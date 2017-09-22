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Счет-фактура выставлен позднее 5 дней с момента реализации: какие последствия?

22.09.17 11:55
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В чем ситуация

По договору на продажу печатной продукции организация А передает организации Б книги за плату, кроме того, компания Б оплачивает компании А почтовые расходы на доставку этих книг. Организация А выставляет товарную накладную (ТОРГ-12) от 06.09.2017, так как книги были направлены в этот срок, затем по факту доставки 13.09.2017 выставляет акт оказанных услуг и счет-фактуру на общую сумму договора (книги и доставка).

В частности, для закрытия договора компания А должна предоставить книги и организовать доставку, то есть передача книг оформляется товарной накладной, а доставка — актом, по факту доставки, то есть  более чем через 5 дней после товарной накладной. Счет-фактура выставлен на общую сумму с датой акта.

Правомерно ли это? Или в связи с тем, что на выставление счета-фактуры дается 5 дней, товарная накладная должна быть с датой не ранее 09.09.2017? Возможно ли принять товарную накладную, акт и счет-фактуру с текущими данными или какой-то из документов нельзя принять и следует поменять даты?

Как правильно?

Единый счет-фактура может быть выставлен как на отгрузку товара, так и на доставку товара. Но поскольку в рассматриваемом случае товарная накладная составлена раньше, чем акт, то безопаснее выставлять два счета-фактуры с разными датами.

Однако из анализа норм законодательства и разъяснений контролирующих органов следует, что счета-фактуры, выставленные исполнителем после срока, установленного п. 3 ст. 168 НК РФ, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога, предъявленных покупателю продавцом.

В соответствии с п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных пп. 5, 5.1 и 6 данной статьи Кодекса. При этом п. 5 ст. 169 НК РФ предусмотрено указание в счете-фактуре в том числе порядкового номера и даты его составления.

Что говорит Минфин

По общему правилу, установленному п. 3 ст. 168 НК РФ, счет-фактура выставляется не позднее 5 дней со дня отгрузки товаров, оказания услуг, выполнения работ.

При этом для целей применения налога на добавленную стоимость датой отгрузки товаров признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на имя покупателя или перевозчика для доставки товаров покупателю (письма Минфина РФ от 28.07.2011 № 03-07-09/23, от 01.11.2012 № 03-07-11/473).

Согласно официальной позиции Минфина РФ, изложенной в письмах от 09.11.2011 № 03-07-09/39, от 17.02.2011 № 03-07-08/44, от 02.07.2008 № 03-07-09/20, счет-фактура, выставленный до оформления первичных документов, подтверждающих отгрузку товаров, считается составленным с нарушением срока, предусмотренного п. 3 ст. 168 Кодекса. На основании такого счета-фактуры НДС принять к вычету нельзя.

Вместе с тем в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры, которые позволяют налоговому органу идентифицировать продавца, покупателя, наименование и стоимость товаров, а также ставку и сумму налога, не могут служить основанием для отказа в вычете.

Таким образом, если для идентификации достаточно содержащихся в счете-фактуре сведений, то для получения вычета неважно, когда счет-фактура был выписан — в течение 5 дней со дня отгрузки либо до отгрузки.

Минфин РФ в письме от 30.10.2009 № 03-07-09/51 указал, что компания вправе выставить единый счет-фактуру в аналогичной ситуации. Ведомство опирается на утратившие силу правила заполнения счета-фактуры (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914). Действующие правила заполнения счета-фактуры также не запрещают выставлять смешанный счет-фактуру одновременно на товары, работы и услуги.

Правила заполнения счета-фактуры, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, не запрещают составлять один счет-фактуру на товары и услуги (или работы). В правилах не указано, что счет-фактуру нужно оформлять отдельно — на товар, отдельно — на работу, отдельно — на услугу. Более того, форма счета-фактуры содержит графу «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права».

Это означает, что в одном счете-фактуре может быть указано несколько операций: и отгрузка товара, и выполнение работ, и оказание услуг, при условии, что продавец товара и исполнитель услуг (работ) — одно и то же лицо, соответственно, покупатель товара и заказчик услуг (работ) — также одно и то же лицо.

Кроме того, контролирующие органы не раз отмечали, что счета-фактуры, выставленные исполнителем после срока, установленного п. 3 ст. 168 НК РФ, не являются основанием для отказа в принятии к вычету НДС (письма Минфина РФ от 25.01.2016 № 03-07-11/2722, от 23.12.2016 № 03-03-06/3/77429, от 09.04.2015 № 03-07-11/20293, УФНС РФ по г. Москве от 29.03.2016 № 16-15/031787).

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Источник: "Время бухгалтера"

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