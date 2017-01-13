При покупке квартиры на материнский капитал имущественный вычет не дадут

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Согласно пункту 5 статьи 220 НК РФ имущественные налоговые вычеты не применяются, в частности, в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них производится за счет средств материнского (семейного) капитала.

Таким образом, имущественный налоговый вычет может быть предоставлен только в той части расходов, которые были произведены за счет собственных средств налогоплательщика без привлечения средств материнского (семейного) капитала.

Об этом напомнил Минфин в письме № 03-04-05/76790 от 21.12.2016.