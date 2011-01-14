Каждый из бывших супругов может претендовать на вычет при продаже ценных бумаг

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Минфин в своем письме № 03-04-05/73358 от 08.12.2016. рассмотрел вопрос определения налоговой базы по НДФЛ при реализации ценных бумаг бывшими супругами.

В соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 Кодекса финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

Статьей 34 Семейного кодекса РФ определено, что к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся, в том числе ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале.

Из этого следует, что если оплата расходов по приобретению ценных бумаг была произведена за счет общей собственности супругов, оба супруга могут считаться участвующими в расходах по их приобретению.

В случае раздела по решению суда совместно нажитого имущества, в том числе портфеля ценных бумаг, при последующей реализации ценных бумаг каждый из бывших супругов вправе претендовать на получение вычета соответствующей части документально подтвержденных расходов,