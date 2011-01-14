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ФНС утвердила декларацию по НДС для иностранных организаций

28.12.16 15:47
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Приказом Федеральной налоговой службы от 30.11.2016 № ММВ-7-3/646@ утверждена декларация  по НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. Платить этот налог иностранным фирмам придется с 1 января 2017 года в соответствии с новой статьей 174.2 Налогового кодекса.

К услугам иностранных организаций, облагаемых российским НДС относятся:

  • предоставление прав на использование программ для ЭВМ (включая компьютерные игры), баз данных через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности;
  • оказание рекламных услуг в сети Интернет, а также предоставление рекламной площади;
  • оказание услуг по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет;
  • услуги по предоставлению технических, организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемые с использованием ИТ и систем, для установления контактов и (или) заключения сделок между продавцами и покупателями через сеть Интернет (включая предоставление торговой площадки в сети Интернет);
  • обеспечение и (или) поддержание коммерческого или личного присутствия в сети Интернет, поддержка электронных ресурсов пользователей (сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет), обеспечение доступа к ним других пользователей сети, предоставление пользователям возможности их модификации;
  • хранение и обработка информации при условии, что лицо, предоставившее эту информацию, имеет к ней доступ через сеть Интернет;
  • предоставление в режиме реального времени вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе;
  • предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга;
  • оказание услуг по администрированию информационных систем, сайтов в сети Интернет;
  • автоматизированные услуги по поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, их предоставление пользователям через информационно-телекоммуникационные сети (в частности, сводки биржи в режиме on-line, осуществление в режиме on-line перевода);
  • предоставление прав на использование электронных книг (изданий) и других электронных публикаций, информационных, образовательных материалов, графических изображений, музыкальных произведений с текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть Интернет, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или прослушивания через сеть Интернет;
  • оказание услуг по поиску и (или) предоставлению заказчику информации о потенциальных покупателях;
  • предоставление доступа к поисковым системам в сети Интернет;
  • ведение статистики на сайтах в сети Интернет.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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