

Клерк
Alexej 2011
Навык вести бухучет таким образом, чтобы он служил системой поддержки принятия решений менеджментом и собственниками организации есть у тех, кто работает с МСФО

 Вот МСФО   менеджмент  и собственников в российских реалиях, мякго говоря, далеко не всех интересует. 

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Аноним
, Северск

Alexej 2011, Вы писали:

Навык вести бухучет таким образом, чтобы он служил системой поддержки принятия решений менеджментом и собственниками организации есть у тех, кто работает с МСФО

 Вот МСФО   менеджмент  и собственников в российских реалиях, мякго говоря, далеко не всех интересует. 

 Насмотрелась я такой учёт и бухгалтеров,которые бухучёт не знают,у них 1с все делает.Они уйдут в прошлое,такие бухгалтера не нужны-это факт.Я уже давно и сама к такому выводу пришла,будут нужны профессионалы и совсем низший класс операторов будет.

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Аноним
, Астрахань
У организаций из примеров такие проблемы( оценочные обязательства, резервы ...) , о которых мелкаши и знать не знают :) какому малышу в провинции нужен МСФО? вы о чем?  
Клерк
Невоспитанная
, Краснодар
российские бухгалтеры почти разучились думать самостоятельно.

особенно можно не думать, когда 6-ндфл заполняешь


Работа главбуха станет намного сложнее – придется усвоить огромный объем новой информации, привыкнуть думать своей головой и принимать самостоятельные решения.

 

А сейчас эта работа только и состоит в нажимании кнопочек в проге. 

Тьфу, бредятина. Тот кто это написал,  нормальной работы главбуха даже и не нюхал.

Клерк
bestiya7460
, Челябинск

В итоге то получится как обычно: хотели как лучше получилось как всегда, простые вещи сделать не могут, что об остальном говорить..... 

независимый эксперт
BuhBuh
, Новосибирск
Al_Kor 5 баллов! Вот знаете, почитала, столько мыслей умных. А автор говорит привыкли первичку забивать! Ну всегда были, есть и будут статисты, это как в любой профессии-мало профессионалов, но не об этом хотелось написать!
"при Минфине создан Совет по стандартам бухгалтерского учета, основной функцией которого является осуществление экспертизы проектов бухгалтерских стандартов и вынесение рекомендаций по поводу целесообразности их принятия."
   ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО???  Вы меня конечно извините, но давайте спустимся с небес на землю. Это что очередной развод, чтобы штрафы впаривать? Зачем все усложнять?  Какого ч..а меня кто то будет учить вести бизнес и его учет? Как мне удобно так я и должен вести учет. Все эти ситуации настолько разовые, что достаточно просто обладать мозгами, чтобы их решить. И не надо для этого менять свой менталитет.  Зачем менять ПБУ? Чтобы получить больше налогов? Штрафов? Система себя изжила? какая система? То что у нас специалисты " выше" ничего не понимают в бухучете? И теперь хотят новых обучить "сложному"  и штрафовать ? ну не верю я в светлые позывы! Может я пессимист ? ((
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Аноним
, Владивосток
Сколько лет я спотыкалась через тех, кто считал что знает бухгалтерию лучше меня, что я просто свожу дебет с кредитом, что я бездельник и т.п. Полгода назад мой начальник сам полез изучать бухучет (потом с радостью сказал мне, что узнал про активные и пассивные счета....). В итоге: разбирайтесь сами со своей бухгалтерией! После прочтения статьи возник вопрос: а мнение таких вот личностей никто не учел? А чо так? Они же больше нас знают! 1С все сосчитает, деньги с кассы знаем на что тратить, расчетный счет вот еще незнамо чо, но и туда суются. Мой начальник прилетел с совещания: ему сказали, что если отчет в статистику не сдадим - штраф 120 000.... И тут-то выяснилось, что отчет давно уже сдается, штрафов нет и не предвидится... Вот что с ними делать? А вы тут резервы создавай... А на ...., создавать те резервы? Вот и расскажите ему. К начальникам бы еще профстандарты разработали бы. А то суются туда все кому не лень, все знают, а я потом сижу и рассказываю, так сказать, ликбез провожу, причем бесплатно.
Клерк
sv777
, Саратов
Ой, напугали)))Только кого они хотели этим напугать? Они лучше бы в законодатели бухгалтерских стандартов взяли хотя бы одного практикующего бухгалтера, тогда может быть у них маразма поубавилось бы))
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Аноним
, Новосибирск

