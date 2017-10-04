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Как увеличить свой отпуск в 2018 году, не нарушая закон

04.10.17 10:06
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Отпуск может быть использован работником не полностью. По соглашению между работником и работодателем он может быть разделен на части. Статьей 125 ТК РФ предусмотрено, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Других ограничений нет.

В связи с этим, если руководство организации не будет возражать, работник вправе использовать оставшиеся 14 дней как угодно.

Например, работник вправе прибавлять к выходным еще один день (пятницу) в течение дачного периода.

Расчет отпуска в 2018 году

На 2018 г. Минтруд России подготовил производственный календарь (проект постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году»).

в 2018 году будут такие дни отдыха:

  • с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.;
  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 11 марта;
  • с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;
  • с 10 по 12 июня;
  • с 3 по 5 ноября.
Учитывая данный календарь, отпуск в 2018 г. можно разделить следующим образом:

I часть — подано заявление на отпуск с 19 по 22 февраля — на 4 календарных дня.

Фактически работник отдыхает 9 дней — с 17 по 25 февраля (4 выходных + 1 праздничный + 4 календарных).

II часть — подано заявление на отпуск с 5 по 7 марта — на 3 календарных дня.

Фактически работник отдыхал 9 дней (выходной день с субботы 6 января перенесен на пятницу 9 марта) — с 3 по 11 марта (5 выходных + 1 праздничный + 3 календарных).

III часть — подано заявление на отпуск с 3 по 4 мая — на 2 календарных дня и заявление с 7 по 11 мая — на 4 календарных дня (напоминаем, что праздничные дни (9 мая) в число календарных дней отпуска не включаются).

Фактически работник отдыхал 15 дней (выходные дни перенесены с воскресенья 7 января на среду 2 мая и с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля) — с 29 апреля по 13 мая (7 выходных + 2 праздничных (1 и 9 мая) + 6 календарных).

IV часть — подано заявление на отпуск с 6 по 19 августа — на 14 календарных дней.

V часть — неиспользованный один день отпуска работник может взять в любой день года.

Всего использовано 28 календарных дней очередного отпуска.

Фактически же работник отдыхал 50 дней.

Следует обратить внимание, что в примере указано, какие именно дни отпуска нужно указывать в заявлении. Не перепутайте! Если в заявлении будут указаны фактические дни отпуска, то в расчет войдут и выходные дни.

При этом законодательство не нарушено, и вряд ли пострадал производственный процесс, так как в период праздников работы обычно меньше. Самая же продолжительная часть отпуска была оговорена в графике отпусков.

Стань экспертом
Ирина Ланина

аудитор

Международный еженедельник "Финансовая газета"

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