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В Вологодской области появятся "налоговые каникулы" для предпринимателей

26.12.16 14:14
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В Вологодской области с 2017 года появятся "налоговые каникулы" для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, напоминает региональная УФНС

Соответствующий закон Вологодской области от 02.11.2016 № 4053-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О патентной системе налогообложения на территории Вологодской области" (далее – Закон) опубликован 03.11.2016 на официальном портале правовой информации www.pravo.gov.ru.

Применять ставку в размере 0% вправе индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 1 января 2017 года, и осуществляющие в качестве основного один из 42 видов деятельности, перечисленных в Законе. Индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

Кроме того, Закон вводит коэффициенты для расчета потенциального дохода по всем видам деятельности, по которым применяется патентная система налогообложения. Если индивидуальный предприниматель ведет деятельность на всей территории Вологодской области, то коэффициент равен 1, если только на территории одного или нескольких районов – 0,7.

УФНС России по Вологодской области напоминает, что предприниматели, уже применяющие патентную систему налогообложения, могут узнать о сумме налога, которую предстоит уплатить в 2017 году с помощью электронного сервиса «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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