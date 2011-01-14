ФНС утвердила декларацию по НДС для иностранных организаций

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Приказом Федеральной налоговой службы от 30.11.2016 № ММВ-7-3/646@ утверждена декларация по НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. Платить этот налог иностранным фирмам придется с 1 января 2017 года в соответствии с новой статьей 174.2 Налогового кодекса.

К услугам иностранных организаций, облагаемых российским НДС относятся: