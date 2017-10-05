«Ночной бухгалтер». Как бухгалтеры сдают последний отчет (ШОК-видео 18+)
Нам надоели новости-страшилки. Хочется бухгалтерского позитива. Ловим его сегодня вместе.
У бухгалтеров тоже бывает безудержное веселье
Когда бухгалтер готов вгрызаться в торт, представлять себя рок-звездой и пить совсем не колу, танцуя под шаманские бубны?
Нет, не только в ночь на 1 января.
Сдача отчетности! Вот великое время бухгалтерского отрыва.
Смотрите видео. И там совсем не то, что вы ожидали.
Его для нас сделала в своем блоге компания «Такснет».
В комментах тоже отрыв: кто-то считает, что заняться интересным можно и не выходя из офиса.
В общем, настоящий формат 18+.
За переводы в банках не будут брать комиссию
Еще одна приятность.
Банки создадут систему бесплатных мгновенных платежей, которая пока будет функционировать для физлиц.
А потом ее распространят и на компании.
Налоговики ударились в эпистолярный жанр
Новость сама по себе не из разряда хороших, но хотя бы дает повод улыбнуться. Или оскалиться.
И тем не менее.
Увесистый конверт с кипой бумаг получила из ИФНС читательница нашего форума. Что бы это могло быть? Волнительно!
В конверте оказался акт сверки на 28 листах, который компания не запрашивала. Бухгалтер в недоумении. Почему не по ТКС?
Последние письма Минфина и важные решения судов
Сами письма финансового ведомства, конечно, не всегда поддерживают налогоплательщиков. Но хорошая новость в том, что юрист сэкономил ваше время и кратко проанализировал аж 70 писем Минфина.
Судьи начали использовать в своих решениях ссылки на ст. 54.1 НК РФ про новые правила должной осмотрительности. Она действует только полтора месяца, а дела уже пошли. Смотрите, в пользу кого.
Помощники в отчетности
Продолжаем помогать вам сдавать отчеты за 3 квартал без проблем.
Сегодня в копилку еще две статьи:
Единая (упрощенная) налоговая декларация за 3 квартал 2017: кому и как заполнять;
Как заполнять новые строки расчета по налогу на имущество и декларации.
Зачем вам «Ночной бухгалтер?»
Чтобы не было скучно в бухгалтерии.
«Ночной бухгалтер» приходит каждый день в 18 часов. В выходные не приходит.
------------------------------
Ваша безбашенная редакция
У нас вообще сдача каждый день в редакции. Поэтому мы по вечерам такие: