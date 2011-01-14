Минтруд утвердил 855 профстандартов

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3 июля 2016 года принят подготовленный Минтрудом России Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», который вступает в законную силу с 1 января 2017 года.

Предусмотренная законом независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, проведенная центром оценки квалификаций.

Такая оценка позволяет:

• выявлять уровень знаний и умений работника для выполнения трудовых функций, на протяжении всей трудовой деятельности, даже в том случае, если он не имеет профессионального образования;

• определить потребность в обучении.

Гражданин, который успешно прошел оценку квалификации, получает свидетельство о квалификации, которое в качестве документа может быть предъявлено при приеме на работу.

Оценка квалификации является добровольной для граждан, включая работников и работодателей, и не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу.

Направление работодателем работников на прохождение независимой оценки квалификации осуществляются с их письменного согласия. Оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя.

Также будет введен в действие единый информационный ресурс, который бесплатно предоставит гражданам и работодателям всю необходимую информацию о возможности проведения оценки квалификации. На этом ресурсе будут размещаться сведения о выданных свидетельствах о квалификации и сроках их действия. Это позволит работодателям получить актуальную информацию о квалификации работника.

Данная система позволит стимулировать работников к поддержанию уровня квалификации в течение всей трудовой деятельности, отметили в Минтруде.

Одним из основных элементов национальной системы профессиональных квалификаций также являются профессиональные стандарты, в которых отражены актуальные квалификационные требования. В настоящее время утверждено 855 профессиональных стандартов.

В организациях государственного сектора внедрение профстандартов будет осуществляться поэтапно (в период до 2020 года). Работодателями будет организовано профессиональное обучение, повышение квалификации работников. Профессиональные стандарты будут применяться при проведении оценки квалификации персонала, а также при приеме на работу.

В негосударственном секторе работодатели могут также применять профстандарты при определении трудовых функций, требований к квалификации работников, обучении работников.