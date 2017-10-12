Главбух как экономист и финдир: как скорректировать финансовый план на следующий год
Финансовое планирование представляет собой прогнозирование будущих доходов и расходов, которое включает стоимостную оценку деятельности компании.
Главная цель любого коммерческого предприятия — прибыль. В рамках финансового планирования анализируют не только предполагаемый размер прибыли, но и направления ее использования после уплаты всех налогов.
Планирование осуществляют с помощью финансовых планов, которые составляет финансовый или экономический отдел организации (в редких случаях — бухгалтерия).
Финансовые планы разрабатывают на год и на более длительные периоды, в рамках нашего анализа изучим годовой финансовый план.
К основным планам, которые ежегодно вынуждено составлять каждое предприятие, относят:
- планы прибылей и убытков;
- планы доходов и расходов;
- планы продаж.
Планирование финансовых показателей деятельности не лишено погрешностей, поэтому часто на конец года руководители запрашивают данные по сравнению плановых и фактических показателей.
Исходя из этого, специалисты финансовых служб предприятия вносят корректировки в план будущих периодов.
Корректировка планов продаж
Финансовое планирование начинают с прогнозирования объемов реализации и составления бюджета продаж.
Бюджет продаж отражает объемы реализации в разрезе каждого месяца по всем видам продукции на протяжении отчетного периода.
Чтобы спрогнозировать объемы реализации, анализируют рынок и его конъюнктуру, конкурентов и их ценовую политику, собственную конкурентоспособность, потенциальных покупателей, их возможности приобрести товар предприятия. Рассмотрим план-факт продаж ООО «Альфа», занимающегося производством и продажей деревянных стульев (табл. 1).
Исходя из данных табл. 1, планируемое количество продаж не сильно отличается от фактического в период с января по август. Такое символическое отклонение связано с погрешностью прогнозирования, а вот отклонения плана от факта с сентября по декабрь нельзя списать на погрешность.
|
Таблица 1. План-факт продаж по производству деревянных стульев по месяцам
|
Показатель
|
Месяц
|
Итого
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
Плановое количество продаж, ед.
|
250
|
370
|
380
|
410
|
430
|
430
|
430
|
430
|
410
|
380
|
370
|
350
|
4640
|
Фактическое количество продаж, ед.
|
244
|
376
|
391
|
412
|
442
|
428
|
424
|
432
|
376
|
344
|
351
|
332
|
4552
|
Цена за единицу, тыс. руб.
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
х
В случае подобных отклонений следует провести дополнительный анализ, чтобы понять, за счет чего возникли изменения.
В результате проведенного анализа установлено, что в сентябре на рынке появилось конкурентное предприятие — ООО «Бета».
Качество и дизайн товара схожи, поэтому появление конкурента резко отразилось на объемах реализации компании «Альфа».
Кроме того, цена за единицу продукции у ООО «Бета» установлена на более низком уровне — 23 500 руб.
Компания «Бета» использует стратегию ценообразования низких цен (ценового прорыва).
Такую стратегию выбирают, чтобы вытеснить конкурентов за счет установления более низкой конкурентной цены за единицу продукции, что и проявилось у нас в динамике с сентября по декабрь.
Применяя стратегию низких цен, предприятие добивается успеха на рынке, вытесняет конкурента или нескольких конкурентов, занимает монопольное положение на стадии роста, а затем повышает цены на свои товары. Значит, есть вероятность, что в начале следующего года ООО «Бета» поднимет цену на единицу продукции.
Возможны два варианта действий компании «Альфа» в данной ситуации:
- понизить цену до уровня компании «Бета»;
- оставить цену на уровне 24 000 руб. за один стул.
Важный момент: прежде чем принимать кардинальные решения относительно цены, стоит изучить других конкурентов в рассматриваемом сегменте рынка (табл. 2).
Как видно из табл. 2, самые низкие цены у ООО «Альфа» и представленной выше компании «Бета». Согласно проведенному анализу будет идеальным установить цену в диапазоне от 24 000 до 24 500 руб. Учитывая, что предприятие «Бета» заняло свою нишу на рынке с ценой в 23 500 руб., стоит рассмотреть вариант снижения цены. Однако прежде чем бездумно принимать такое решение, нужно проанализировать показатели доходности при цене 23 500 руб.
|
Таблица 2. Рыночные цены конкурентов
|
Наименование предприятия
|
Рыночная стоимость единицы аналогичной продукции, руб.
|
ООО «Альфа»
|
24 000
|
ООО «Бета»
|
23 500
|
ООО «Гамма»
|
25 100
|
ООО «Омега»
|
25 130
|
ООО «Сигма»
|
24 900
|
ООО «Тета»
|
24 300
|
Средняя цена
|
24 488
Анализ постоянных и переменных издержек
Анализ полных расходов на производство и реализацию продукции предполагает оценку размера себестоимости продукции.
Условно-постоянные расходы (табл. 3) не зависят или слабо зависят от объема производства (амортизационные отчисления, арендная плата, заработная плата административно-управленческого персонала (АУП), страховые взносы, затраты на телефонию, Интернет и др.).
Условно-переменные расходы (табл. 4) напрямую зависят от объема, то есть либо увеличиваются с ростом объема производства, либо уменьшаются при его снижении (затраты на сырье и материалы, оплата труда основных производственных рабочих (ОПР) и др.).
|
Таблица 3. Условно-постоянные расходы, тыс. руб.
|
Наименование расходов
|
Прогноз —
|
Фактический показатель
|
Итого
|
План на месяц (2017 г.)
|
План на 2017 г.
|
месяц
|
год
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
Арендная плата
|
250
|
3000
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
3000
|
270
|
3240
|
Коммунальные услуги
|
19,86
|
238, 34
|
20,14
|
18,40
|
19,20
|
20,10
|
17,15
|
19,30
|
19,90
|
20,56
|
19,32
|
17,45
|
21,01
|
18,65
|
231, 20
|
20,03
|
240,45
|
Расходы на услуги связи
|
5,50
|
66
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
5,50
|
66
|
5,50
|
66
|
Амортизационные отчисления
|
4,31
|
51,83
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
4,31
|
51,83
|
4,31
|
51,83
|
Расходы на оплату труда АУП
|
865
|
10 380
|
812,70
|
834,80
|
914,20
|
891,30
|
847,30
|
833,19
|
912,00
|
930,00
|
868,11
|
843
|
819
|
968
|
10 473,60
|
916,44
|
10 997,28
|
Страховые взносы
|
259,50
|
3114,00
|
243,81
|
250,44
|
274,26
|
267,39
|
254,19
|
249,95
|
273,60
|
264,30
|
241,20
|
232,90
|
235,70
|
271,40
|
3059,14
|
274,93
|
3299,18
|
Итого
|
1404,
|
16 850
|
1336
|
1363
|
1467
|
1438
|
1378
|
1362
|
1465
|
1474
|
1388
|
1353
|
1335
|
1517
|
16 881
|
1491
|
17 894
Как следует из табл. 3, отклонение плановых расходов от фактических составило 31,61 тыс. руб. Это говорит о качественной работе по планированию на 2016 г. Планируемая арендная плата не отличается от факта, так как есть договор аренды, в котором зафиксирована ее стоимость. Коммунальные услуги, естественно, варьируются из месяца в месяц в зависимости от фактического потребления. Расходы на оплату труда также изменяются каждый месяц, что связано с отпусками, больничными, премированием.
При планировании расходов на 2017 г. учитывают данные договора об аренде на следующий год: стоимость аренды увеличивается с 250 тыс. руб. до 270 тыс. руб. Коммунальные услуги рассчитываются исходя из фактических показателей за 2016 г., на следующий год они увеличены на 4 % с учетом прогноза Минэкономики России. Затраты на Интернет, телефонию и амортизацию планируются на прежнем уровне. Расходы на оплату труда рассчитываются исходя из фактических данных за 2016 г., на 2017 г. они увеличены на 5 % по прогнозу Минэкономразвития России.
