Клерк.Ру
 

Пенсионный фонд: что нужно успеть сделать до 31 декабря

26.12.16 17:32
Просмотров: 

Пенсионный фонд напоминает, что до конца года нужно успеть завершить немало важных дел. Поторопиться следует индивидуальным предпринимателям, участникам программы софинансирования и людям, которые не определились с будущим своей накопительной части пенсии.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и главы крестьянско-фермерских хозяйств обязаны рассчитаться по страховым взносам за себя на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2016 год.  В связи с передачей функций администрирования из ПФР в налоговую службу закрывать год по платежам им рекомендуется в Пенсионном фонде. Взносы лучше сделать до 25 декабря. Нарушителям грозят пени.

В 2016 году фиксированный платеж для предпринимателей составляет 23 153,33 руб., из них в ПФР - 19 356,48 руб., в ФОМС – 3 796,85 руб. С 2017 года в связи с увеличением МРОТ сумма вырастет до 27 990 руб., из них в ПФР - 23 400 руб., в ФОМС – 4 590 руб. Если в 2016 году фиксированный платёж необходимо перечислять на счета Пенсионного фонда, то в 2017 году – в налоговую службу. Все разъяснения по новым периодам будет давать ФНС России.

Граждане 1967 г.р. и моложе до 31 декабря могут подать заявление на выбор страховщика, т.е. перевести накопления в ПФР или в НПФ. Это касается и тех, кто был в течение года встревожен поквартирными обходами агентами негосударственных пенсионных фондов и всё же хочет оставить накопления в прежнем фонде. Они могут обратиться в государственный ПФР и подать соответствующее заявление. Исключение – НПФ Сбербанка, заявления принимаются в любом офисе.

Важно помнить, что переводить накопительную часть без потерь разрешено теперь 1 раз в 5 лет. В 2016 году это могут сделать лишь те, кто писал подобное заявление в 2011 году. Остальные, в том числе и «молчуны», кто подписывал заявления о переходе в НПФ или давал переписывать агентам номер СНИЛС, могут понести потери. Результаты перевода станут известны только весной 2017 года, поэтому обеспокоенным амурчанам рекомендуют подстраховаться от нежелательных для них действий.

Участникам Программы софинансирования, чтобы получить поддержку от государства, необходимо довести годовой платёж до 2000 рублей. Максимум, при котором возможно государственное софинансирование – 12 000 рублей. Взнос рекомендуется сделать до 28 декабря. Реквизиты можно найти на сайте ПФР.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтерские новости
 
Что делать если работодатель не платит взносы за работника в ПФР?
 
Николай Солабуто
 
Сколько получит пенсионер по программе софинансирования в 2017 году
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
3
Мнения69
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
16:30
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
16:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:53
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:35
Аноним прокомментировал материал «Министр финансов России Антон Силуанов»
15:34
Аноним прокомментировал материал «Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Поддерживаете ли вы “закон о тишине”?»
15:20
Аноним прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
15:16
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:59
Клерк
Тамри прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:52
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
14:28
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
14:25
Аноним прокомментировал материал «: Федеральный закон № 477-ФЗ от 29.12.2014»
14:03
Аноним прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
13:52
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:41
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:39
независимый эксперт
BuhBuh прокомментировал материал «Клерк.ру открыл коворкинг для бухгалтеров»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:38
Аноним прокомментировал материал «Пенсионеры не уплачивают налог на имущество физлиц»
13:38
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:29
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
13:27
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Обеспечивать детей рабочими тетрадями должны родители, а не школа»
13:15
Аноним прокомментировал материал «Звон в ушах: что делать, если коллектор просит вас отдать чужой долг»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Что будет с рублем? Почему евро стоит потратить прямо сейчас?»
12:33
Клерк
Vasily_Lechkin прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
12:20
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Установлен запрет на продажу спиртовой непищевой продукции на ближайщие тридцать дней»
12:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Нотариусы сообщают о невозможности исполнить требования закона о передаче данных об унаследованном имуществе»
12:02
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
12:01
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:57
Аноним прокомментировал материал «26.5-1 Заявление на получение патента»
11:41
Аноним прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
11:40
Аноним прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
11:39
еще
 