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60 тысяч для главбуха в Подмосковье. Не мало ли?

26.12.16 14:37
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За советом к коллегам обратилась посетительница нашего форума. Главный бухгалтер устроилась на новую работу. Необходимо вести учет в 3-ех подмосковных компаниях на УСН и ЕНВД с большим количеством обособленных подразделений. Так как учет был несколько запущен, главбуху приходится работать по 10-12 часов в день.

Этот труд оценивается в 60 тыс. рублей «на руки». «Не мало ли?» - интересуется главбух.

Дорогие клерки, прошу вашего совета: насколько адекватна предлагаемая мне зп.
Итак, 3 фирмы, все на усн+ енвд.
Фирма 1. Усн 6%, 20 обособленных на енвд. Численность 80 чел. Выручка около 50 млн. в год.
Фирма 2. Усн 15%, 12 обособленных на енвд. Численность 30 чел. Выручка 20 млн. в год
Фирма 3. Усн 6%, 1 обособленное на енвд. Численность 3 чел. Выручка маленькая, скорее всего в 17 году будет нулевкой.
За 2 мес. работы уходила вовремя раза 3. Рабочий день получается по 10-12 часов, несколько раз пришлось выходить в выходные. С нового года директор вводит обязательные дежурства по выходным: это 1-2 раза в месяц работать дополнительно по выходным. Все это естественно без доп. оплаты, за тот же оклад.
Оклад 60 тыс. на руки (официально мрот, остальное сами понимаете...) Премий нет, переработки, выходные и праздники не оплачиваются.
- Solent

Дать совет главбуху можно в теме форума «Адекватность зарплаты».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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