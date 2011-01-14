СЗВ-М за декабрь необходимо представить не позднее 16 января

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С 1 января 2017 года изменился срок представления в Пенсионный фонд формы СЗВ-М. Вместо 10 числа месяца, следующего за отчетным, установлен срок не позднее 15 числа, месяца, следующего за отчетным.

К сожалению в федеральном законе 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" не указано правило переноса сроков отчета, если срок попадает на выходной день. Это послужило причиной некоторых разногласий среди пользователей нашего форума.

Однако Пенсионный фонд, похоже, уже определился с переносом сроков отчетности: в новостях многих отделений именно 16 января называется последней датой представления отчетности за декабрь месяц. В частности, такие сообщения есть у отделения Алтайского края, Амурской области, Белгородской области и многих других.



