В Санкт-Петербурге с 1 января минимальная заработная плата составляет 16 тыс.рублей

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С 1 января 2017 года вступило в силу новое Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2017 год.

Минимальная зарплата в этом году равна 16 000 рублям. При этом тарифная ставка (оклад) работника 1-го разряда не должна быть менее 13 500 рублей.

Напомним, что соглашение обязательно к применению всеми работодателями, кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета. Исключением являются только работодатели, представившие мотивированный отказ от присоединения в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования соглашения (статья 133.1 Трудового кодекса)









