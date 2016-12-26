Пенсионный фонд: что нужно успеть сделать до 31 декабря

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Пенсионный фонд напоминает, что до конца года нужно успеть завершить немало важных дел. Поторопиться следует индивидуальным предпринимателям, участникам программы софинансирования и людям, которые не определились с будущим своей накопительной части пенсии.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и главы крестьянско-фермерских хозяйств обязаны рассчитаться по страховым взносам за себя на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2016 год. В связи с передачей функций администрирования из ПФР в налоговую службу закрывать год по платежам им рекомендуется в Пенсионном фонде. Взносы лучше сделать до 25 декабря. Нарушителям грозят пени.

В 2016 году фиксированный платеж для предпринимателей составляет 23 153,33 руб., из них в ПФР - 19 356,48 руб., в ФОМС – 3 796,85 руб. С 2017 года в связи с увеличением МРОТ сумма вырастет до 27 990 руб., из них в ПФР - 23 400 руб., в ФОМС – 4 590 руб. Если в 2016 году фиксированный платёж необходимо перечислять на счета Пенсионного фонда, то в 2017 году – в налоговую службу. Все разъяснения по новым периодам будет давать ФНС России.

Граждане 1967 г.р. и моложе до 31 декабря могут подать заявление на выбор страховщика, т.е. перевести накопления в ПФР или в НПФ. Это касается и тех, кто был в течение года встревожен поквартирными обходами агентами негосударственных пенсионных фондов и всё же хочет оставить накопления в прежнем фонде. Они могут обратиться в государственный ПФР и подать соответствующее заявление. Исключение – НПФ Сбербанка, заявления принимаются в любом офисе.

Важно помнить, что переводить накопительную часть без потерь разрешено теперь 1 раз в 5 лет. В 2016 году это могут сделать лишь те, кто писал подобное заявление в 2011 году. Остальные, в том числе и «молчуны», кто подписывал заявления о переходе в НПФ или давал переписывать агентам номер СНИЛС, могут понести потери. Результаты перевода станут известны только весной 2017 года, поэтому обеспокоенным амурчанам рекомендуют подстраховаться от нежелательных для них действий.

Участникам Программы софинансирования, чтобы получить поддержку от государства, необходимо довести годовой платёж до 2000 рублей. Максимум, при котором возможно государственное софинансирование – 12 000 рублей. Взнос рекомендуется сделать до 28 декабря. Реквизиты можно найти на сайте ПФР.