Сейчас сижу и читаю свеженькое уведомление:

"для дачи пояснений по вопросу:
Для представления пояснений или внесения исправлений в налоговую декларацию в связи с выявлением камеральной налоговой проверкой ошибок в налоговой декларации (расчете), представленной 04.05.2017 по налогу 1151111 Расчет по страховым взносам за 3 месяца квартальный 2017 года.
Согласно порядка заполнения налогового расчета по страховым взносам, утвержденного
Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ заполнено с ошибками:
Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу ФЛ по коду строк 11_030_1,
11_030_2, 11_030_3, 11_030_4, 11_030_5, Подраздела 1.1 Приложения 1 Раздела 1 Расчет
взносов на ОПС."

И все, а дальше пугалки за неотправку квитанции о приеме.

Какие мне, как бухгалтеру нужны знания для правильной реакции на это уведомление? С чего налоговая решила, что есть ошибки? Где хоть какая-то ссылка на то, что что-то с чем-то не идет? Просто написали "у вас неправильно показаны выплаты".

Они мне создали работу, я теперь буду весь день дозваниваться, чтобы узнать, о какой ошибке идет речь, а потом писать пояснение, что все показано правильно. Заполнялось в СБиСе, так что о технической ошибке речи быть не может.

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Аноним
, Шатура
Нет слабых бухгалтеров =есть  те кто знает и кто не знает.Те кто знает  работают в нормальной компании где бухгалтерию  хоть немного но уважают .А те кто не знает те там где разовые фирмочки ,отработал год два и списали вместе с фирмой .А с увеличением фискальных инструментов в налоговой -бух становиться просто регистратором  плюс минус .И так думает практически вся рыночная мелочевка.В более мение серьезной компании еще понимают что от бухгалтера может и развитие фирмы зависит 
Клерк
Старый ворчун
Всё очень верно сформулировано в #6.

Отстали бы уже от мелкого бизнеса со своим бухучетом - совсем. 
Миллионы человеко-часов, тонны бумаги, несчитанные киловатты и пр. тратятся ежегодно на изготовление совершенно бесполезных минфиновских "форм".

Клерк
in vino veritas
, Хабаровск

Если хотят сделать отчетность прозрачной для инвесторов и других пользователей это прекрасно. Но учитывая современные реалии, это нужно сделать добровольным моментом. Для среднего бизнеса принципы управленческого учета определяются собственником, как он хочет считать прибыль так бухгалтер и будет делать. Т.о. получается 3 вида учета: налоговый, бухгалтерский и управленческий. В этой категории объединить 2 последних  не выйдет. Только для крупного и очень крупного бизнеса. Так они и сейчас применяют МСФО, зачем в очередной раз усложнять жизнь других? Отбиваем зарплаты в министерствах и ведомствах? 

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Сейчас сижу и читаю свеженькое уведомление:


Какие мне, как бухгалтеру нужны знания для правильной реакции на это уведомление? С чего налоговая решила, что есть ошибки? Где хоть какая-то ссылка на то, что что-то с чем-то не идет? Просто написали "у вас неправильно показаны выплаты".

Они мне создали работу, я теперь буду весь день дозваниваться, чтобы узнать, о какой ошибке идет речь, а потом писать пояснение, что все показано правильно. Заполнялось в СБиСе, так что о технической ошибке речи быть не может.

Ну, работу ("я теперь буду весь день дозваниваться") ты сама себе создаешь.

