Если доля участия в иностранных организациях превышает 10%, следует уведомить ИФНС

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Пунктом 3.1 статьи 23 НК РФ установлено, что налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о своем участии в иностранных организациях в случае, если доля такого участия превышает 10%.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25.14 НК уведомление об участии в иностранных организациях представляется в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации (даты учреждения иностранной структуры без образования юридического лица), являющегося основанием для представления такого уведомления.

В случае прекращения участия в иностранных организациях налогоплательщик информирует об этом налоговый орган в срок не позднее трех месяцев с даты прекращения участия.

Вышеуказанные положения пункта 3 статьи 25.14 Кодекса применяются налогоплательщиками в случае, если до изменения доли участия или прекращения участия в иностранных организациях (прекращения (ликвидации) иностранных структур без образования юридического лица) доля их участия в таких организациях (структурах) превышала (превышает) 10%.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-12-12/2/75553 от 16.12.2016.