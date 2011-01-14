Премии сотрудникам за производственные результаты можно учесть в составе расходов

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В соответствии с пунктом 2 статьи 255 НК РФ к расходам на оплату труда в целях налогообложения прибыли организаций отнесены, в частности, начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели.

Такие выплаты являются элементами системы оплаты труда в организации и устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Вместе с тем в пунктах 21, 22 статьи 270 НК РФ указано, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам организации помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), а также расходы в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений.

Таким образом, расходы в виде премий за производственные результаты могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций в случае, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, при соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что подобные расходы не поименованы в статье 270 НК РФ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/75456 от 16.12.2016.