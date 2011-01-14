Минфин объяснил, как учитывать расходы на товар при переходе с ЕНВД на УСН

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Стоимость товара, полученного в период применения ЕНВД, но реализованного и оплаченного в период применения УСН, учитывается в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных режимов налогообложения определены статьей 346.25 Кодекса, которой не предусмотрена возможность уменьшения налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на расходы, фактически произведенные в период применения ЕНВД.

Исходя из этого расходы по приобретению (оплате) товаров для дальнейшей реализации, произведенные в период применения ЕНВД, не учитываются в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Такие разъяснения даны в письме Минфина № 03-11-06/2/76440 от 20.12.2016.