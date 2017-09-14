Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся

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Какие новые стандарты учета изменят бухгалтерскую профессию? В конце статьи — тест, который поможет понять вашу готовность к ФСБУ.

Чем не испугать российского бухгалтера

Современный российский бухгалтер привык работать в постоянно меняющемся правовом поле. Стращать его изменениями в «нормативке» - все равно, что пугать ежа сами знаете чем.

Реформа бухгалтерского учета в стране продолжается уже почти двадцать лет. Ее декларируемая цель – приблизить отечественные правила ведения бухгалтерского учета к международным.

За это время введен в действие ряд новых бухгалтерских стандартов в большей или меньшей степени соответствующих Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом частота принятия новых нормативных документов и внесения изменений в старые была не очень большой, что позволяло бухгалтерам относительно неспешно адаптироваться к изменениям.

Многие из них продолжают думать, что все и дальше будет развиваться примерно таким же образом, поэтому можно решать проблемы по мере их поступления.

Сейчас, наверное, каждый бухгалтер, читающий эту статью, подумал, что я не в себе: ведь чуть ли не каждый день приходится изучать какие-то новые правила для того, чтобы состряпать какой-то новый отчет.

Действительно, это так.

Но меняются в основном формы документов, создаваемых для надзорных органов, и формат их подачи.

Глобальные же изменения в методологию бухгалтерского учета, заставляющие в корне изменить привычный уклад работы, вносились не так часто. Пока. В ближайшие годы все сильно изменится. И эти изменения будут вноситься очень быстро.

И что изменится?

Всего в 2019-2021 гг. в силу должны вступить 14 федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) , половина из которых заменит привычные российскому бухгалтеру положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), вторая же половина не имеет аналогов в действующем законодательстве.

Еще 4 действующих ПБУ будут существенно изменены. То есть за 3 года нормативное регулирование бухгалтерского учета обновится более, чем наполовину.

Чтобы понять масштаб изменений, приведу всего два числа: в настоящее время действует 24 ПБУ, которые были приняты за 14 лет (с 1998 г. по 2011 г.).

Чем новые стандарты отличаются от привычных

Новые стандарты будут существенно сложнее существующих. Они предполагают широкое использование профессионального суждения бухгалтера, которого у большинства отечественных бухгалтеров нет.

Среднестатистический российский бухгалтер привык к тому, что за него кто-то уже все решил: будь то государство, установившее унифицированные формы бухгалтерской отчетности, или великая и ужасная фирма 1С, тиражирующая однотипные решения автоматизации бухучета в масштабах страны.

Многие годы жесткой регламентации каждого действия бухгалтера со стороны государства привели к тому, что российские бухгалтеры почти разучились думать самостоятельно. Большая часть компетенций современных российских бухгалтеров лежит в плоскости налогового, а не бухгалтерского учета. Навык вести бухучет таким образом, чтобы он служил системой поддержки принятия решений менеджментом и собственниками организации есть у тех, кто работает с МСФО, но таких бухгалтеров в России не так много.

Кто разрабатывает новые правила

С прошлого года реформа бухгалтерского учета вышла на качественно новый уровень: если раньше реформированием занимался, по большому счету, только сам Минфин, то в мае 2016 г. была принята Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 г. ФСБУ заменят существующие положения по ПБУ.

Кто же готовит новую «нормативку»? 3 из 14 проектов стандартов по старинке зреют в недрах Минфина («Аренда», «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность»).

Разработчиками оставшихся одиннадцати назначены 4 ответственных исполнителя, не имеющие прямого отношения к государству. Таким образом Минфин реализовал норму закона о бухучете №402-ФЗ, предполагающую наличие в стране субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета. Вот эти ребята:

Разработчики взаимодействуют с государством следующим образом. При Минфине создан Совет по стандартам бухгалтерского учета, основной функцией которого является осуществление экспертизы проектов бухгалтерских стандартов и вынесение рекомендаций по поводу целесообразности их принятия.

Субъект негосударственного регулирования разрабатывает первоначальный вариант текста проекта стандарта, ориентируясь на требования соответствующего МСФО.

