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ФНС напоминает: утверждена новая форма налоговой декларации по НДС для иностранных организаций

11.01.17 14:14
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ФНС РФ на своем сайте напоминает о том, что утверждена новая форма налоговой декларации по НДС для иностранных организаций, оказывающих электронные услуги российским потребителям. Эту декларацию начиная необходимо представлять с I квартала 2017 года.

Приказ ФНС России от 30.11.2016 №ММВ-7-3/646@ зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016 №44951 и опубликован на официальном портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Представление такой налоговой декларации возможно после постановки на учет в российском налоговом органе.

С 1 января 2017 года зарубежные интернет-компании могут подать заявление о постановке на учет через электронный сервис «НДС – офис интернет-компаний» на официальном сайте ФНС России. Сервис доступен на русском и английском языках.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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