Минтруд меняет формулу расчета надбавки к тарифу взносов по производственному травматизму

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Минтруд разработал проект приказа по внесению изменений Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ размещен на федеральном портале проектов НПА.

Напомним, Постановлением Правительства №1341 от 10.12.16 внесены изменения в Правила установления страхователям скидок и надбавок к тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве. В частности, установлено, что предусмотрено, что при расчете надбавки страхователю на очередной финансовый год учитываются групповые несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие не по вине третьих лиц в предшествующем финансовом году с учетом количества погибших.

В этой связи необходимо внести изменения в Методику расчета скидок и надбавок, предусматривающие введение в формулу расчета надбавки значения «количество погибших в групповом несчастном случае».