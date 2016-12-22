Транспортный налог физлиц за 2015 год в Омской области вырос на 70 млн рублей

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Самым емким с точки зрения поступлений в бюджет Омской области из трех имущественных налогов физических лиц не первый год является транспортный налог. По данным, приведенным на сайте регионального УФНС, транспортный налог исчислен 453 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 1,18 млрд рублей, что на 70 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



При исчислении налога применяются несколько видов повышающих коэффициентов в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. Наибольший коэффициент, который применен при исчислении транспортного налога омичам, равен трем. С учетом данного коэффициента по трем транспортным средствам марки Bentley,находящимся в собственности жителей региона, сумма налога составила 384 тыс. рублей.



Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот, составила 9,3 млн рублей.

Статистическая справка:

За 2015 год на территории Омской области транспортный налог физическим лицам исчислен в отношении:

- 323,7 тыс. легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, 219,4 тыс. легковых автомобилей мощностью свыше 100 до 250 лошадиных сил и 8,1 тыс. автомобилей - свыше 250 лошадиных сил;

- 49,9 тыс. грузовых автомобилей,

- 13,8 тыс. мотоциклов и мотороллеров,

- 10,2 тыс. автобусов,

- 2,5 тыс. катеров и моторных лодок,

- 1 яхты,

- 31 гидроцикла

- 33 воздушных транспортных средств.