Планируемый ежемесячный размер условно-постоянных расходов на 2017 г. составляет 1491,22 тыс. руб., вне зависимости от изменений объема производства он будет оставаться на таком же уровне.
|
Таблица 4. Условно-переменные расходы, тыс. руб.
|
Показатель
|
Расход на единицу
|
Фактические расходы
|
Итого
|
Планируемые расходы 2017 г. на единицу
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
Фактический объем реализации, ед.
|
х
|
244
|
376
|
391
|
412
|
442
|
428
|
424
|
432
|
376
|
344
|
351
|
332
|
4552
|
х
|
Материальные расходы
|
5,00
|
1220,43
|
1880,67
|
1955,70
|
2060,74
|
2210,79
|
2140,77
|
2120,76
|
2160,77
|
1880,67
|
1720,61
|
1755,63
|
1660,59
|
22 768,19
|
5,24
|
Расходы на оплату труда ОПР и страховые взносы
|
10,65
|
2599,61
|
4005,95
|
4165,76
|
4389,50
|
4709,12
|
4559,97
|
4517,35
|
4602,58
|
4005,95
|
3665,02
|
3739,60
|
3537,17
|
48 497,64
|
11,18
|
Итого
|
15,65
|
3820,04
|
5886,63
|
6121,47
|
6450,24
|
6919,92
|
6700,74
|
6638,11
|
6763,36
|
5886,63
|
5385,64
|
5495,23
|
5197,77
|
71 265,83
|
16,43
Материальные расходы и расходы на оплату труда основных производственных рабочих предприятие нормирует, норму расходования утверждает руководитель организации.
При планировании расходов на следующий год материальные расходы на единицу продукции будут увеличены на 4,9 % за счет прогноза роста потребительских цен и составят 5,24 тыс. руб. Расходы на оплату труда составят 11,18 тыс. руб. Они увеличены на 5 % по прогнозу Минэкономразвития России. Кроме того, ежегодный рост заработной платы прописан в коллективном договоре предприятия.
Планирование финансовых результатов предприятия
Получение прибыли — одна из ключевых задач финансовой деятельности любой коммерческой организации. Естественно, в рамках анализа нужно обратить внимание на получение чистой прибыли по итогам работы предприятия за год (табл. 5).
|
Таблица 5. Анализ финансовых результатов, руб.
|
Показатель
|
2016 г.
|
План 2017 г.
|
план
|
факт
|
вариант 1
|
вариант 2
|
Объем продаж, ед.
|
4640
|
4552
|
4550
|
4710
|
Цена за единицу
|
24 000
|
24 000
|
24 000
|
23 500
|
Выручка
|
111 360 000
|
109 248 000
|
109 200 000
|
110 685 000
|
Условно-постоянные издержки
|
16 850 180
|
16 881 792
|
17 894 759
|
17 894 759
|
Условно-переменные издержки
|
72 643 561
|
71 265 838
|
74 773 562
|
77 402 962
|
Валовая прибыль (убыток)
|
21 866 258
|
21 100 368
|
16 531 678
|
15 387 278
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
21 866 258
|
21 100 368
|
16 531 678
|
15 387 278
|
Прочие расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
21 866 258
|
21 100 368
|
16 531 678
|
15 387 278
|
Текущий налог на прибыль (20 %)
|
4 373 251
|
4 220 073
|
3 306 335
|
3 077 455
|
Чистая прибыль (убыток)
|
17 493 006
|
16 880 294
|
13 225 342
|
12 309 822
Планируемая прибыль на 2016 г. ниже фактической. Разберемся, чем это объясняется.
Во-первых, фактический объем продаж ниже планируемого из-за появления на рынке конкурента с более низкой ценой на аналогичную продукцию (23 500 руб.). Соответственно, снижается выручка от продаж (на 2 112 000 руб.) и условно-переменные расходы (на 1 377 722 руб.), которые зависят от объема реализации. Во-вторых, наблюдается увеличение условно-постоянных издержек, что было детально рассмотрено в предыдущем разделе. За счет этих отклонений фактическая чистая прибыль ниже планируемой на 612 712 руб.
Перейдем к планированию 2017 г. Прежде всего нужно решить, снижать цену на единицу продукции или оставить ее на прежнем уровне. Как видно из табл. 5, снижение стоимости единицы продукции до уровня конкурента (ООО «Бета» — 23 500 руб.) принесет чистую прибыль в размере 12 309 822 руб.
Если стоимость не снижать, предприятие получит 13 225 342 руб. прибыли, что значительно превышает прибыль с ценой в 23 500 руб. То есть, несмотря на увеличение объема продаж при цене 23 500 руб. за единицу товара, прибыль все равно больше при цене 24 000 руб. Вывод: нет смысла снижать стоимость единицы продукции.
Прибыль 2017 г. ниже показателя 2016 г. (на 3 042 239 руб.). Это связано с тем, что по данным маркетинговых исследований роста объема продаж не предвидится, а ежегодный рост расходов наблюдается из года в год. В таком случае есть несколько путей развития, рассмотрим самые распространенные.
1. Снижение себестоимости единицы продукции
Для снижения себестоимости нужно определить, какие затраты занимают наибольший удельный вес в составе себестоимости и какие категории затрат предприятие имеет возможность сократить. Как правило, наибольший удельный вес в составе себестоимости имеют условно-переменные расходы (материальные затраты и расходы на оплату труда основных производственных рабочих).
Расходы на сырье и материалы являются основополагающим элементом затрат на промышленных предприятиях. Для снижения этой статьи затрат стоит пересмотреть контракты с имеющимися поставщиками и контрагентами или найти поставщиков с более приемлемыми ценами, условиями доставки и оплаты.
Закупка более дешевого сырья — один из самых распространенных способов сокращения материальных расходов в составе себестоимости. В качестве решения проблемы высокой стоимости материальных затрат можно рассматривать замену импортных материалов на аналогичные материалы отечественного производства. Однако дешевое не всегда синонимично качественному, поэтому прежде чем закупать более дешевое сырье, стоит взвесить все за и против.
Расходы на оплату труда основных производственных рабочих сокращать опасно. Если для выполнения плана производства нужно определенное количество рабочих, то сокращать работников нельзя. Пойти на сокращение уровня заработной платы? Это может привести к недовольству в коллективе и остановке в работе производства.
2. Увеличение объема производства
Если позволяют производственные мощности, можно увеличить объем производства. Однако здесь нужно учитывать, что на продукцию должен быть спрос, иначе склад будет затоварен готовыми изделиями. Для товаров, имеющих короткий срок годности, этот вариант не подходит. При увеличении объема производства и отсутствии спроса на товар в данном сегменте рынка нужно искать новые выходы на другие рынки.
3. Повышение цены на единицу продукции
Если есть возможность повысить стоимость без особого вреда для спроса, такой вариант возможен. Например, в нашем случае в рамках анализа конкурентов и их цен было установлено, что для анализируемого рынка допустимо установить цены в диапазоне от 24 000 до 24 500 руб. Мы рассмотрели варианты развития при ценах 23 500 и 24 000 руб., теперь рассмотрим вариант с максимальной ценой (табл. 6).
|
Таблица 6. Финансовые результаты при цене 24 500 руб. за единицу продукции, руб.
|
Показатель
|
План 2017 г. — вариант 3
|
Объем продаж, ед.
|
4330
|
Цена за единицу
|
24 500
|
Выручка
|
106 085 000
|
Условно-постоянные издержки
|
17 894 759
|
Условно-переменные издержки
|
71 158 137
|
Валовая прибыль (убыток)
|
17 032 103
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
17 032 103
|
Прочие расходы
|
0
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
17 032 103
|
Текущий налог на прибыль (20 %)
|
3 406 420
|
Чистая прибыль (убыток)
|
13 625 682
Результат: с ценой 24 500 руб. за единицу продукции предприятие получит максимальную прибыль при минимальном объеме продаж.
4. Производство новой продукции
Если у предприятия есть соответствующие производственные мощности, оно может запустить производство новой продукции наравне с имеющейся. В нашем случае за счет сокращения объема реализации высвободились возможности на производство другого вида изделий. Можно наладить выпуск деревянных столов. Учитывая, что для производства деревянных столов и стульев используется одно и то же оборудование, дополнительные расходы на его дозакупку не потребуются. Также не нужно набирать и обучать новый персонал.
В таком случае условно-постоянные расходы не увеличатся, так как арендная плата останется на прежнем уровне (производственных помещений хватит для выпуска обоих видов продукции). Коммунальные услуги оставим на планируемом уровне (рост возможен, но незначительный), расходы на телефонию и Интернет постоянные. Амортизационные отчисления не изменятся, ведь дополнительно покупать оборудование не потребуется. Увеличивать административно-управленческий аппарат предприятие не планирует, соответственно, расходы на оплату труда со страховыми взносами не изменятся.
Изменения появятся в составе условно-переменных расходов. Сначала инженеры должны провести работу по нормированию материальных и трудовых расходов. Материальные затраты на производство одного стола составят 8300 руб., расходы на оплату труда — 22 700 руб. Затем нужно исследовать конкурентную среду для аналогичной или схожей по качеству продукции, чтобы выявить ценовую политику каждого конкурента (табл. 7).
|
Таблица 7. Анализ конкурентов по продаже деревянных столов
|
Наименование предприятия
|
Рыночная стоимость единицы продукции, руб.
|
ООО «Бета»
|
54 000
|
ООО «Гамма»
|
57 800
|
ООО «Омега»
|
57 200
|
ООО «Сигма»
|
56 900
|
ООО «Тета»
|
56 200
|
Средняя цена
|
56 420
Для быстрого проникновения на рынок применим стратегию низких цен. Для этого установим наименьшую цену на товар среди конкурентов — 53 000 руб.
С учетом производственных мощностей на первых порах предприятие не сможет производить большое количество новой продукции. На основании цены единицы продукции и производственных возможностей нужно анализировать рынок и спрос, делать прогноз продаж.
Рассчитаем финансовые показатели с учетом внедрения нового товара (табл. 8).
|
Таблица 8. Планирование финансовых результатов с учетом производства деревянных столов, руб.
|
Показатель
|
План 2017 г.
|
Итого
|
деревянные стулья
|
деревянные столы
|
Объем продаж, ед.
|
4330
|
204
|
х
|
Цена за единицу
|
24 500
|
53 000
|
х
|
Выручка
|
106 085 000
|
10 812 000
|
116 897 000
|
Условно-постоянные издержки
|
17 894 759
|
17 894 759
|
Условно-переменные издержки
|
71 158 137
|
3 352 485
|
74 510 622
|
В том числе:
материальные расходы
|
22 719 077
|
1 693 200
|
24 412 277
|
расходы на оплату труда и страховые взносы
|
48 439 060
|
4 630 800
|
53 069 860
|
Валовая прибыль (убыток)
|
х
|
х
|
24 491 618
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
х
|
х
|
24 491 618
|
Прочие расходы
|
х
|
х
|
0
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
х
|
х
|
24 491 618
|
Текущий налог на прибыль (20 %)
|
х
|
х
|
4 898 323
|
Чистая прибыль (убыток)
|
х
|
х
|
19 593 294
Результат: при внедрении в производство нового вида товара предприятие сможет получить прибыль в размере 19 593 294 руб., дополнительно — 5 967 612 руб. прибыли по сравнению с производством только деревянных стульев. Это обусловлено двумя факторами:
- условно-постоянные расходы остаются на прежнем уровне и распределяются на два вида продукции;
- высокая стоимость продажи одного деревянного стола, несмотря на невысокий объем реализации.
Составление отчетной и плановой калькуляции
Управление себестоимостью продукции сводится к ее калькулированию, то есть к расчету расходов на изготовление, производство и реализацию продукции, приходящихся на единицу изделия (табл. 9).
В калькуляцию включаются расходы, которые стоит отнести к себестоимости по данным бухгалтерского учета. Калькулирование на любом предприятии осуществляется в соответствии с определенными принципами. Основной — обоснованность отнесения затрат на себестоимость и включение их в цену.
|
Таблица 9. Калькулирование себестоимости единицы продукции, руб.
|
Наименование статей калькуляции
|
2016 г.
|
2017 г.
|
план (деревянные стулья)
|
факт (деревянные стулья)
|
план (деревянные стулья)
|
план (деревянные столы)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Затраты на материалы
|
5001,80
|
5001,80
|
5246,90
|
8300,00
|
Затраты на оплату труда ОПР
|
8195,49
|
8195,49
|
8605,27
|
17 461,54
|
Страховые взносы
|
2458,65
|
2458,65
|
2581,58
|
5238,46
|
Общепроизводственные расходы
|
1271,03
|
1298,03
|
1320,24
|
2678,99
|
Общехозяйственные расходы
|
2360,48
|
2410,63
|
2451,88
|
4975,28
|
Производственная себестоимость
|
19 287,44
|
19 364,59
|
20 205,87
|
38 654,27
|
Внепроизводственные расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Полная себестоимость
|
19 287,44
|
19 364,59
|
20 205,87
|
38 654,27
|
Прибыль
|
4712,56
|
4635,41
|
4294,13
|
14 345,73
|
Цена
|
24 000,00
|
24 000,00
|
24 500,00
|
53 000,00
Таблица 9 отражает анализ плановой и фактической себестоимости единицы продукции. Если раньше мы оценивали себестоимость всего объема реализации, то в данном случае выводится стоимость единицы. Как видно из данного анализа, фактическая прибыль на единицу продукции по сравнению с плановой снизилась на 77,15 руб. за счет роста условно-постоянных расходов.
В таблице представлены и плановые калькуляции двух видов товара. Условно-постоянные расходы (общепроизводственные и общехозяйственные) были рассчитаны в табл. 3. Чтобы распределить их между разными товарами, нужно знать базу распределения. В соответствии с учетной политикой ООО «Альфа» общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между отдельными изделиями (услугами, заказами, работами) пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
Плановые калькуляции определяют среднюю себестоимость продукции на планируемый 2017 г. Основная задача при составлении плановой калькуляции — оценка целесообразности дальнейшего выпуска продукции.
Оба вида товара будут приносить прибыль, но прибыль на единицу продукции от продажи деревянных стульев падает по сравнению с фактическими показателями 2016 г. на 341,28 руб. Значит, следует подумать о рационализации структуры себестоимости.
У предприятия нет возможности ежегодно значительно повышать цену продажи, отказ от производства стульев будет экономически не обоснован, поэтому в дальнейшем нужно провести корректировку условно-постоянных затрат (они напрямую не влияют на производственный процесс).
Стоит рассмотреть вариант сокращения условно-переменных расходов, учитывая постоянный рост закупочных цен на сырье и материалы и необходимость ежегодно повышать уровень заработной платы основных производственных рабочих.
Вместо заключения
Планирование требует внесения постоянных корректировок и поправок исходя из сложившейся ситуации, изменений на рынке, роста цен и других факторов, влияющих на деятельность предприятия. Работники финансовых служб предприятия вносят поправки в план в течение года, а к концу отчетного периода анализируют отклонения фактических показателей от плановых и на основании проведенного анализа составляют план на следующий отчетный период.
Оперативное планирование и своевременное внесение поправок позволяют рационально реагировать на изменения во внешней среде.
Финансовое планирование и его корректировка нужны руководству для оценки функционирования предприятия в будущем. Это возможность сформировать направления деятельности, сделать выводы о прибыльности и финансовой эффективности предприятия.
Статья опубликована в журнале «Планово-экономический отдел»