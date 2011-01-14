ФНС разработала бланк уведомления о постановке на учет самозанятых лиц

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ФНС России на федеральном портале НПА разместила проект приказа об утверждении формы и формата уведомления физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также порядка заполнения формы уведомления.

Данные документы необходимы для регистрации физлиц, не являющегося ИП и оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд.

Подавать такие уведомления должны репетиторы, помощники по хозяйству, няни, сиделки.