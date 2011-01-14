Пени по налогу на имущество физлиц в Амурской области начнут начислять только с 1 мая 2017 года
27.12.16 15:30
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Законодатели Амурской области установили дату, с которой в регионе начнется начисление пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год - 1 мая 2017 года. Закон от 22.12.2016 № 28-ОЗ опубликован сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.
Право переносить дату начала взимания пеней установлено пунктом 4.1 статьи 75 Налогового кодекса, но только по недоимкам налога на имущество за 2015 год, если налог в регионе рассчитывался от кадастровой стоимости нежвижимости.
Ранее подобные законы уже были приняты в Москве и в Московской области.