Я подобную ерунду неоднократно получал. Всегда отвечаю "на ваш... ... т.к.  в Вашем требовании не указаны конкретные ошибки/противоречия, дать содержательные пояснения не представляется возможным".

И что интересно: повторные запросы ни разу не приходили.

Клерк
Alexej 2011

Аноним, Вы писали:


 Насмотрелась я такой учёт и бухгалтеров,которые бухучёт не знают,у них 1с все делает.Они уйдут в прошлое,такие бухгалтера не нужны-это факт.

 

Мне, наверное, везет. Таких
уже лет 9 не встречал.

Клерк
sv777
, Саратов
Я подобную ерунду неоднократно получал. Всегда отвечаю "на ваш... ... т.к.  в Вашем требовании не указаны конкретные ошибки/противоречия, дать содержательные пояснения не представляется возможным".

И что интересно: повторные запросы ни разу не приходили.

 Я тоже неоднократно получала всякую фигню от налоговой, и тоже дозванивалась, пытаясь выяснить в чем же собственно ошибки. Теперь обязательно буду отвечать Вашим текстом без всяких звонков.Спасибо!!!

Клерк
Alexej 2011
 т.к.  в Вашем требовании не указаны конкретные ошибки/противоречия, дать содержательные пояснения не представляется возможным".

 Надо распечатать и себе перед монитором повесить

Клерк
Листопад5
, Копейск
"на ваш... ... т.к.  в Вашем требовании не указаны конкретные ошибки/противоречия, дать содержательные пояснения не представляется возможным".

 +100500)))) тоже себе в копилочку возьму

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Аноним
, Санкт-Петербург
Если, бухгалтера начнут думать самостоятельно, то что начнут думать налоговики, штрафовать за каждую самостоятельную трактовку.
Все МСФО актуально только для АО и банков и чьи акции в свободной продаже, для 90 % бизнеса в РФ это никому не нужный багаж.
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Аноним
, Новосибирск
Ну, работу ("я теперь буду весь день дозваниваться") ты сама себе создаешь.

 Все-таки за полдня дозвонилась. У меня иностранец без отчества. Отправляла с отчеством, присылали, что его СНИЛС не совпадает, я послала корректировку без отчества. И у них его сумма задвоилась. Теперь просят еще раз прислать корректировку со сведениями на него одного, а декларацию на всех. Ох, не знаю, что мне СБиС на это скажет. Но если бы я не выяснила, доначислили бы мне суммы на иностранца второй раз. А потом доказывай, что не верблюд.

Есть должность "специалист по связям с общественностью". Скоро появятся "специалисты по связям с контролирующими органами".

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Аноним
, Москва
Российский бухгалтер бессмертен. Он одновременно живет как минимум в трёх измерениях - бухгалтерском, налоговом, трудовом. Те, кто совершенствуют бух.учет, ничего не подозревают о других измерениях. Те, кто "совершенствуют" налоговое законодательство, как правило, занимаются мелочевкой и удушением легального бизнеса. И т.д. Никто кроме российского бухгалтера не может действовать в этой матрице. Поэтому российский бухгалтер - это самая креативая и перспективная специальность в мире!
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<b>Модератор</b>
Над.К
о в отношении этих двух режимов все вышеуказанное правильно  Неправильно. В Налоговый кодекс...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Клерк
Al_Kor
Над.К, Вы писали:я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт рук...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
Во втором абзаце сказаноДоходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в&...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.  А это что? ес...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
я вам пишу конкретно опыт своей деятельности,  Какое отношение Ваш опыт руководителя и пр. и...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, з...
AliExpress обложат НДС
Клерк
Al_Kor
Да послушайте, вот именно что мы находимся на профессиональном ресурсе и я профессионал с 25 летн...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП
Аноним
18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисл...
AliExpress обложат НДС
<b>Модератор</b>
Над.К
По всем спец режимам есть максимальный размер выручки после которого "режим" теряется и переходит...
Патентная система: все, о чем нужно знать бухгалтеру и ИП