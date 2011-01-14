Клерк.Ру
 

В Санкт-Петербурге с 1 января минимальная заработная плата составляет 16 тыс.рублей

09.01.17 14:51
Просмотров: 

С 1 января 2017 года вступило в силу новое Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2017 год.

Минимальная зарплата в этом году равна 16 000 рублям. При этом тарифная ставка (оклад) работника 1-го разряда не должна быть менее 13 500 рублей.

Напомним, что соглашение обязательно к применению всеми работодателями, кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета. Исключением являются только работодатели, представившие мотивированный отказ от присоединения в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования соглашения (статья 133.1 Трудового кодекса)


 


 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Бухгалтерские новости
 
7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников
 
Юридические новости
 
За низкую зарплату компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей
 
Бухгалтерские новости
 
В Санкт-Петербурге повысят минимальную зарплату в 2017 году до 16 тыс.рублей
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения148
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
23:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
23:44
Аноним прокомментировал материал «Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику»
23:24
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
23:17
Клерк
Евгения Абрамова прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
22:31
Клерк
Veronika88 прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
22:28
Клерк
yante прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
21:37
Клерк
yante прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
21:35
Клерк
shurup-nt@yandex.ru прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
21:26
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
21:22
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
21:17
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года»
21:09
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
21:05
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
20:56
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СПЕКТР"»
20:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
19:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных»
19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал « Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год»
19:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
19:25
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
19:22
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
19:21
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
19:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
19:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
19:08
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
18:48
Аноним прокомментировал материал «Почему не стоит избегать вакансий кадровых агентств»
18:48
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
18:19
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
18:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
18:05
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
18:02
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
17:57
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
17:07
Аноним прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
17:03
Клерк
elena.ele111256 прокомментировал материал «В последние дни декабря Сбербанк не принимал от ИП платежи в ПФР»
16:57
еще
 