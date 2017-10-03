Будущее бухучета. К чему готовиться и почему скрыть данные учета будет невозможно
А вы знаете, что такое блокчейн? И зачем вообще бухгалтеру с этим разбираться?
Давайте простыми словами объясним.
Блокчейн — это система, которая была создана для защиты транзакций в сети. Изначально она создавалась для биткоинов. Но в будущем блокчейн распространится на другие сферы. В том числе, на бухгалтерский учет.
Блокчейн — достаточно сложная в своей структуре система. По сути, это база данных, которая состоит из блоков информации. И сделана она так, чтобы нельзя было украсть данные, совершить мошенничество и нарушить имущественные права.
Систему блокчейн часто называют коллективным сетевым бухгалтером. То есть блокчейн следит, правильно ли передаются сведения о цифровых единицах в сети. Обмануть других бухгалтеров в блокчейне не имеет смысла, потому что система сразу отбросит тех, кто пытается это сделать.
Но бухгалтерам знать технические тонкости блокчейна ни к чему.
Давайте просто посмотрим, какое будущее сулят эксперты бухгалтерскому учету?
Обзор уже сущействующих блокчейн-приложений и сервисов в учете сделали наши друзья из investory.pro.
Больше полезных роликов на investory.pro