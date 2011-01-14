Клерк.Ру
 

Каждый из бывших супругов может претендовать на вычет при продаже ценных бумаг

09.01.17 15:44
Просмотров: 

Минфин в своем письме № 03-04-05/73358 от 08.12.2016. рассмотрел вопрос определения налоговой базы по НДФЛ при реализации ценных бумаг бывшими супругами.

В соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 Кодекса финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

Статьей 34 Семейного кодекса РФ определено, что к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся, в том числе ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале.

Из этого следует, что если оплата расходов по приобретению ценных бумаг была произведена за счет общей собственности супругов, оба супруга могут считаться участвующими в расходах по их приобретению.

В случае раздела по решению суда совместно нажитого имущества, в том числе портфеля ценных бумаг, при последующей реализации ценных бумаг каждый из бывших супругов вправе претендовать на получение вычета соответствующей части документально подтвержденных расходов,

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Новости директору
 
В 1 квартале 2017 россиянам предложат облигации федерального займа
 
Бухгалтерские новости
 
В приложении к декларации по прибыли можно не указывать ИНН физлиц, получающих доход от ценных бумаг
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
Мнения148
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
23:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
23:44
Аноним прокомментировал материал «Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику»
23:24
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
23:17
Клерк
Евгения Абрамова прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
22:31
Клерк
Veronika88 прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
22:28
Клерк
yante прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
21:37
Клерк
yante прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
21:35
Клерк
shurup-nt@yandex.ru прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
21:26
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
21:22
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
21:17
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года»
21:09
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
21:05
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
20:56
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СПЕКТР"»
20:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
19:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных»
19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал « Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год»
19:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
19:25
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
19:22
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
19:21
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
19:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
19:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
19:08
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
18:48
Аноним прокомментировал материал «Почему не стоит избегать вакансий кадровых агентств»
18:48
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
18:19
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
18:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
18:05
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
18:02
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
17:57
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
17:07
Аноним прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
17:03
Клерк
elena.ele111256 прокомментировал материал «В последние дни декабря Сбербанк не принимал от ИП платежи в ПФР»
16:57
еще
 