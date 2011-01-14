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Весь год премии начислялись по коду 2000, а в справку 2-НДФЛ должны попасть с кодом 2002

10.01.17 13:17
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Посетительница нашего форума недоумевает: в конце года ФНС ввела новые коды доходов для 2-НДФЛ, тогда как доход начислялся с начала года по старым кодам. Речь идет о премиях, которые весь год начислялись по коду 2000, а в декабре ФНС преподнесла бухгалтерам сюрприз в виде новых «премиальных» кодов 2002 и 2003.

Премии за производственные результаты указывала в программе 1 с по коду 2000 (чиновники тоже разъясняли так), а с 26.12.16 утвердили код 2002. Дата дохода тоже признается по- другому. Что ж мне теперь все переделывать с 1 января 16 г.? Но это не логично ведь код дохода утвердили только с 26.12.16 Если только с этой даты указывать новый код дохода, а предыдущие оставить как есть, т к не было там такого кода дохода будут ли последствия от налоговой?
- Olga280283

Участники обсуждения с огорчением отметили, что придется ждать разъяснений от ФНС на этот счет и посетовали, что справки необходимо выдавать сотрудникам уже сейчас и как правильно поступить в этой непонятной ситуации – неизвестно.

А как вы планируете выходить из этой ситуации? Поделиться своим мнением можно в теме форума «Новый код НДФЛ по премии 2002».

Напомним, новые коды утверждены Приказом ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@, который зарегистрирован в Минюсте и опубликован 15.12.2016, и вступил в силу с 26.12.2016.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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