Затем вывешивает его на своем сайте и собирает замечания и предложения по доработке текста любых заинтересованных лиц, осуществляя таким образом процедуру общественного обсуждения проекта. Эти замечания принимаются или не принимаются, но в любом случае рассматриваются на заседаниях рабочих групп.

По завершению процедуры общественного обсуждения, проект ФСБУ отправляется на рассмотрение Советом. Последний выносит свои рекомендации по доработке текста проекта, негосударственный регулятор дорабатывает проект и снова отправляет в Совет.

Таких итераций может быть несколько, но заканчиваться все должно рекомендацией Совета Минфину принять стандарт.

Из названной четверки в срок работу выполнил только один - Фонд «НРБУ «БМЦ». Остальные до сих пор не представили в Минфин уведомления о разработке проектов ФСБУ и не приступили к их публичному обсуждению. Но это не так важно в силу того, что 3 указанные организации должны разработать всего 4 стандарта.

Большая же часть работы досталась тому, кто ее делает. Стало быть, основной объем работы по подготовке новых ФСБУ будет выполнен, и грядущего существенного усложнения правил учета не избежать.

В итоге?

Труд рядовых бухгалтеров в ближайшие 3-5 лет будет все больше и больше автоматизироваться. Тем, кто привык просто забивать «первичку» в 1С, придется заняться чем-то другим. Эта статья не про них – они не выживут в любом случае.

Работа главбуха станет намного сложнее – придется усвоить огромный объем новой информации, привыкнуть думать своей головой и принимать самостоятельные решения.

Единственный шанс остаться в профессии в среднесрочной перспективе – начинать учить МСФО. Тех, кто заблаговременно не начнет учиться новым правилам учета, ждет биржа труда. Времени на раздумья уже не осталось: 2019 г. не за горами.

Протестируйте себя

Предлагаю небольшой тест. Задайте своему главбуху или себе, если вы сам главбух, следующие вопросы. Если вопросы вызовут недоумение, сменяющееся паникой, – налицо верный признак того, что надо срочно делать.

Банкам не нравится наш баланс – активы мало стоят, кредит под такое обеспечение не хотят давать. Знакомый оценщик говорит, что наша недвижимость (оборудование, автомобили и т.д.) сейчас реально стоят больше. Мы можем что-то с этим сделать, чтобы банку баланс понравился? (Ответ: Мы можем провести переоценку и отразить ее результаты в конце года, а скоро планируется разрешить проводить переоценку чаще, чем один раз в год. Если начнет говорить, что этого делать не стоит из-за налога на имущество – вариант нормы). Нам предлагают в аренду кусок земли на 20 лет. Я хочу построить на нем магазин (шахту, луна-парк с блэкджеком и официантками и т.д.). Но через 20 лет магазин придется снести за наш счет. Нам в бухучете сейчас это расходы нужно будет признавать или через 20 лет? (Ответ: При принятии этого объекта к учету нужно создать оценочное обязательство по предстоящей ликвидации основного средства, за счет которого через 20 лет будет осуществляться его ликвидация. Т.е. расходы признавать сейчас). Мы закупили партию техники на высоком курсе доллара (втридорога у фирмы, рекомендованной продажным снабженцем, и т.д.). Сейчас все конкуренты продают это в два раза дешевле нашей цены закупа, и мы явно не сможем продать дороже. Мы можем сделать так, чтобы на складе у нас эти товары числились по реальной цене? (Ответ: Конечно, мы должны создать резерв под снижение их стоимости и списать разницу на убытки).

На самом деле, предлагаемые ситуации - не ближайшее будущее учета основных средств и запасов (и давно уже будничный вопрос применения МСФО), а уже действующая в нынешнем нормативно-правовом поле реальность.

Просто в грядущих стандартах методика учета в подобных ситуациях будет несколько изменена и будет более четко прописана. Пока Минфин достаточно мягко относится к игнорированию некоторых бухгалтерских правил, больше уделяя внимание налоговому учету.

Но налогообложение стремительно движется в сторону полной прозрачности и подконтрольности государству. Следующий на очереди бухгалтерский учет.