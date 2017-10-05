«Ночной бухгалтер». Как бухгалтеры сдают последний отчет (ШОК-видео 18+)

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Нам надоели новости-страшилки. Хочется бухгалтерского позитива. Ловим его сегодня вместе.

У бухгалтеров тоже бывает безудержное веселье

Когда бухгалтер готов вгрызаться в торт, представлять себя рок-звездой и пить совсем не колу, танцуя под шаманские бубны?

Нет, не только в ночь на 1 января.

Сдача отчетности! Вот великое время бухгалтерского отрыва.

Смотрите видео. И там совсем не то, что вы ожидали.

Его для нас сделала в своем блоге компания «Такснет».

В комментах тоже отрыв: кто-то считает, что заняться интересным можно и не выходя из офиса.

В общем, настоящий формат 18+.

За переводы в банках не будут брать комиссию

Еще одна приятность.

Банки создадут систему бесплатных мгновенных платежей, которая пока будет функционировать для физлиц.

А потом ее распространят и на компании.

Налоговики ударились в эпистолярный жанр

Новость сама по себе не из разряда хороших, но хотя бы дает повод улыбнуться. Или оскалиться.

И тем не менее.

Увесистый конверт с кипой бумаг получила из ИФНС читательница нашего форума. Что бы это могло быть? Волнительно!

В конверте оказался акт сверки на 28 листах, который компания не запрашивала. Бухгалтер в недоумении. Почему не по ТКС?

Последние письма Минфина и важные решения судов

Сами письма финансового ведомства, конечно, не всегда поддерживают налогоплательщиков. Но хорошая новость в том, что юрист сэкономил ваше время и кратко проанализировал аж 70 писем Минфина.

Судьи начали использовать в своих решениях ссылки на ст. 54.1 НК РФ про новые правила должной осмотрительности. Она действует только полтора месяца, а дела уже пошли. Смотрите, в пользу кого.

Помощники в отчетности

Продолжаем помогать вам сдавать отчеты за 3 квартал без проблем.

Сегодня в копилку еще две статьи:

Единая (упрощенная) налоговая декларация за 3 квартал 2017: кому и как заполнять;

Как заполнять новые строки расчета по налогу на имущество и декларации.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы не было скучно в бухгалтерии.

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У нас вообще сдача каждый день в редакции. Поэтому мы по вечерам такие: