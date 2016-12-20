Кредитные организации с отозванной лицензией обязаны представлять информацию по запросам налоговых органов

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С 1 января 2017 кредитные организации с отозванной лицензией обязаны представлять в налоговые органы по запросу следующие документы: справки о наличии счетов, вкладов в банке и об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также справки об остатках и переводах электронных денежных средств.

ФНС РФ на своем сайте напоминает, что эта обязанность предусмотрена пунктами 2 и 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и действует вплоть до дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации кредитной организации.

Данные изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ранее Банк России считал, что кредитные организации с отозванной лицензией не обязаны представлять документы по запросам налоговых органов, так как не обладают необходимым признаком банка.